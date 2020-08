Enrique Ponce. La historia de amor y desengaño del torero de la que habla España

El torero, su elegante exmujer y su joven novia Fuente: HOLA - Crédito: Antonio Terrón

Durante un cuarto de siglo formaron un matrimonio sólido y estable. Sin embargo, a principios de julio, Enrique Ponce (48), uno de los diestros más importantes de nuestros tiempos, y Paloma Cuevas (47), una de las mujeres más elegantes de España -proveniente de una familia con linaje taurino-, anunciaron su separación después de veinticuatro años de casados y dos hijas, Paloma y Blanca.

Su espectacular boda para mil invitados en la Catedral de Valencia sigue vigente en el recuerdo de muchos, que jamás imaginaron que esta "pareja perfecta", tantas veces tapa de ¡HOLA!, hoy protagonizaría un novelón que sorprende a toda España. Y mucho menos que, con la velocidad de un rayo, ya sumó un nuevo personaje a la trama: Ana Soria, 21 años, estudiante de Abogacía.

Mientras la flamante pareja se muestra en público, Paloma permanece recluida en la finca Cetrina, en Jaén, junto a sus hijas y sus padres Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

El primer fin de semana de agosto, Enrique volvió al ruedo. En las tribunas no estaba su novia pero sí algunas mujeres que manifestaron su solidaridad con su ex mujer por medio de carteles. Fuente: HOLA - Crédito: gtres

El lunes 3, Ana lo aplaudió en Huelva. Fuente: HOLA - Crédito: gtres

CRONOLOGÍA DEL FIN

Como les sucedió a tantos, la cuarentena precipitó los tiempos de la separación. Recluidos en su finca de Jaén, Enrique y Paloma reconocieron que la relación pasaba por un duro momento y que, juntos, habían decidido separarse por un tiempo. El 3 de julio, Paloma le confió a ¡HOLA! en exclusivo: "Estoy serena porque mi fe me permite estar tranquila, y porque la felicidad de mis hijas está por encima de todo". Con los sentimientos a flor de piel ante un terremoto de especulaciones sobre las causas del final, aseguró: "Jamás voy a hablar mal del padre de mis hijas.Nunca voy a decir nada negativo de él. Hemos tenido un matrimonio precioso durante veinticuatro años, y un amor muy real, muy verdadero. Nos tendremos el mismo cariño de siempre".

El torero, en tanto, salió al ruedo en el programa Sálvame: "Demasiado mal lo estamos pasando como para que se inventen otro tipo de cosas". Y desmintió que llevaba un año y medio saliendo con Ana, aunque reconoció que la conocía. También pidió que la dejen tranquila tanto a ella como a su familia, porque "han mentido todo y más". Y, sin dar mucho detalle confirmó que estaba "ilusionado". Ese mismo día, Enrique y Paloma emitieron un comunicado: "Nos encontramos en trámites de separación de hecho".

Día atrás, Enrique y Ana compartieron unos días de descanso en Almería, donde salieron a navegar y donde estaban, además, los padres de ella Fuente: HOLA - Crédito: Contacto

RUBIA DEBILIDAD

Enamorado como un adolescente, Enrique blanqueó su noviazgo con una foto en un story de su cuenta de Instagram, tal como hizo Ana, que estudia Derecho en Granada y sueña, a futuro, con hacerse cargo del estudio jurídico de su familia. Además de ser fanática de los toros, la joven practica equitación desde chica y, al parecer, habría renunciado a una beca en Polonia para quedarse cerca de su torero. En una entrevista con el diario La Razón, la rubia avisó: "Quiero aclarar que yo no propicio nada, no llamo a ningún paparazzi para que me pille con Enrique. Al revés, intento que no nos vea nadie", aseguró.

La relación marcha rápido y en serio y Enrique se mueve con total naturalidad en el entorno de ella: durante las vacaciones de verano que compartieron en Almería, disfrutó del mar con sus nuevos "suegros" y salió de copas con los amigos veinteañeros de Ana.

"Te quiero (más que ayer, y menos que mañana)", le escribió Ana a Enrique, que respondió: "Te amo más que a mi vida. Forever" Fuente: HOLA

"TE AMO MÁS QUE A MI VIDA"

El primer fin de semana de agosto, Cuevas volvió al ruedo. Si bien en las dos primeras fechas Ana no estuvo, sí se la vio el lunes 3 aplaudiendo a su amor en la plaza de La Merced de Huelva por la Feria de Las Colombinas. Allí, el matador repitió el significativo gesto que ya había llamado en sus presentaciones previas: dibujó una letra A en el albero en vez de la habitual cruz, símbolo de la tauromaquia, que suelen hacer los diestros al comenzar la faena.

Ella, por su parte, recientemente compartió una foto junto al torero en la que se leía: "El corazón más noble que he conocido nunca. Te quiero (más que ayer, y menos que mañana)". Unas palabras que Ponce no pasó por alto y le respondió: "Te amo más que a mi vida. Forever". Continuará.

La nota de la revista ¡Hola! Argentina de esta semana Fuente: HOLA