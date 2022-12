Es argentino, se quitó el ombligo con una cirugía y mostró el resultado en TikTok

escuchar

El ombligo que tenemos los seres humanos, en la mitad del estómago, podría describirse como un pequeño agujero. En otros términos, es una cicatriz que nos quedó luego de que al nacer nos cortaran el cordón umbilical, aquel tubo mediante el cual recibíamos alimento mientras estábamos en el vientre de la madre.

Al nacer, ya no se necesita el cordón umbilical porque, entre otras cosas, comenzamos a recibir alimento por la boca. “El médico lo cortará y solo dejará un pequeño trocito pegado a la piel, que se llamará muñón umbilical. Cuando el muñón umbilical se desprende al cabo de unas pocas semanas, el bebé se quedará con su propio y exclusivo ombligo”, señala el portal especializado KidsHealth.

El ombligo es una cicatriz que nos quedó luego de que al nacer nos cortaran el cordón umbilical Freepik

”Contribuye en gran medida a la apariencia estética de la pared abdominal. También sirve como punto de referencia natural”, describe, por su parte, un artículo científico de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Aunque es una zona completamente común del cuerpo que abarca un diámetro de hasta dos centímetros, para algunos no resulta tan agradable, ya que la cicatriz tal vez quedó con deformidades. Es por ese motivo que acuden a cirugías para reconstruir el ombligo y que se vea algo mejor. Pero otros, como le sucedió a un joven argentino, deciden quitárselo por completo. Él compartió su experiencia por medio de la plataforma TikTok y sorprendió a millones de usuarios.

“Cuando pensás que el ombligo solo sirve para guardar suciedad”, escribió el usuario identificado como Ezequiel, quien mostró varias imágenes del proceso quirúrgico. Por el impacto de las fotografías, varias personas expresaron su desacuerdo con la decisión.

El video de la intervención quirúrgica

Además, le cuestionaron por qué se lo había retirado. “Tómenlo con calma y no pregunten. Solo disfruten el video”, replicó y anunció que daría más detalles luego de que le retiraran los puntos.

¿Por qué se quitó el ombligo?

“Se viralizó esto espantosamente. (…) Una locura”, dijo incrédulo Ezequiel, de 22 años, días después por la recepción de sus videos en TikTok. De acuerdo con lo que explicó, le suturaron la parte interna y externa con el fin de cerrar esa área del ombligo.

¿La razón? Solo porque quería lucir distinto. ”El modificador me dijo que tuve una ventaja y es que cicatrizó muy bien. En algunas personas, queda como una cicatriz hundida. A mí me quedó plano”, destacó.

Así mismo, aclaró que dichos procedimientos no son para todos: “Que, porque vean a una persona, vayan a hacer lo mismo… ¡No! No funcionan así las cosas. Recuerden que las modificaciones son irreversibles. Lo mío son cosas que vengo pensando hace años y que sé que el día de mañana no me van a afectar. No me voy a arrepentir”.

El ombligo es una cicatriz en la mitad del estómago (Foto: iStock)

Según compartió en redes, además de esta cirugía modificatoria, también se realizó una tongue splitting -se cortó la lengua por la mitad para que esta, al final, quedara con dos puntas o se bifurcara- y antes participó de una body suspensión -se insertó unos ganchos en la piel para permanecer suspendido por varios minutos-. Estos fueron sus primeros pasos en la modificación corporal.

