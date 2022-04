Era ama de casa, deslumbró con su voz en un reality y se hizo millonaria: así está hoy Susan Boyle

Susan Boyle, la estrella del programa Britain’s got talent, saltó a la fama cuando apareció en la competencia el 11 de abril de 2009 y cantó el tema I dreamed a dream del musical Los Miserables.

El día que Susan Boyle sorprendió al mundo desde Britain's Got Talent - Fuente: YouTube

Desde aquel momento, Boyle, que acaba de cumplir los 61 años, ha disfrutado de una exitosa carrera. Nada en su primera presentación en público hacía sospechar que, detrás de aquella mujer de extraña apariencia, iba a nacer una gran estrella. Pero así fue. Después de cantar, Boyle recibió de inmediato la ovación de la audiencia y atrajo los tres votos del exigente jurado.

Susan Boyle amasó una fortuna de 32 millones de dólares gracias al éxito de sus producciones musicales Archivo

Junto con el éxito de su voz, llegó el dinero. De acuerdo con el periódico británico Daily Star, la fortuna de Susan alcanza más de 32 millones de dólares y cada año parece aumentar más todavía. En un primer momento, la cantante vendió diez millones de copias de su primer álbum en todo el mundo, convirtiéndose en el disco más vendido de 2009. Después de esa presentación, la cantante grabó otros siete discos.

Además, según el Daily Star, Boyle es la única directora de cuatro empresas diferentes, junto con las ventas de sus discos y apariciones en público que le hacen ganar millones. Su compañía principal, llamada Duel Limited, ganó más de un millón y medio de dólares tan solo el año pasado. Las otras tres firmas de Boyle acumularon asombrosas sumas de 600 mil dólares, 166 mil dólares y 120 mil dólares, lo que significa que ella es la concursante más exitosa de Britain’s got talent.

Pero el éxito de Susan no termina ahí, ya que se informó que este año ganará todavía más dinero porque se prepara una nueva película sobre su meteórico ascenso a la fama y se dice que Meryl Streep es una de las principales candidatas para el papel protagónico.

El film ha estado en la cabeza de los productores desde 2012, pero recién ahora, después del gran éxito de Rapsodia Bohemia de Queen y de Rocketman de Elton John, se cree que la película podría generar la misma reacción del público.

Después del lanzamiento de un musical sobre su vida, I Dreamed a Dream, protagonizada por Elaine C Smith, la nueva película se basará en su autobiografía de 2010 The Woman I Was Born To Be.