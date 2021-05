Pampita, embarazada de 7 meses, se animó a un jugado look: “Muy ratonero”

Pampita Ardohain deslumbró en su programa Pampita Online (Net TV) con un original outfit que fue elogiado por sus compañeros. La conductora, que tiene casi siete meses de embarazo, se puso un vestido estilo trench y se robó todas las miradas.

“Es como un blazer cruzado, pero vestido. Muy lindo, con rayitas”, describió Carolina la prenda, agradeciéndole a la marca que le envió el canje.

“De oficina”, consideró la locutora del programa. Lo que le dio pie a la modelo a contar una infidencia: “Acá me lo elogiaron mucho mis compañeros. Medio ratonero dijeron por ahí”, señaló.

Pampita Ardohain deslumbró con un original vestido en su programa de Net TV. Captura de TV/ Net

Pampita completó su look con unas botas de cuero negras de caña alta. Y se divirtió al contar que salió apurada de su casa y no llegó a elegir otros zapatos. “Las botas son mías, están re usadas. Salí tarde de casa y del apurón no me podía probar”, dijo entre risas.

Mientras transita sus últimos meses de embarazo, la conductora se prepara también para debutar como jurado en La Academia, el nuevo reality de ShowMatch. Hace días se cruzó con Jimena Barón -quien también ocupará una silla en la mesa de notables del certamen, junto a Ángel de Brito y Hernán Piquín- en los estudios de La Flía y mostró que hay muy buen feeling entre ambas.

En cuanto a la beba que está esperando junto a su marido Roberto García Moritán, la modelo se muestra feliz en las redes sociales, donde comparte fotos de cómo va creciendo su panza y agradece los miles de regalos que le llegan para afrontar esta nueva etapa.

Embarazada de casi siete meses, Pampita compartió una foto de su marido, Roberto García Moritán, besándole la panza. Instagram: @

Pampita ya es mamá de cuatro hijos: Blanquita, que murió en 2012, Bautista, Benicio y Beltrán, fruto de su relación anterior con el actor chileno Benjamín Vicuña.

LA NACION