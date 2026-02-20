Los archivos Epstein exponen a la realeza: amigos íntimos, acreedores, apenas conocidos...

Las coronas sueca, belga, noruega y danesa se ven implicadas tras la aparición de algunos de sus miembros en los documentos desclasificados

La desclasificación de los archivos Epstein, en febrero de 2025, y la Ley de Transparencia firmada por Donald Trump en noviembre de aquel año resultaron en un terremoto para empresarios, políticos, figuras del entretenimiento y más, luego de que se difundieron más de tres millones y medio de páginas documentales, entre las que hay imágenes, videos y mails, que los vinculan al agresor sexual Jeffrey Epstein.

El príncipe Andrés con una de las víctimas, Virginia Giuffre, y Ghislaine Maxwell en 2001 Virginia Roberts

Así, presidentes, jeques, royals se vieron implicados en uno de los casos más controvertidos de tráfico sexual, como el propio presidente norteamericano, quien mantuvo una estrecha relación por varios años con el financista fallecido en 2019, o el expríncipe Andrés, quien fue denunciado por abuso por Virginia Giuffre ese mismo año.

Aunque en las monarquías europeas el suyo es el caso que más resuena hoy, especialmente tras su detención el jueves, los correos electrónicos desclasificados pusieron en la mira a por lo menos otras cinco casas reales. Algunos de sus miembros intercambiaron miles de mails con el magnate, mientras que otros aparecieron mencionados circunstancialmente. Cualquiera sea el caso, las alarmas se encendieron más allá de la mencionada corte británica.

Una imagen histórica: la detención de Andrew Mountbatten Windsor, expríncipe, hermano del rey Carlos III. 19 de febrero de 2026 (REUTERS/Phil Noble) Phil Noble/Reuters - REUTERS

La propuesta de la exduquesa: “Casate conmigo”

Además del propio Andrés, los documentos muestran una relación íntima entre su exesposa, Sarah Ferguson, y Epstein. En los correos se lee a la exduquesa elogiando al delincuente, llamándolo, por ejemplo, “el hermano que siempre he deseado”. Pero, además, se vislumbran tratos financieros entre ambos.

Sarah Ferguson tuvo un intercambio extenso con Jeffrey Epstein JUSTIN TALLIS - AFP

Hay que destacar que los cruces de mails entre ellos continuaron aun después de 2008, cuando Epstein fue condenado por delitos sexuales.

En 2009, tras un almuerzo en el que el magnate habría elogiado a sus hijas delante de ella, Ferguson escribió con un afecto que hoy resulta escalofriante: “Gracias Jeffrey por ser el hermano que siempre he deseado tener”.

En otros correo, la ex duquesa de York continuó llenándolo de elogios:

“Sos una leyenda. Realmente no tengo palabras para describirte mi amor, mi gratitud por tu generosidad y amabilidad”

“Estoy a tu servicio. Solo casate conmigo”

Detrás del afecto latía una necesidad económica desesperada, según se deja entrever. En uno de esos intercambios Ferguson le habría solicitado “urgentemente” 20.000 libras para cubrir deudas de alquiler. Además del pedido, agregaba: “El propietario me amenazó con ir a los medios si no pago. ¿Alguna idea?“.

Hay un cruce curioso que comienza en marzo 2011, con la publicación de una entrevista del diario Evening Standard donde Fergie es consultada por las 15.000 libras que aceptó de Epstein para cubrir algunas deudas y pagar el salario a su exasistente personal, Johnny O’Sullivan. “Aborrezco la pedofilia y cualquier abuso sexual infantil y sé que esto fue un gigantesco error de juicio por mi parte. Cuando pueda, devolveré el dinero y no volveré a tener nada que ver con Jeffrey Epstein nunca más”, respondió.

Poco después, siempre en 2011, Ferguson le escribe a Epstein (quien ya había estado preso 13 meses por buscar servicios de prostitución de niñas de hasta 14 años) y se disculpa por sus dichos a la prensa. “Sé que te sientes terriblemente defraudado por mí por lo que te han podido decir o has leído y debo disculparme humildemente por eso. Siempre has sido un amigo fiel, generoso y supremo para mí y mi familia (...) Como sabes, no dije, absolutamente no, la palabra con P [pedófilo] sobre ti, pero entiendo que se divulgó que lo dije”, dice el correo.

A esto se suma la mención de sus propias hijas, las princesas Beatriz y Eugenia.

Princesas cerca del mundo Epstein

En julio de 2009, la exduquesa y Epstein se habrían juntado a almorzar en Miami. A ella la acompañaban sus hijas, que entonces tenían 20 y 19 años. Un correo enviado por “Sarah” confirmaba la cita: “Iremos yo, Beatriz y Eugenia”.

Tras asar 13 meses preso por intentar involucrar a una menor en actividades ilícitas, Epstein se encontraba bajo arresto domiciliario.

