Ensalada César: el particular origen de la receta original y variantes súper fáciles

El 4 de julio se celebra el día del famoso plato a base de lechuga; una ocasión ideal para conocer sus orígenes y, por qué no, preparar alguna de las variantes

El 4 de julio no sólo se conmemora el Día de la Independencia en los Estados Unidos, sino que también se celebra el Día Nacional de la Ensalada César, ya que se trata de uno de los lugares del mundo en donde más se la consume. Más de la mitad de los restaurantes estadounidenses ofrecen la Ensalada César en sus cartas, pero su origen es insospechado: se creó en México.

¿Qué es la ensalada César?

La ensalada César siempre lleva lechuga y un aderezo característico a base de mostaza de Dijon y huevo Shutterstock

La ensalada Caesar o César -como se la pronuncia realmente- tiene un sabor característico y un ingrediente que, en todas sus variaciones, siempre está presente. El sabor especial viene del aderezo con que se cubre la mezcla de hojas de lechuga crujientes que son el ingrediente infaltable de la ensalada César.

La versión más popularizada de esta ensalada lleva pollo y queso parmesano, pero en muchos lugares se reemplaza el pollo por salmón ahumado o cocido y, también, se le agregan croutones. La versión vegetariana de la ensalada César se hace aumentando la cantidad y la variedad de lechugas pero manteniendo el aderezo que es la base de su sabor.

La vinagreta de la ensalada César lleva mayonesa, sal, parmesano, mostaza y jugo de limón. Además, en muchos casos le agregan anchoas. Pero, ¿cómo fue la primera ensalada César de la historia?

El origen de la ensalada César

La ensalada César del Restaurante Caesar's e Tijuana Gentileza Prensa

Durante el fin de semana de 1924, en que se celebraba el 4 de julio, es decir, el día de la Independencia de Estados Unidos, Caesar Cardini creó la ensalada César para un privilegiado grupo de la elite de Hollywood que cenaba en su restaurante de Tijuana, México. Por ser un día festivo el chef quiso darle un poco de emoción adicional a sus comensales. Como parte del servicio, Cardini les ofreció una especie de show gastronómico al preparar la ensalada en vivo, mezclando los ingredientes a la vista de los invitados. La exhibición fue todo un éxito y el plato, al momento de comerlo, contó con la total aprobación del público.

Fue así que el chef Caesar Cardini desarrolló una ensalada que finalmente resistió la prueba del tiempo y perdura hasta nuestros días. Usó un huevo y salsa Worcestershire como ingredientes principales; le agregó parmesano, mostaza de Dijon y jugo de limón para darle brillo. Finalmente con una pizca de sal unió todos los sabores. Esta emulsión atractiva a la vista y perfumada suavemente la hizo reposar sobre un colchón de lechuga romana con croutones. Una vez adornada con parmesano recién rallado, la ensalada estuvo lista para servir.

Si bien la mayoría de los aderezos César incluyen anchoas en la actualidad, el original no lo hizo. El chef Cardini usaba la salsa Worcestershire, que contiene derivados de anchoas. El aderezo característico traspasó fronteras, junto con la ensalada y con los hermanos Cardini que lo patentaron en Estados Unidos en 1948.

La ensalada César es tan popular que se la consigue en las góndolas de los supermercados o pequeños comercios empaquetada y lista para comer. Shutterstock

Ir a Tijuana para probar las crujientes lechugas aderezadas del Caesar’s se convirtió en una costumbre para muchas estrellas del cine norteamericano en aquella época. Dicen que Clark Gable y Jean Harlow estuvieron por allí. La famosa chef estadounidense Julia Child, cuenta en su libro que uno de sus primeros recuerdos en restaurantes corresponde a la visita con sus padres a Caesar’s en Tijuana, durante la década del 20 (Julia Child’s Kitchen). En 1953, la Sociedad Internacional de Epicúreos de París reconoció a la ensalada Caesar como “la mejor receta originaria de las américas en 50 años”.

“Probablemente nunca tengamos la historia definitiva de su creación pero podremos coincidir en que un inmigrante italiano inventó una de las ensaladas más famosas del mundo en Tijuana usando lechuga romana, pan tostado, queso y ese dressing inconfundible”, expresa Agustín Benito, socio de Sueño Verde, que elabora la ensalada Gringa: distintos tipos de lechugas mezcladas y listas para comer junto con el aderezo Caesar.

Receta de ensalada César tradicional

Ensalada César tradicional. Shutterstock

Si la primera versión no llevaba pollo, hoy en día, la ensalada César tradicional, siempre contiene ave entre sus ingredientes. En cualquier restaurante si no se desea que tenga pollo es preciso aclararlo al momento de pedir el plato. Como se dijo, siempre lleva lechugas frescas y crujientes, junto con un aderezo particular. Acá van todos los ingredientes y pasos de la receta de ensalada Caesar tradicional.

Ximena Sáenz: ensalada César personalizada

Ensalada Caesar personal de Ximena Sáez Gentileza Prensa

La ensalada César se puede personalizar como cualquier plato, al gusto del consumidor. Eso es lo que hizo la famosa cocinera de tele Ximena Sáenz, con una ensalada Caesar personal, una receta publicada en su libro Apuntes de cocina (Editorial Planeta) que nos inspira para hacer una ensalada de lechuga con pollo rica y variada.

Juliana López May: ensalada César con algunos toques a mi manera

Ensalada César con pollo crocante Gentileza Juliana López May

En esta receta de “Ensalada César con algunos toques a mi manera”, de Juliana López May, se incluye pollo con un sabor muy especial, rebozado y crocante. Además, tiene secretos para preparar la lechuga y presentar el plato de un modo irresistible. A continuación, el paso a paso para preparar la ensalada César y su aderezo, según las instrucciones de la cocinera.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project