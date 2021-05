En su último tratamiento de fertilidad quedó embarazada: nacieron cuatrillizos

Una pareja de Estados Unidos intentó por 10 años tener una familia, por lo que decidieron empezar un tratamiento para hacer realidad su sueño. Tras varios intentos, finalmente, la mujer quedó embarazada de Zoe, su primera hija. Así, decidieron volver a intentarlo para darle un hermanito a la pequeña sin contar que se iban a enfrentar a un fenómeno poco común: un embarazo de cuatrillizos con un solo embrión.

Después de dos años del nacimiento de Zoe, Starlyn Cafferata y Bill, de Texas, Estados Unidos, tuvieron cinco intentos fallidos de tratamiento de fertilidad. Finalmente probaron la fertilización in vitro con el único embrión que les quedaba congelado y se llevaron la grata sorpresa.

Starlyn Cafferata dio a luz a los cuatro bebés a las 31 semanas, por lo que los pequeños debieron quedarse una semana más en el hospital Instagram @CaffSQuad

Cafferata es enfermera pediátrica y contó que los médicos les explicaron que creen que “un embrión se dividió en gemelos idénticos”, que luego el cuerpo de ella produjo sorprendentemente otros dos óvulos al mismo tiempo que la transferencia, que “fueron fertilizados naturalmente”.

El 18 de enero pasado, los felices padres le dieron la bienvenida a Enzo, Lennon, Francesca y Stella, quienes nacieron a las 31 semanas. “Tener un embrión y luego descubrir que estaba embarazada de cuatrillizos fue simplemente increíble”, reveló la madre, quien pudo reunirse con sus hijos una semana después de que llegaron al mundo.

“No podíamos asimilarlo. Sabíamos que era nuestro último intento y queríamos que Zoe tuviera un hermanito. En el mejor de los casos esperábamos tener un bebé. Nunca imaginamos que obtendríamos más de uno”, afirmó, emocionada. La pareja se enteró de la llegada de los cuatrillizos dos meses después del embarazo cuando el obstetra le dio la noticia.

La mujer dio a luz a Enzo, Lennon, Stella y Francesca tras cinco intentos fallidos de fertilización Instagram @CaffSQuad

“En la primera ecografía el médico se quedó mirando la pantalla sin entender que sucedía. Me entró el pánico porque iba a decir que no podía ver un latido del corazón, o que algo le había pasado al bebé. Luego se volvió hacia mí y dijo que no podía creerlo, pero que en realidad podía ver cuatro latidos”, contó.

Durante el embarazo, la flamante madre debió ser monitoreada de cerca ya que la gestación había sido considerada de alto riesgo. Según narró, fue examinada cada quince días para comprobar que los cuatro bebés seguían vivos y crecían correctamente. “Cuando tengan la edad suficiente para entender, les contaremos todo sobre su maravilloso nacimiento. Y cómo su mamá y su papá intentaron quedar embarazados durante diez años y luego cinco intentos llegaron todos a la vez”, cerró.

LA NACION