Sarah Ferguson y el príncipe Andres tuvieron dos hijas, las duquesas Eugenie y Beatriz, que se casó el viernes pasado Instagram

En uno de los mensajes más escandalosos, Ferguson decía no saber si podría encontrarse con el magnate en Nueva York porque, según escribió, estaba “esperando a que Eugenia vuelva de un fin de semana de sexo” con su entonces novio y hoy marido, Jack Brooksbank.

El editor de The Mirror, Russel Myers, habló al respecto con CNN, y aseguró: “Es increíblemente angustiante para ambas jóvenes verse mencionadas tan libremente por sus padres ante un delincuente sexual condenado”. Y agregó: “Las preguntas persisten, tanto dentro del palacio como públicamente, sobre si Beatriz y Eugenia pudieron haber expresado sus preocupaciones a sus padres, o de manera más amplia, considerando lo cerca que estuvieron del mundo de Epstein, incluso después de que fuera condenado por delitos sexuales graves”.

Por su parte, las princesas trataron de desvincularse del problema, no hicieron declaraciones públicas y mantuvieron la distancia de sus padres en público. Por ejemplo, pasaron la Navidad con el rey y el resto del clan Windsor en Sandringham.

El expríncipe Andrés con sus hijas Max Mumby/Indigo - Getty Images Europe

Mette-Marit de Noruega, huésped de Epstein

El escándalo cruzó hasta la corte de Oslo con una fuerza devastadora. La princesa heredera Mette-Marit aparece mencionada hasta mil veces en los documentos desclasificados, revelando una relación de confianza con Epstein que puso en jaque la supervivencia de la monarquía noruega. Según los registros analizados por NRK, la corporación pública de radio y televisión de aquel país, la princesa se alojó en la mansión de Epstein en Palm Beach durante cinco días en enero de 2013, un viaje que realizó junto a su maestra de meditación, Sharon “Myoshin” Kelley.

Mette-Marit LISE ASERUD - NTB

En los correos, Mette-Marit describe la propiedad del magnate como un refugio espiritual: “Este lugar es propicio para la meditación... Hacía mucho tiempo que no sentía tanta paz”, le escribió. La confianza era tal que Epstein le gestionaba turnos con su dentista personal para blanqueamientos.

El día que la princesa heredera se fue de la casa, Epstein recibió dos imágenes en su correo con el asunto “mette”. Pero aunque esto pueda sonar sospechoso, esos archivos no se difundieron, por lo que muchos análisis mediáticos son suposiciones.

Mette Marit y su hijo, Marius Borg, que está siendo juzgado por 38 cargos penales, entre ellos 4 por violación LISE ASERUD� - NTB�

Algunos se basan en el pasado de la princesa: fue camarera, conoció al príncipe noruego a través de amigos en común y, cuando anunciaron su compromiso, salió a la luz que había tenido una relación previa problemática y una vida en donde abundaron las drogas. Además, actualmente se está llevando a cabo lo que allá denominan “el juicio del año” contra su primogénito, fruto de esa otra relación, Marius Borg, por 38 cargos penales, cuatro de ellos de violación.

Impacto en Suecia: “Nuestra Sofía...”

El Caso Epstein también hizo eco en la Casa Bernardotte, el corazón de la monarquía sueca. Entre los archivos, aparecieron correos que vinculan directamente al magnate con la princesa Sofía, nuera del rey Carlos XVI Gustavo, como lo publicó el medio sueco Dagens Nyheter o DN (Noticias del día).

La princesa Sofía de Suecia

En esos mails se leen diálogos entre el delincuente sexual y la empresaria sueca Barbro Ehnbom, mentora de la princesa. En su país, ella es conocida, entre otras cosas, por haber creado y dirigido una red de mentorías para jóvenes mujeres de negocios, la “Barbro’s Best and Brightest” (BBB), y por entregar la beca “Female Economist of the Year” (FEYO). El destape de esta información dejó en evidencia que esos proyectos eran financiados por el propio Epstein.

Ehnbom, además, mencionó a la princesa en un correo a Epstein, donde enumeraba a varias mujeres exitosas del grupo BBB. La empresaria le enviaba fotos y nombres. Decía, por ejemplo, que había conocido a una “chica estupenda”, que creía que Epstein debía conocerla.

La empresaria Barbro Ehnbom fue el vínculo entre Epstein y Sofía

“Esta es Sofía, una actriz aspirante que acaba de llegar a Nueva York. Es la chica de la que te hablé antes de viajar, y pensé que tal vez te gustaría conocerla. Quizás podamos pasar a saludarte antes de que te vayas por las vacaciones de Navidad”. Así escribía Ehnbom y enviaba la imagen de Sofía Hellqvist. La fecha: el 18 de diciembre de 2005.

