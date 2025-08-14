LA NACION
Content LAB para Club LA NACION
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

En un click: 6 beneficios en compra online

Club LA NACION acerca promocodes para disfrutar todos los días

  • icono tiempo de lectura5 minutos de lectura'
Desde la comodidad de tu casa, siempre es posible aprovechar los beneficios de Club.
Desde la comodidad de tu casa, siempre es posible aprovechar los beneficios de Club.Shutterstock

Ser parte de Club LA NACION es tener acceso a descuentos y beneficios que facilitan y mejoran tu día a día. Y una de las modalidades más cómodas son los promocodes, códigos promocionales que permiten disfrutar de productos y servicios variados, desde movilidad urbana y cuidado de mascotas hasta belleza, libros y artículos para el hogar, todo al alcance de un click.

Keko

¿Necesitás un auto? Keko te lo hace fácil.
¿Necesitás un auto? Keko te lo hace fácil.

Keko es un sistema de carsharing que permite alquilar autos por minutos, horas o días desde una app, sin trámites ni horarios fijos. Los vehículos se retiran y devuelven en Puntos Keko, incluso distintos entre sí. Cada auto compartido reemplaza entre 13 y 15 particulares, reduciendo congestión y emisiones. Ofrece reservas instantáneas y disponibilidad 24/7.

Mi Vet Shop

Mi Vet Shop reúne a las mejores veterinarias y pet shops en un solo lugar.
Mi Vet Shop reúne a las mejores veterinarias y pet shops en un solo lugar.

MiVetShop.com.ar es una plataforma online que conecta a dueños de mascotas con veterinarias y pet shops de confianza, permitiendo comprar productos como alimento y accesorios (y próximamente servicios como turnos y consultas) de forma simple y segura. Cada tienda puede crear su propio espacio virtual para vender lo que ya ofrece en su local, manteniendo la relación directa con sus clientes. Es muy fácil de usar: el usuario elige la tienda por cercanía o preferencia, carga el carrito, paga online o contra entrega y recibe en su casa o retira en el local.

Sodastream

¿Ganas de soda? Las máquinas de Sodastream permiten prepararla en casa y en el momento.
¿Ganas de soda? Las máquinas de Sodastream permiten prepararla en casa y en el momento.

Argentina es uno de los mayores consumidores de soda en el mundo, y desde 2018 Sodastream facilita disfrutarla de manera práctica y ecológica: con solo presionar un botón, podés preparar una versión fresca en casa cuando quieras. La marca propone una experiencia única para explorar sabores, experimentar con mezclas y disfrutar de una soda hecha a medida y en el momento.

SBS Librerías

Esta librería internacional cuenta con títulos en muy variados idiomas.
Esta librería internacional cuenta con títulos en muy variados idiomas.

SBS es una cadena especializada en libros en múltiples idiomas, con títulos en inglés, francés, alemán, portugués, japonés, coreano y más. Reconocida por su aporte a la educación y la difusión del conocimiento, es un referente para estudiantes, docentes e instituciones que enseñan lenguas extranjeras. Con más de 30 años de trayectoria, su tienda online facilita el acceso a su extenso catálogo.

Avon

La tienda online de Avon acerca los últimos lanzamientos en cosmética, pero también productos de bazar y para la casa.
La tienda online de Avon acerca los últimos lanzamientos en cosmética, pero también productos de bazar y para la casa.

Con más de 130 años de historia, Avon es un ícono de calidad e innovación en el mundo de la belleza, además de un clásico argentino. Pionera en la venta directa en el país desde 1970, ha sido y sigue siendo una fuente de ingresos para mujeres independientes, adaptándose a los tiempos con una propuesta comercial moderna y digital. La tienda online ofrece una amplia variedad de productos: desde maquillajes, fragancias y cuidado personal hasta herramientas como secadores y planchitas para el cabello. En los últimos años, la marca amplió su propuesta incorporando artículos para el hogar como ollas, vajilla y textiles.

En Combo

Si buscás comprar en cantidad, En Combo te lo hace fácil.
Si buscás comprar en cantidad, En Combo te lo hace fácil.

En Combo es una plataforma que ofrece packs de productos de almacén, bebidas, limpieza y cuidado personal con descuentos reales y precios convenientes. Los clientes pueden olvidarse de la letra chica o de promociones engañosas, ya que cada oferta está diseñada para que el ahorro sea tangible y transparente. Su propuesta busca simplificar las compras del hogar, reuniendo primeras marcas en combos pensados para abastecer sin pagar de más. Todo el proceso es 100% online y con envío a domicilio, facilitando compras grandes de forma rápida y organizada. Además, permite comparar el precio unitario de cada producto dentro del combo, algo poco habitual en plataformas de venta masiva.

Para ser parte de Club LA NACION y conocer todos sus beneficios, vigencias, términos y condiciones, ingresá acá.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION
Más leídas de Lifestyle
  1. Se celebra el Día del Zurdo
    1

    Efemérides del 13 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

  2. Vive en Múnich, es argentina y tuvo una idea para afrontar los impactos culturales
    2

    Vive en Múnich, es argentina y tuvo una idea para afrontar los impactos culturales: “Cuidan mucho su privacidad pero en el lago están desnudos”

  3. Juguetes recomendados para el Día del Niño
    3

    Juguetes recomendados para el Día del Niño, según la edad

  4. El país con la mayor brecha de género femenina
    4

    Letonia, el país con la mayor brecha de género femenina: hay 116 mujeres por cada 100 varones

Cargando banners ...