A un mes de la apertura: así será Experiencia Living Remeros Beach 2026

El 19 de marzo abrirá sus puertas Experiencia Living 2026, la cuarta edición de la feria de arquitectura, decoración y diseño curada por Living y organizada por LA NACIÓN. Esta vez, la cita será en una sede que reúne naturaleza, innovación y una escala urbana única: Remeros Beach, en Tigre.

El predio se destaca por su imponente “Crystal Lagoon” de 3,5 hectáreas, rodeada de playas de arena blanca y amplios espacios verdes, que redefine el concepto de vivir junto al agua Emilia Cavanagh

El masterplan de Remeros Beach, diseñado bajo el concepto de “anillos de calma”, organiza sus espacios desde la laguna hacia la vida social y el borde natural, priorizando la armonía entre recreación, bienestar y naturaleza.

Un hito en la agenda de los amantes de la decoración

Experiencia Living es una propuesta de interiorismo única en el país. Su enorme diferencial, tal como apunta la arquitecta Mariana Kratochwil, directora editorial de Living y curadora de la muestra, es que no se limita a mostrar ambientes aislados, sino departamentos enteros, lo que ofrece el plus de “recorrer la misma unidad en versiones distintas, según la personalidad y la creatividad de los expositores”.

La arquitecta Mariana Kratochwil, directora editorial de Living y curadora de la muestra, en una visita para ver los avances en los departamentos que forman parte de Experiencia Living Remeros Beach Emilia Cavanagh

Si los visitantes pueden sorprenderse con climas y soluciones diferentes con tan solo cruzar un pasillo, a los profesionales los entusiasma el desafío de mostrar su expertise en un departamento completo, y así representar de un modo coherente y 360° la vida de su cliente imaginario. Esta ventaja probada atrajo tanto a nuevos expositores como a muchos que ya fueron protagonistas de las ediciones anteriores.

Este año, serán de la partida Pía Magri, Rob Ortiz, Sandy Cairncross, Sara Plazibat para San Lorenzo Design, Gaby López Monzón, Estudio Leti Rocco, Halesa Estudio, Línea Neta, Loly Albasini, Julia Saramaga y Cristela Caviglia para Patagonia Flooring, Iván Nahas para Wood Market, Claudio Wertheim y Virginia Ortiz para Zurich y la arquitecta Adriana Randazzo.

Innovación y calidad

Como siempre, Experiencia Living cuenta con el apoyo de las principales marcas del rubro para asegurar que los visitantes vean las últimas novedades del mercado en los más altos niveles de calidad, aplicadas por los expositores en su máxima potencia y originalidad.

Estarán las obras de arte curadas por Diderot.art, con su impresionante catálogo de artistas; las aberturas de Aluar; todos los colores de pinturas Colorín; las espectaculares piedras naturales de De Stefano y las piedras sinterizadas de Neolith y Purastone; las soluciones que ofrece Durlock; la extensa gama de melaminas de Faplac; las cortinas de Hunter Douglas en todas sus variantes; los exclusivos revestimientos de San Lorenzo Design y Patagonia Flooring; las mamparas de Shawer, las hornos y electrodomésticos de Teka, los muebles de exterior de Mike; los brillantes artefactos de iluminación de Idea, las puertas de Oblak, lo último en grifería, aportado por FV y los sanitarios de Ferrum.

En esta ocasión, Experiencia Living también cuenta con el apoyo de Renault y Zurich.

Un verdadero programa

Como lo indica su nombre Experiencia Living va más allá de sumergirnos en la decoración. Complementando el extenso recorrido por más de 60 espacios ambientados, habrá foodtrucks para un bocado reparador, shows en vivo para amenizarlos, charlas para profundizar los temas que están en el candelero, stands de las marcas para despejar cualquier duda que nos hayan despertado los materiales que se vieron aplicados (y conocer todas sus ventajas y posibilidades en nuestras propias obras) y, como siempre, un paseo de compras bien curado y tentador.

Cúando, cómo y dónde

Experiencia Living estará abierta desde el 19 de marzo hasta el 19 de abril (incluyendo feriados), de martes a domingo, de 12 a 20 .

. La cita es en Remeros Beach , un emprendimiento de Vizora ubicado en Camino de los Remeros 1585, Tigre.

, un emprendimiento de Vizora ubicado en Camino de los Remeros 1585, Tigre. La venta de entradas anticipadas estará disponible a partir del 27 de febrero en la web de Entrada Uno. Como siempre, los miembros de Club La Nación tendrán acceso a descuentos y promociones. Lo mismo, los clientes de Banco Macro (main sponsor del evento).

estará disponible a partir del 27 de febrero en la web de Entrada Uno. Como siempre, los miembros de tendrán acceso a descuentos y promociones. Lo mismo, los clientes de Banco Macro (main sponsor del evento). Para estar al tanto de todas las novedades de la feria, seguí a @revistalivingarg o entrá a experiencialiving.com.ar

