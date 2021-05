España: nació el primer bebé de un hombre gestante

Rubén Castro, un joven educador infantil de 27 años, se convirtió el sábado pasado en el primer papá gestante de España en tener un bebé y llevar el registro de ello. En su cuenta de Instagram, donde reportó los momentos clave de su embarazo, este madrileño trans publicó la buena nueva: que el 1° de mayo había nacido su bebé, bautizado como Luar.

“Luar ha llegado”, publicó Castro en su cuenta, junto a una dulce foto del bebé que le apretaba el dedo. “Perdonad el silencio. Estaba dándole la bienvenida al mundo a esta preciosidad que tengo por hije (sic). Ha sido lo más difícil y lo más deseado que he vivido hasta ahora”, escribió el flamante padre.

“La aventura solo acaba de empezar”, añadía el joven en su mensaje, que recibió miles de likes por parte de sus seguidores. Los medios españoles no dieron cuenta aún de los detalles del parto, aunque Castro le había dicho días antes al diario La voz de Galicia que pretendía dar a luz “en el agua y sin epidural”.

La imagen de Luar que compartió Rubén Castro en redes sociales Instagram / papágestante

El papá de Luar es el primer caso que se difunde masivamente en España de una persona trans que gesta y da a luz a su hijo. El joven expresó que desde pequeño había tenido la idea de ser padre. Más allá de la transición que realizaría para llegar a ser Rubén, no quería condicionar su fertilidad.

De hecho, Castro congeló óvulos antes de comenzar su tratamiento hormonal. Y tampoco se practicó la mastectomía, porque quería vivir la experiencia de lactar. Según expresó, algo muy importante para él y su criatura.

El documental: Papá gestante

En breve, todos los detalles del parto y más cuestiones acerca del embarazo serán difundidos en un documental que Castro, junto a dos personas de su entorno íntimo, están elaborando, que ya tiene nombre: Papá gestante. Además de contar su historia, Rubén busca con ese trabajo visibilizar la realidad de las personas trans, especialmente en este caso casi inédito en el que los papás quieren ser los gestantes.

Rubén Castro es el primer caso de un papá gestante que comparte las instancias de su embarazo en las redes sociales instragram / papágestante

Castro contó que el camino hacia esta felicidad no fue nada fácil. “Ha habido intentos que no han resultado. Y cuando llegó el positivo, no me lo podía creer, solo podía llorar, sentía mucha incertidumbre. Me daba miedo de que por cualquier cosa que pudiera hacer, comer o pensar, lo perdiera”, dijo el reciente padre al citado medio de Galicia.

Tampoco fue sencillo para Rubén transitar su embarazo poco frecuente en el ámbito sanitario. De acuerdo a su experiencia, allí, el personal “no contempla que una persona trans vaya a una consulta, porque no tienen formación y muchas veces, tampoco información”.

Papá gestante, el documental que cuenta la experiencia de Rubén Castro, flamante padre de Luar.- Fue

Dos veces en su proceso tuvo que enfrentarse con el desconocimiento de quienes debían asistirlo. Primero, para realizar el congelamiento de los óvulos, Y luego, para acceder a la Ley de Reproducción Asistida. Castro aseveró que en el primer caso todavía no había cambiado el DNI, pero en el segundo sí, pero que para los fines prácticos era lo mismo.

“Siempre el trato (para conmigo) era en femenino -explicó Rubén-. Cuando tenía que mostrar parte de mi cuerpo para una ecografía, si el trato había sido masculino en algún momento, que era complicado, automáticamente pasaba a ser femenino”.

“O este clima de tensión de: no te nombro porque no sé muy bien cómo. Es algo muy incómodo, sobre todo en una consulta médica. Y luego, el tema de los documentos, los consentimientos, está todo orientado a la mujer, la paciente”, manifestó el reciente papá.

Lo satisfactorio es que, a pesar de todos los inconvenientes y dificultades, el sábado pasado, por fin, Luar llegó a la vida de Rubén. El sueño del joven Castro se hizo realidad. Y ahora, como él mismo lo dijo, comienza la verdadera aventura.

LA NACION