“Estoy en el Caribe. ¿Quiere venir por un par de días? Le envío un pasaje”, le respondía Epstein a Enhbom. También le ofrecía pagarle un curso de actuación a la actual princesa que, como Mette-Marit, estuvo varias veces bajo el escrutinio público por su pasado de modelo, especialmente por su aparición en la revista masculina Slitz cuando era más joven. Según la casa real sueca, ambas ofertas fueron rechazadas.

En 2010, cuando se hizo oficial el noviazgo entre Sofía Hellqvist y el príncipe Felipe, en la casilla de Jeffrey Epstein entró un correo firmado BE (que sería Barbro Enhbom) con una foto de la joven y un texto contundente: “Aquí una foto de nuestra Sofía, la recuerdas. Pronto será Princesa Sofía”.

Un correo recibido en la casilla de Jeffrey Epstein con la foto de la Sofía Hellqvist. "Nuestra Sofía. Pronto será Princesa Sofía", le dice el remitente, que firma BE.

En 2015, diez años más tarde de aquél primer contacto, en una boda que hizo suspirar al mundo, Sofía Hellqvist se casó con el príncipe Felipe en la Capilla Real del Palacio de Estocolmo, con toda la pompa. En ese acto, la joven que fue presentada a Epstein por Ehnbom se convirtió en princesa y duquesa de Värmland.

El rey Carlos Gustavo aplaude a su hijo, el príncipe Felipe, tras su boda con Sofía Hellqvist GettyImages

La princesa no negó haber conocido a Epstein. Aunque primero dijo que se vieron solo una vez y luego reconoció que coincidieron en pocas ocasiones. “Nos conocimos en un restaurante, en un ambiente social donde me presentaron, y en una proyección de cine con muchos otros. Por suerte, eso fue todo. Pero ahora que he leído sobre todos los terribles crímenes a los que ha sometido a las jóvenes, estoy muy agradecida de no haber tenido nada que ver con él en las pocas ocasiones que coincidimos en mis 20 años. Mis condolencias a todas las víctimas. Espero que se haga justicia”, dijo a la prensa sueca.

En 2010, recién casados, los príncipes Felipe y Sofía bailan el bals frente a sus invitados. El Caso Epstein ya se había destapado, pero todavía no había trascendido ninguna conexión con la princesa... GettyImages

El príncipe Lorenzo: “Mis padres no estaban en venta”

“Deseo poner un punto final definitivo a los rumores que rodean el caso Epstein”, señaló el príncipe Lorenzo de Bélgica, que también se vio implicado en el escándalo a raíz de una publicación en el diario Het Laatste Nieuws (HLN).

El príncipe Lorenzo de Bélgica (Getty Images)

El periódico de mayor circulación de aquel país informó que el nombre de Lorenzo figuraba en los registros personales del multimillonario. El príncipe explicó que los contactos se remontan a hace décadas, cuando realizaba prácticas en Naciones Unidas y en una entidad financiera del distrito de Nueva York, según contó ABC. Además aseguró que Epstein fue quien intentó acercarse varias veces, pero que él no respondía.

También dijo que Epstein quería conocer a su familia, agrandar el círculo de contactos millonarios: “Se puso en contacto conmigo en varias ocasiones. Me hacía preguntas a las que nunca di respuesta. Quería conocer a mis padres para presentarlos a sus amigos multimillonarios: le respondí que mis padres no estaban en venta ni para ser exhibidos”.

El príncipe Lorenzo dijo que Epstein intentó acercarse varias veces a su familia (Getty Images)

Aún así, debió ampliar su declaración: “Cuando dije que nunca había asistido a un evento donde Epstein o su entorno estuvieran presentes, me refería a eventos públicos o colectivos. Sin embargo, me reuní con Epstein a solas en dos ocasiones, a petición suya. Una vez a principios de los años noventa y una segunda vez a principios de los años 2000″, publicó HLN. Lorenzo no aclaró el propósito ni lugar de los encuentros.

El rey de Dinamarca, invitado de Epstein

También la corona danesa enfrenta el escrutinio sobre el actual rey Federico X, quien aparecería en los documentos relacionados con el caso.

El medio Ekstra Bladet especifica que el rey es mencionado por su nombre, así como su secretario privado, Morten Roland Hansen, en una lista de 22 invitados para una cena el 26 de julio de 2012, cuando era príncipe heredero. No está claro si, finalmente, asistió al evento.

El rey Federico de Dinamarca Getty Images

A su vez, hubo un intercambio entre el experto en marketing global Ian Osborne y Epstein en el que mencionaron a Felipe por su título nobiliario: Osborne le dijo al magnate que se encontraba en Dinamarca y que vería al “príncipe heredero”.

Nunca se confirmó si Federico asistió a aquella cena, pero la casa real danesa sostiene que el rey nunca conoció a Epstein.