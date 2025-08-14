En un click: 6 beneficios en compra online

Ser parte de Club LA NACION es tener acceso a descuentos y beneficios que facilitan y mejoran tu día a día. Y una de las modalidades más cómodas son los promocodes, códigos promocionales que permiten disfrutar de productos y servicios variados, desde movilidad urbana y cuidado de mascotas hasta belleza, libros y artículos para el hogar, todo al alcance de un click.

Keko

¿Necesitás un auto? Keko te lo hace fácil.

Sitio web: www.kekoapp.co

www.kekoapp.co Beneficio: 15% en servicio de carsharing en la app todos los días

15% en servicio de en la todos los días El dato: hay más de 60 “puntos Keko” para retirar autos en CABA, Vicente López, San Isidro y Ezeiza

Keko es un sistema de carsharing que permite alquilar autos por minutos, horas o días desde una app, sin trámites ni horarios fijos. Los vehículos se retiran y devuelven en Puntos Keko, incluso distintos entre sí. Cada auto compartido reemplaza entre 13 y 15 particulares, reduciendo congestión y emisiones. Ofrece reservas instantáneas y disponibilidad 24/7.

Mi Vet Shop

Mi Vet Shop reúne a las mejores veterinarias y pet shops en un solo lugar.

MiVetShop.com.ar es una plataforma online que conecta a dueños de mascotas con veterinarias y pet shops de confianza, permitiendo comprar productos como alimento y accesorios (y próximamente servicios como turnos y consultas) de forma simple y segura. Cada tienda puede crear su propio espacio virtual para vender lo que ya ofrece en su local, manteniendo la relación directa con sus clientes. Es muy fácil de usar: el usuario elige la tienda por cercanía o preferencia, carga el carrito, paga online o contra entrega y recibe en su casa o retira en el local.

Sodastream

¿Ganas de soda? Las máquinas de Sodastream permiten prepararla en casa y en el momento.

Sitio web: www.sodastream.com.ar

www.sodastream.com.ar Beneficio: 10% acumulable en compra online todos los días

10% acumulable en compra todos los días El dato: además de ser divertido y cómodo, fomenta un consumo circular que cuida el medio ambiente

Argentina es uno de los mayores consumidores de soda en el mundo, y desde 2018 Sodastream facilita disfrutarla de manera práctica y ecológica: con solo presionar un botón, podés preparar una versión fresca en casa cuando quieras. La marca propone una experiencia única para explorar sabores, experimentar con mezclas y disfrutar de una soda hecha a medida y en el momento.

SBS Librerías

Esta librería internacional cuenta con títulos en muy variados idiomas.

Sitio web: www.sbs.com.ar

www.sbs.com.ar Beneficio: 10% en compra online todos los días

10% en compra todos los días El dato: cuentan con un sistema de ayuda online al lector muy dedicado y eficiente

SBS es una cadena especializada en libros en múltiples idiomas, con títulos en inglés, francés, alemán, portugués, japonés, coreano y más. Reconocida por su aporte a la educación y la difusión del conocimiento, es un referente para estudiantes, docentes e instituciones que enseñan lenguas extranjeras. Con más de 30 años de trayectoria, su tienda online facilita el acceso a su extenso catálogo.

Avon

La tienda online de Avon acerca los últimos lanzamientos en cosmética, pero también productos de bazar y para la casa.

Sitio web: https://www.avon.com.ar/

https://www.avon.com.ar/ Beneficio: 30% en compra online todos los días

30% en compra todos los días El dato: entre sus líneas más destacadas está Powerstay, reconocida por su fórmula intransferible y de larga duración, ideal para mantener un maquillaje impecable durante horas

Con más de 130 años de historia, Avon es un ícono de calidad e innovación en el mundo de la belleza, además de un clásico argentino. Pionera en la venta directa en el país desde 1970, ha sido y sigue siendo una fuente de ingresos para mujeres independientes, adaptándose a los tiempos con una propuesta comercial moderna y digital. La tienda online ofrece una amplia variedad de productos: desde maquillajes, fragancias y cuidado personal hasta herramientas como secadores y planchitas para el cabello. En los últimos años, la marca amplió su propuesta incorporando artículos para el hogar como ollas, vajilla y textiles.

En Combo

Si buscás comprar en cantidad, En Combo te lo hace fácil.

Sitio web: www.encombo.com.ar

www.encombo.com.ar Beneficio: 25% en compra online todos los días

25% en compra todos los días El dato: todas las semanas incorporan marcas y productos al ya tentador catálogo

En Combo es una plataforma que ofrece packs de productos de almacén, bebidas, limpieza y cuidado personal con descuentos reales y precios convenientes. Los clientes pueden olvidarse de la letra chica o de promociones engañosas, ya que cada oferta está diseñada para que el ahorro sea tangible y transparente. Su propuesta busca simplificar las compras del hogar, reuniendo primeras marcas en combos pensados para abastecer sin pagar de más. Todo el proceso es 100% online y con envío a domicilio, facilitando compras grandes de forma rápida y organizada. Además, permite comparar el precio unitario de cada producto dentro del combo, algo poco habitual en plataformas de venta masiva.

