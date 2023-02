Emigraron a España, criticaron sin filtro lo que les disgusta del país y las lapidaron en las redes: “Debería darles vergüenza”

escuchar

“Cosas que no nos gustan de vivir en España”, ese fue el título con el que dos jóvenes venezolanas que residen en el país europeo enumeraron una lista de puntos negativos que destacan de los ciudadanos españoles. Ante el cuestionado régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que está sumergido en una profunda crisis económica y social, y se posicionó como uno de los países con mayor inflación del mundo, millones de ciudadanos de ese país se vieron obligados a emigrar en busca de un futuro mejor. Ante la viralización del mencionado video, los usuarios de las redes sociales criticaron la postura de las protagonistas: “No midieron las consecuencias”.

A través de TikTok, Alejandra García, que reside en la provincia de Galicia, compartió un clip en el que enumeró junto a otra joven los puntos negativos de vivir en España, según su opinión. El video se viralizó en las redes sociales, aunque la cuenta de @_garciaalejandra fue eliminada. “Primero: la gente huele horrible. No todo el mundo, pero es demasiado común. A axila maloliente, huelen mal”, dijeron mientras se reían. Y siguieron: “Yo no entiendo por qué. Porque aquí hay agua todo el día, hay champú, hay jabón y hay desodorante. No entiendo”. “Es algo cultural. Entrás en un autobús y te puede oler horrible o te pueden pasar por al lado y te dejan el olor”, apuntó una. Su compañera añadió: “A cebolla. Es horrible”.

Dos jóvenes venezolanas enumeraron una lista de lo que no les gusta de vivir en España

En un segundo punto, hicieron referencia a la forma de bailar de los ciudadanos. “Los españoles no saben bailar. Les pones una bachata y te bailan un reguetón. Les pones reguetón y se lanzan un merengue mal bailado”, destacó una. Mientras, la otra joven siguió: “Saltan como si estuviesen en Tomorrowland. Patético”.

“Aquí la gente fuma demasiado. Y fuman todo lo que se te pase por la cabeza”, argumentó una de las protagonistas del video, que se volvió viral en TikTok. “Y beben, eso también lo odio. Antes de entrar a una discoteca, la gente ya está vomitando”, advirtió la otra. Su compañera agregó: “Y, para ellos, eso es súper normal. Toman hasta morirse”.

También criticaron los horarios

“Los horarios son súper extraños”, apuntaron las protagonistas del video. Y argumentaron: “La mañana empieza a las 9 horas y es hasta las tres de la tarde, cuando en Venezuela todo está abierto a las 7. Una cosa peculiar”. Además, señalaron la costumbre española del horario de la siesta: “Y la gente se toma la hora de almuerzo como la hora de la siesta. Entonces, de 13.30 a 17 horas está todo cerrado”.

Una de ellas estalló: “Odio que los domingos sea un día muerto, nada abre. Tenés que ir al cine o a comer, no podés ir a ver tiendas porque todo está cerrado”, sentenció.

Los usuarios no esperaron para apuntar contra las críticas de las chicas. “Me siento atacada por mi cultura. Si tenés algún problema con los domingos y la siesta, lo tenés conmigo”, destacó una. “No me representan como venezolano. Hablan por cuenta propia. España es un país maravilloso, con gente maravillosa. Vergüenza tendría que darles hacer este video”, sentenció otro. Un tercero añadió: “Soy venezolano y estas niñas no midieron las consecuencias de comentar cosas que generalizan a todo un pueblo. Lo lamento, de verdad”. En cuanto al señalamiento de que los españoles no saben bailar, un ciudadano expresó: “No sabremos bailar sus bailes, pero que bailen ellas flamenco, jota, muñeira, aurresku o sardana”.

LA NACION