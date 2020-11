En las redes: Lola Latorre y la fiesta clandestina en tiempos de pandemia

Lola Latorre

Gustavo Noriega Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de noviembre de 2020 • 10:18

Si en noviembre de 2019 a una persona cualquiera se le hubiera mostrado que tan sólo un año después se le aplicaría el adjetivo "clandestina" a la palabra "fiesta" y que la persecución más notoria en las redes sería a una jovencita de 19 años que supuestamente pasó por una de ellas, seguramente nos habría dicho que quien daba esos pronósticos estaba loco y que no habría manera de que el puritanismo y la necesidad de castigar a quien se sale de las normas fuera tan feroz a partir de hechos tan nimios.

Lo que pasó en el intermedio -en este año demencial-- fue la dichosa "pandemia", el término que utilizan como mandoble aquellas personas que se sienten más cómodos con la nueva represión, es decir, la mayoría de los argentinos. El miedo al contagio hizo mutar a una sociedad indiferente en una sociedad vigilante.

Este fin de semana, Lola Latorre -19 años, famosa hija de famosos, recientemente recuperada de una afección leve de Covid 19- habría asistido a una multitudinaria fiesta (el apelativo de "clandestina" viene de suyo ya que desde marzo en la Argentina cualquier fiesta está fuera de la ley), en Mercedes, provincia de Buenos Aires; fiesta desbaratada por la policía, que llegó en 12 patrulleros, provocando una estampida generalizada. Lola no huyó y sus datos fueron oficialmente registrados. Luego los medios y las redes hicieron lo suyo.

La joven dio algunas excusas banales y minimizó su presencia en la fiesta. Con lenguaje juvenil, abjuró de su conducta: "Fui una boluda". No alcanzó. Hablar de "polémica en las redes" en este caso sería faltar a la verdad: lo cierto es que la condena a la joven Latorre fue unánime y las variaciones estaban entre los que insultaban a sus padres y quienes pedían que Lola fuera expulsada del "Cantando", es decir, que perdiera su trabajo.

Más allá de la irresponsabilidad particular en la que puede haber incurrido la joven, hay que entender que, para los parámetros científicos universales, en términos de contagio su presencia en la fiesta tenía la misma significación que la de un helecho o un pedazo de plástico inerte. Los casos de reinfección registrados hasta el momento han sido algunas decenas sobre una población de más de 40 millones de contagiados. La probabilidad de contagiar era nula -el virus ya había completado el recorrido por su cuerpo-- y la de ser contagiada, infinitesimalmente baja. Si Lola fue hostigada por los medios y los internautas no fue por los daños potenciales que podría provocar sino porque no dio el ejemplo.

Lo que no apareció en ningún momento del debate fue que alguien señalara la insensatez de pensar que es posible que la juventud pudiera pasarse casi un año entero sin entrar en contacto, encerrados en sus cuartos y relacionándose unos con otros de manera puramente virtual. Con una letalidad por debajo de la de la gripe para la franja demográfica que pobló las instalaciones mercedinas, las jóvenes generaciones deberían seguir haciendo un sacrificio que mirado con un poco de distancia parece irracional. La barrera sensata no es entre los jóvenes y sus impulsos naturales sino entre estos chicos sanos a quienes el virus no afecta estadísticamente y las poblaciones en riesgo.

Como en cada prohibición que intenta limitar un impulso natural, la vida busca su camino, como decía aquella memorable frase de Jurassic Park. Así como La Ley Seca llevó a la apertura de decenas de locales clandestinos en donde los norteamericanos pudieran consumir alcohol, la idea de encierro prolongado encuentra en los más jóvenes las resistencias más vitales.

Así como aparecen fiestas clandestinas, otras actividades que fueron prohibidas en su momento como la gastronomía, tuvo la resistencia a través de los restaurantes "barrani". La más ilegal y cancelada de las actividades, la educación también encontró su camino "blue", a pedido de los niños.

Desde ya que hay muchas posibilidades intermedias entre el encierro que anula la vida y una fiesta en el medio del campo con centenares de desconocidos: pero no es el objetivo de esta columna señalarle a un caldero de hormonas en un cuerpo cuál es la conducta correcta sino marcar que la anomalía más grande no reside en los infractores de DNU sino en la idea misma del encierro eterno. De hecho, el otro extremo de la conducta, la obediencia entre cuatro paredes, llevó a unaenorme cantidad de jóvenes de la edad de Lola, sin sus posibilidades materiales y sin su rebelión espontánea, a la depresión.

Lola ya tuvo su castigo y será suspendida de la competencia de canto por quince días: un simbolismo de confinamiento para cumplir con la presión de la sociedad sin perder un activo para el programa. Las prohibiciones de circular libremente por el territorio argentino y de educar y ser educado presencialmente siguen en pie sin cambios a la vista.