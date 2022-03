Residente destrozó a J Balvin en su nuevo tema y las redes estallaron de memes

Residente es conocido por la profundidad de sus letras; alcanza con retrotraerse al lanzamiento de “René” para entender cómo compone y escribe el puertorriqueño. Pero esta vez, el estreno la Music Session #49 junto al argentino Bizarrap no fue un espacio para poner sus sentimientos a la vista y mostrarse vulnerable sino todo lo contrario. Y es que el cantante aprovechó la colaboración para contar qué opinión tiene sobre la música actual y, sobre todo, qué tiene para decirle a J Balvin, con quien se curzó unos meses atrás. Luego del estreno y el cimbronazo que generó en el ambiente, las redes se hicieron escuchar y una catarata de memes estuvo al servicio de la jornada.

Pero, para entender cómo es que Los Simpson, Los increíbles y MasterChef tienen un lugar en todo esto hay que retrotraerse hace cinco meses. Todo comenzó cuando el colombiano criticó, según él, la falta de representantes de la música urbana en los premios Grammy.

Su queja, hecha en Twitter, provocó el enojo del puertorriqueño que respondió: “Si los Grammy no nos valoran entonces ¿Por qué yo tengo 31 premios? ¿Yo no soy urbano? ¿Yo no rapeo? ¿O de qué género estamos hablando? Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, a mucha gente le puede gustar pero cuando quiere comer bien, se van a un restaurante y ese es el restaurante que gana las estrellas Michelin”. Para cerrar, le recriminó por no haber dicho nada sobre la crisis en Colombia y lo acusó de preocuparse más por la plata que por su pueblo.

Mientras que muchos se emocionaron por el conflicto, otros tantos se sorprendieron al ver lo que ocurría en Twitter Twitter

Ahora bien, la disputa había quedado ahí. Sin embargo, el estreno de la nueva canción -llena de indirectas hacia Balvin- abrió un nuevo capítulo. Las redes empezaron a debatir de qué lado de la disputa se ponían y, mientras que los protagonistas se llamaron a silencio, los usuarios discuten en Twitter.

Mientras que muchos se pusieron del lado de Residente, otros tantos mostraron su apoyo para con Balvin Twitter

Muchos se lo toman en serio y debaten con argumentos, pros y contras. Otros se lo toman más a la ligera y hacen memes. Mientras que Los Simpson fueron los primeros en aparecer, Los increíbles hicieron lo suyo y le aportaron un condimento muy gracioso a la velada.

Los increíbles también fueron de la partida de memes Twitter

Dentro del gran repertorio de fotos y chistes estuvieron quienes bromearon por no entender qué estaba pasando y otros intentaron ponerse en la piel de Balvin o Residente al momento de ver la canción publicada.

Los Simpson, la serie más utilizada por los usuarios para crear memes Twitter

MasterChef también se sumó a la contienda y la imagen de Damián Betular apareció en Twitter para hacer reír a varios en lo que fue uno de los tuits más replicados de la jornada. Al reconocido pastelero lo acompañó un perrito con guantes de boxeo que aportó ternura en medio de tanta discusión.

Damián Betular y MasterChef también se sumaron a la ola de memes creados por los usuarios Twitter

Los memes no dejaron de aparecer y conforme pasan las horas y hay más novedades y personajes involucrados, las redes se hacen sentir y confeccionan una foto mejor que la otra. Así, el tema se mantiene en auge y promete quedarse en tendencia durante varias horas.