Joel Emmanuel Zalazar Steimbach conoce el rigor del fútbol profesional y la exigencia de las ligas menores. Durante cinco años integró el plantel de Ferro Carril Oeste, club donde compartió entrenamientos y vestuarios con figuras como Marcos Acuña y Eduardo Tuzzio. A sus 38 años, este exvolante oriundo de Hinojo decidió cambiar los estadios y los horarios de fábrica por la incertidumbre del camino. La transformación incluyó la renuncia a un empleo estable en una multinacional y la apuesta por una vida nómada junto a su pareja, Milagros.

Joel Salazar fue compañero de Marcos Acuña durante su paso por Ferro Carril Oeste Ferro Web

El futbolista debutó en 2009 en Ferro Carril Sud de Olavarría y su trayectoria sumó pasos por Grupo Universitario de Tandil, Sarmiento de Coronel Suárez y Club Embajadores. Salazar reconoce que el cansancio frente a la dinámica del deporte profesional motivó su retiro temprano a los 29 años. “Me cansé del sistema y de lo que lleva el fútbol por detrás”, reveló el deportista en una entrevista publicada por el canal de YouTube Pibitos Viajeros. Tras su retiro de las canchas, Joel probó suerte como emprendedor gastronómico en Hinojo, donde conoció a Milagros, quien trabajaba como moza en su cervecería artesanal.

El último registro de Joel Salazar como jugador de fútbol

La pareja construyó una casa con esfuerzo propio en la provincia de Buenos Aires, pero la falta de tiempo para habitarla precipitó la decisión de partir. “Nuestras charlas siempre giraban sobre la falta de tiempo; no teníamos espacio para disfrutar el hogar que hicimos”, explicó Milagros al relatar el inicio de su aventura. En octubre de 2025, ambos renunciaron a sus empleos y transformaron un vehículo Mercedes 814 en su primera vivienda sobre ruedas, aunque la mudanza total a la ruta ocurrió en noviembre de aquel año.

El inicio del proyecto afrontó un obstáculo crítico en Sierra Grande, ya que un camión impactó el vehículo de la pareja de costado mientras Joel maniobraba sobre la banquina para evitar una colisión frontal. El accidente destruyó gran parte de la carrocería y la estructura donde dormían junto a sus dos perras, Mora y Candy. “Podríamos no haberlo contado”, narró Milagros en el material audiovisual compartido por Pibitos Viajeros. La falta de presupuesto para las reparaciones forzó una estadía de tres noches en una estación de servicio, donde sobrevivieron gracias al abrigo de cartones y cintas adhesivas.

Joel y Milagros decidieron abandonar sus vidas y jugársela por un estilo nómade Captura YouTube (@PibitosViajeros)

La respuesta de la comunidad viajera resultó determinante, donde vecinos de Trelew los alojaron durante 30 días y personas anónimas transfirieron dinero para solventar los arreglos del colectivo. “Nosotros arreglamos el colectivo por la gente; ellos pagaron la reparación”, afirmó el exfutbolista al recordar el episodio. Un especialista en fibra de vidrio, ajeno a su círculo íntimo, trabajó durante la fecha de Año Nuevo para restaurar la unidad y permitir la continuidad del viaje.

Actualmente, la pareja se traslada en una Renault Master modelo 2011 bautizada como La Aventurera. Este nuevo vehículo cuenta con panel solar, conexión satelital, cocina, baño seco y duchas para garantizar la autonomía. El camino no resultó sencillo tras la adquisición, ya que debieron reemplazar el motor por fallas mecánicas, proceso que contaron con el respaldo de su familia. El presente los encuentra en la organización de encuentros para otros viajeros, una labor que consolidó su integración en la comunidad rodantera.

Actualmente, la pareja se traslada en una Renault Master modelo 2011 bautizada como La Aventurera Captura YouTube (@PibitosViajeros)

La experiencia fortaleció la visión de la pareja sobre la libertad: Joel y Milagros comprendieron que su proyecto sobrevive gracias a los vínculos construidos en el trayecto. “El viaje lo hace la gente”, sentenció Salazar al reflexionar sobre los apoyos recibidos tras cada contratiempo en la ruta. Hoy, con la tecnología necesaria para trabajar desde cualquier punto del país, mantienen firme su convicción de priorizar las vivencias sobre la estabilidad laboral tradicional. La trayectoria de Salazar cambió las canchas del Federal B por el horizonte infinito, con la seguridad de haber tomado una determinación compartida sin arrepentimientos. El exjugador sigue ligado al fútbol de manera recreativa en cada parate de su viaje, pero el foco principal recae sobre la ruta y el aprendizaje constante.