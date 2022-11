Entrevistó a una sobreviviente de sepsis y a las semanas descubrió algo desolador

escuchar

Una periodista de la BBC de Escocia se enteró de que tenía sepsis solo unas semanas después de entrevistar a Kimberley Bradley, una mujer que casi pierde su vida debido a esta infección mortal. Pese a su entrevista, la joven no pudo identificar los síntomas a tiempo y tuvo que ser hospitalizada.

Sarah McMullan, de 30 años, le comentó al programa Drivetime de la BBC que comenzó a sentir “mucho frío” durante su turno de la mañana, pero esperó más de 36 horas para llamar a NHS 24, una organización de telemedicina de Escocia. Al analizarla, los médicos le dijeron a Sarah que tuvo mucha suerte, ya que después de ser diagnosticada con esta enfermedad las personas suelen empeorar en su salud.

La periodista se contagió de esta enfermedad a principios de octubre, un mes después de que le realizará una entrevista Kimberley Bradley para el mes de concientización sobre la Sepsis para The Nine de la BBC. La mujer contó en el programa que tuvo que ser inducida a un coma durante ocho días después de contraer una septicemia meningocócica que se convirtió en sepsis.

La periodista que contrajo sepsis entrevistó a una mujer que tuvo la misma infección semanas atrás

“Un mes después de hacer esta entrevista, terminé muy mal con sepsis. Lo que resultó en una visita al hospital, una semana en el hospital y un par de semanas más de tabletas y descanso”, escribió la periodista en su cuenta de Twitter.

Además, en la entrevista con la BBC comentó: “Ella habló sobre todos los síntomas y qué buscar y qué recordar y cuándo buscar ayuda y no los recordaba lo suficientemente bien”.

Por otro lado, se refirió acerca de la información que tenía sobre la infección y afirmó que el diagnóstico la tomó por sorpresa: “Para ser sincera, no había oído hablar de la sepsis. No conocía los síntomas a los que había que prestar atención. No sabía lo común que era”.

Los síntomas más comunes de esta enfermedad son: piel fría y manchada, confusión, falta de orina y escalofríos incontrolados. “Tuve muchos de estos síntomas y si alguno de ellos empieza a deteriorarse, hay que buscar atención médica urgente porque son síntomas de sepsis”, indicó.

Sarah McMullan, de 30 años Instagram

¿Qué es sepsis?

Según el portal Medlineplus, se trata de una respuesta extrema del cuerpo a una infección. Esta puede ser mortal y sin un rápido tratamiento puede provocar daños en los tejidos, falla orgánica e incluso la muerte.

Esta afección médica con frecuencia suele pasar inadvertida o es diagnosticada incorrectamente por los especialistas. Por esta razón, se suele realizar diferentes campañas para que las personas puedan identificar los primeros síntomas.

Esta entidad tiene una mortalidad aproximada del 10% de los casos. En cuadros graves, se presenta insuficiencia de uno o varios órganos, lo que puede provocar descenso de la presión sanguínea, que el corazón funcione de manera inadecuada y que el paciente ingrese en un cuadro denominado shock séptico, con una mortalidad que excede el 40% de los casos.

El lavado de manos es la medida esencial para prevenir la sepsis Alexandru Zdrobau / Unsplash

Una vez que sucede esto, rápidamente varios órganos (entre otros: los pulmones, los riñones y el hígado) pueden dejar de funcionar y el paciente puede morir.

El Tiempo (Colombia)