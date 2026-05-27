Qué es la Microluna, el fenómeno astronómico que llega para despedir mayo

El calendario astronómico de mayo cerrará con un fenómeno poco común que despertó el interés de aficionados y especialistas. Se trata de la llegada de una Luna Azul que, además, coincidirá con una Microluna, un evento astronómico que hará que el satélite natural se vea más pequeño de lo habitual.

El fenómeno podrá observarse el próximo 31 de mayo y marcará la segunda Luna llena del mismo mes calendario. La primera ocurrió el 1 de mayo, lo que convierte a esta nueva fase lunar en una llamada “Luna Azul”.

A pesar de su nombre, la Luna no cambiará de color. Según explicó Brenda Arias, especialista en comunicación de la ciencia del Instituto de Astronomía de la UNAM en diálogo con Uno TV, el término es solamente una denominación popular y no implica ninguna alteración en la tonalidad del satélite.

Aunque a este tipo de Luna se la conoce como Luna Azul, eso no significa que su color cambie (imagen ilustrativa) rawpixel.com / Busbus

Desde la década de 1940, el concepto de “Luna Azul” comenzó a utilizarse para describir a la segunda Luna llena que ocurre dentro de un mismo mes, un fenómeno poco frecuente debido a que el ciclo lunar dura aproximadamente 29,5 días. El sitio especializado Star Walk señala que el origen del nombre podría relacionarse con la antigua expresión inglesa “once in a blue moon”, utilizada para describir algo raro o inusual.

A su vez, la Luna Azul se divide en dos tipos, la calendárica y la estacional. La diferencia principal entre ambas está relacionada con la forma en que se mide el fenómeno. La llamada Luna Azul calendárica es la más popular y ocurre cuando se registran dos Lunas llenas dentro de un mismo mes calendario. Esto sucede porque, como se explicó previamente, el ciclo lunar dura alrededor de 29,5 días, por lo que, si una Luna llena aparece en los primeros días del mes, todavía queda tiempo suficiente para que otra ocurra antes de que termine.

En cambio, la Luna Azul estacional se produce dentro de una misma estación del año. Normalmente, cada estación tiene tres Lunas llenas, pero en ocasiones puede haber cuatro. Cuando eso ocurre, la tercera de esa estación recibe el nombre de Luna Azul estacional.

¿Qué es la Luna Azul?

¿Cuándo será la próxima Luna Azul estacional?

20 de mayo de 2027, 10:59 GMT

24 de agosto de 2029, 01:51 GMT

21 de agosto de 2032, 01:46 GMT

¿Cuándo será la próxima Luna Azul calendárica?

31 de mayo de 2026, 08:45 GMT

31 de diciembre de 2028, 16:48 GMT

30 de septiembre de 2031, 18:58 GMT

Calendario de Lunas Azules hasta 2032 (Foto: Star Walk)

¿Cómo pueden influir estos fenómenos en la Tierra?

Aunque el impacto es casi imperceptible en los seres vivos, las Microlunas también pueden generar pequeñas variaciones en las mareas debido a la distancia entre la Luna y la Tierra. Los especialistas señalan que, durante estos eventos, las mareas suelen ser levemente más débiles que las habituales, con diferencias aproximadas de unos cinco centímetros respecto a las mareas vivas normales.

Más allá de esos cambios menores, el fenómeno no representa ningún peligro y es una oportunidad ideal para quienes disfrutan de observar el cielo nocturno y seguir los distintos eventos astronómicos del año.