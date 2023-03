Es de Flores, tiene 18 años y se instaló en Zambia para explotar una pasión 100% argentina

escuchar

En las últimas horas comenzó a ganar popularidad en Twitter la cuenta “Argentino en Zambia”, la cual pertenece a un joven argentino que se mudó al país africano y que comenzó a trabajar como miembro del cuerpo técnico de New Hope Waves FC. En diálogo con LA NACION, relató el camino que lo llevó a embarcarse en esta aventura.

El protagonista de esta historia se llama Martin Shatal y tiene 18 años. Criado en Flores, con pasado en la escuela de Ferro e hincha de Huracán, actualmente vive en Zambia y puede decir que ya está metido en el mundo del fútbol competitivo.

La travesía comenzó con la intención de conocer Italia y vivir durante un tiempo para perfeccionar su conocimiento del idioma y tener otra experiencia. Sin embargo, al no contar con pasaporte comunitario, no tenía permitido trabajar en ese país, por lo que tuvo que hacer nuevos planes.

Su pasión por el fútbol

Socio y fanático de Huracán, Martín consiguió forjar una buena relación con Diego Dabove, actual entrenador del Globo. Antes de irse de la Argentina, visitaba con frecuencia La Quemita, el predio de entrenamiento del club, y conversaba tanto con el entrenador como con Pablo Fornasari, ayudante de campo, y los videoanalistas del cuerpo técnico.

Martín junto a Diego Dabove en un entrenamiento de Huracán Gentileza Martín Shatal

A partir de este vínculo, el joven consiguió los conocimientos necesarios para entender el funcionamiento de un grupo de trabajo deportivo. Esta experiencia fue lo que le abrió las puertas a su nueva labor en este exótico destino. “Estoy eternamente agradecido con él porque fue el que me metió en el mundo del fútbol”, expresó Martín sobre Dabove en diálogo con LA NACION.

La elección de Zambia como destino

Con Italia ya fuera de las posibilidades, al joven lo motivó la idea de hacer un voluntariado gracias a la información que vio en videos de TikTok. Con esa intención se anotó en WorldPackers, una plataforma que se dedica a ofrecer oportunidades de voluntariado y búsquedas en distintas partes del mundo. En este caso, Martín se anotó como profesor de fútbol en una escuelita de Livingstone, una ciudad de poco más de 100.000 habitantes ubicada en Zambia.

Para anotarse en el proceso, envió un CV en el que detalló su experiencia con un cuerpo técnico profesional. El líder de la ONG que organiza la escuela se contactó con Martín y le contó que también tenía un equipo de fútbol. En base a su trabajo con Dabove y a unos cursos de video análisis que realizó en la Argentina, al joven de 18 años le ofrecieron ser parte del cuerpo técnico del New Hope Waves FC, un club que participa en la tercera división de Zambia, nombrada formalmente como FAZ Division Three Southern A.

Como era de esperar, aceptó el puesto y hace unos días comenzó su aventura en África. Si bien el equipo actualmente ocupa el cuarto puesto de la liga, con la mitad de los partidos disputados, el objetivo es terminar en uno de los dos primeros lugares para conseguir el ascenso a la segunda división.

Este lunes, el joven de 18 años participó en su primer entrenamiento junto al cuerpo técnico y plantel del New Hope Waves FC Gentileza Martín Shatal

A pesar de entrar en el mundo del fútbol competitivo, el ambiente en la categoría es amateur. “Los jugadores cobran cuatro dólares al día y el DT, un exjugador ghanés, necesita otro trabajo para vivir”, explicó a este medio. El fútbol es profesional en Zambia a partir de la segunda división, por lo que el ascenso de categoría toma mucha importancia.

Actualmente, el joven se sostiene gracias a los ahorros que consiguió con un emprendimiento de venta de camisetas y a la ayuda económica que le brindan sus padres.

Su rol como ayudante de campo

Martín tuvo su primer entrenamiento este lunes. En el ámbito deportivo, será el encargado de analizar el rendimiento de los jugadores y en base a eso dialogar con el entrenador para mejorar el funcionamiento del equipo. En su primera charla con el DT, destacó el recibimiento que le dieron: “Me dijo que estaban agradecidos de tenerme acá y que me contaban como una persona más del cuerpo técnico; que tenía autoridad para hablar y hacer cualquier tipo de sugerencia”.

Más allá de esto, a partir de la difusión que consiguió su cuenta de Twitter @Waves_ARG, considera que tiene un papel fundamental en dar a conocer el nombre del equipo y a partir de allí generar recursos que ayuden a su funcionamiento. Además, también tiene interés en poder difundir entre usuarios argentinos cómo se vive en Zambia: “Quería compartir esta experiencia y la vivencia de una persona dentro de Livingstone, además de mostrar cómo viven los jugadores y la gente de la ONG. Eso me parece súper importante más allá de lo deportivo”.

En ese sentido, destaca la función social del club para integrar a chicos de la comunidad y la visión que tiene el presidente del New Hope Waves.

Más allá de esta experiencia fuera del país, el joven tiene a largo plazo la intención de vivir en la Argentina. Ya anotado en la universidad como estudiante de Economía, sueña con poder dedicarse al fútbol y lograr mezclarlo con su otra pasión: la política. “Van de la mano los dos sueños. Dedicarme a esto me encantaría, yo creo que lo voy a poder hacer. Mi base siempre es en Argentina. Yo amo Argentina, soy un privilegiado porque nunca me faltó nada y siempre me gustaría vivir en mi país”, concluyó.