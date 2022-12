Haydée Ramírez, de Café con aroma de mujer, habló sobre la muerte de su hijo y conmovió a todos: “El duelo es desgarrador”

escuchar

La actriz Haydée Ramírez enfrentó uno de los momentos más difíciles que puede vivir una madre: perder a un hijo. La actriz había estado en lo alto de la industria televisiva al pasar por importantes producciones, como Amar y Vivir, Oki Doki, Café con aroma de mujer, Padres e hijos y Azúcar, pero a nivel personal se sintió vacía cuando presenció cómo su hijo se sumió en las drogas y el alcohol.

”La muerte de él me conectó con otra forma de ver la vida”, aseguró en una entrevista pasada para el programa Bravíssimo, del canal Citytv. En su momento, compartió que estaba haciendo terapia, ya que la depresión nubló su camino. Tras la muerte de su hijo Gustavo el 17 de noviembre de 2018, la artista volvió a referirse a tan complejo episodio para concientizar a los padres.

Haydée Ramírez en la entrevista con Bravissimo (Foto: Instagram: @haydeerm / Bravissimo)

“Él comenzó a mezclar alcohol, drogas y eso hizo que no fuera un cuadro de ansiedad y depresión, sino un cuadro de adicción”, expresó en una charla con el programa La Red. Eso sí, el joven le decía que se sentía bien y estaba dispuesto a someterse a un tratamiento. De hecho, ambos decidieron pasar un tiempo en familia alejados de la ciudad; viajaron a la finca en Subachoque, Cundinamarca.

“Pasamos un mes fantástico. Cuando él se sintió bien, siguió trabajando”, añadió Ramírez, de 60 años, quien encarnó a Gabriela en Padres e hijos. Aunque él aseguraba que no tenía complicaciones de salud, un día recayó y lo debió trasladar a una clínica, en donde falleció “absolutamente intoxicado” luego de dos semanas.

La última conversación que tuvo con su hijo

Ramírez recibió acompañamiento psicológico porque el deceso de Gustavo la afectó tanto que experimentó ansiedad y depresión. Justo en aquel proceso, asegura, charló con su hijo en un encuentro guiado por un médium. ”En ese momento de desesperación, en medio de la negación, incertidumbre y sorpresa, hablé con él durante una hora que duró la sesión sobre cosas muy particulares que solo él y yo sabíamos”, comentó.

Su recuerdo está presente en la finca de Subachoque. La actriz no movió un letrero con la leyenda The best coffee (El mejor café) que un día Gustavo insistió en comprar.

“Me dijo: ‘Madre, yo quiero que compremos esto porque ese café que hacemos en la casa es fantástico’. Le dije ‘listo, vos lo pones’. Lo puso en la tarde y en la noche se cayó. Al día siguiente me dijo: ‘Madre, tranquila, lo voy a poner para siempre”, mencionó la vallecaucana para el medio citado. Así fue. El letrero aún está colgado encima de la cafetera.

Para afrontar el duelo, ella encontró a un grupo de apoyo de padres que también perdieron a sus hijos. Ahora, alejada de las cámaras y las grandes novelas, Ramírez se formó y brinda ayuda a las familias en estos temas.

Haydée Ramírez junto a su hijo (Foto: Instagram: @haydeerm)

”Una mamá, apenas me vio, lloraba y me abrazaba. No podía creer que nos estuviéramos encontrando ahí. Fue una cosa muy bonita. No se trata de darle el apoyo, sino que ella también lo haga. Nos apoyamos las dos”, sentenció.

Mediante todo esto, quiere derribar mitos. Por ejemplo, está segura de que el duelo de un hijo sí se puede superar. ”Sabemos que el duelo es abrumador y desgarrador. Si lo asumimos de esa forma, no vamos a escaparnos, como trabajando en exceso para evitar el dolor, refugiándonos en el alcohol, las drogas, el sexo o la comida. Ese tipo de cosas son las que hacemos porque nos da mucho miedo hablar de la pérdida”, comentó en Bravíssimo.

La actriz también les envió un mensaje a los amigos de las personas que viven el duelo para que estén en aquellos momentos: “A mí, por ejemplo, se me olvidó tomar agua. Estuve tres días deshidratada. Pero si se tiene a una persona que te acompañe, esté pendiente de ti, eso realmente ayuda porque uno en esos momentos está en ‘shock’. Hablar ayuda, el discurso es sanador”.

El Tiempo (Colombia)

