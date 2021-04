En pleno torneo de golf: un jugador filmó la ridícula pelea de sus amigos y se volvió viral

Un torneo de golf terminó en una inesperada pelea entre al menos cuatro de sus participantes. El hecho ocurrió durante una competencia en Querétaro, México, y fue registrado por un testigo de la golpiza que se apartó y logró filmarlo todo. Lo más extraño de la pelea resultó ser que, cada vez que alguien intentaba intervenir para frenarla, terminaba envuelto en la discusión.

Todo ocurrió en un campo de golf de Zibatá. Allí se estaba llevando adelante un torneo privado, por lo que el predio fue cerrado exclusivamente para la ocasión. En determinado momento, tres de los jugadores comenzaron a insultarse por diferencias en el partido. Tal cual puede verse en el video, todo comienza con algunos empujones y la violencia va escalando. Luego, cuando otros hombres quieren detener el enfrentamiento, terminan siendo parte de la gresca.

“¡Ya, ya, ya, yo no estoy peleando, estoy separando!”, dice uno de los hombres, intentando frenar la pelea para poder reanudar el partido. “¡Andrés, ya!”, suma otro jugador, que quiere terminar con la violencia. En un momento, otro de los hombres, que aparenta ser un adulto mayor, interviene en la escena, sumamente enojado. “¡Don Chava! ¡Don Chava! ¡Don Chava, no!”, gritan otros participantes, para evitar que quede envuelto en la discusión.

Como queda en evidencia en las imágenes, si bien se lanzan golpes, en general no llegan a lastimarse. Durante todo el video, los testigos buscan ponerle un punto final al asunto. “¡Ponga orden, ponga orden, por favor!”, exclama un hombre en bermudas y gorra, mientras uno de los primeros que comenzó la pelea amenaza a otro de los jugadores: “Yo te parto tu madre, güey, no pegues por atrás, no pegues por atrás”.

A pesar de los intentos por frenarla, la disputa parece tener cada vez más involucrados. En un momento, un grupo se aparta y quien está filmando comienza a reírse de lo que está viendo. Durante casi dos minutos, los empujones continúan en distintas zonas del campo de golf y la escena se repite en loop. Después de un buen rato, antes de que el golfista que está filmando apague la cámara, el enojo empieza a mermar y los jugadores comienzan a tranquilizarse, en lo que parece ser el final de una larga batalla.

