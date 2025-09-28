Es el encargado de cuidar a los animales en un refugio, pero un descuido puso en peligro su propia vida: “Pasó horas luchando por salir del pozo”

LA NACION Escuchar Nota

Era una tarde típica en el Santuario de la Granja Ziggy’s Refuge (ZRFS) cuando sus dueños, Kristin Hartness y Jay Yontz, sintieron que algo malo había pasado. Su querido perro Whitey, de 16 años, estaba desaparecido hacía ya varias horas.

La pareja comenzó a inspeccionar la granja de 44 hectáreas. Pudieron confirmar que los cien animales que viven en el lugar -todos rescatados del maltrato y el abandono en Carolina del Norte, Estados Unidos- se encontraban en sus respectivos recintos. Sin embargo, no había noticias de Whitey. A medida que pasaban las horas, la preocupación de la pareja se intensificaba. Hasta que, de repente, mientras continuaban con la búsqueda y caminaban por el amplio predio, Kristin escuchó un chapoteo a lo lejos.

. IG Ziggy's Refuge Farm Sanctuary

“Vivía solo y no tenía familia”

Cuando la pareja compró la granja en 2017, supo que la propiedad sería entregada con algunos animales: dos gatos, varios caballos viejos y Whitey. Pero nunca imaginaron el vínculo que formarían con el solitario perro de granero que alguna vez desconfió de los humanos. “Whitey vivía solo en el granero; no tenía familia. Su trabajo era proteger a los animales”.

En cuanto Kristin y Jay se hicieron cargo de la granja, supieron que querían darle a Whitey una mejor vida. Lo trasladaron inmediatamente al interior de la casa, cargándolo físicamente, ya que estaba demasiado asustado para entrar solo. Lo aterrorizaban los ruidos fuertes, las tormentas y los disparos de las granjas vecinas que cazaban o practican tiro al blanco.

. IG Ziggy's Refuge Farm Sanctuary

Whitey durmió con sus nuevos humanos esa noche, y cuando le abrieron la puerta a la mañana siguiente, lo encontraron sorprendentemente cerca. “A la mañana siguiente, salió, y cuando abrí un rato más tarde la puerta, estaba durmiendo hecho un ovillo afuera. Se notaba que estaba feliz de ser un perro de familia querido. Ha estado dentro todos los días desde entonces”.

Whitey se adaptó instantáneamente a la vida de perro de casa: perdió el miedo a los humanos y disfrutó plenamente de las comodidades de su nuevo hogar. Sin importar adónde fueran, Whitey siempre seguía a Kristin y Jay. Había pasado más de una década vagando libremente por el establo, pero tras enamorarse de Kristin y Jay, Whitey se negó a separarse de ellos.

. IG Ziggy's Refuge Farm Sanctuary

“No hacía ningún ruido”

Por eso, cuando desapareció durante horas aquel día y finalmente lo encontraron hundido hasta el pecho en un enorme pozo de barro, se quedaron impactados. “Whitey no hacía ningún ruido, Kristin apenas podía oír el leve sonido de su intento de salir del pozo. Era el último lugar donde imaginábamos encontrar a Whitey”.

El pobre animal estaba exhausto tras horas de intentar escapar del pozo, pateando desesperadamente sin moverse ni un centímetro. Por suerte, su madre lo encontró justo a tiempo. Kristin intentó sacar a Whitey, pero fue en vano; por suerte, Jay estaba justo detrás de ella, logró sacar al perro y ponerlo seguro en tierra firme.

. IG Ziggy's Refuge Farm Sanctuary

Whitey cojeó un rato por la granja, con sus padres persiguiéndolo mientras recuperaba el equilibrio. Una vez que se le pasó la adrenalina, la pareja lo llevó adentro y le lavó el barro del cuerpo. Al poco tiempo, Whitey estaba acurrucado en su cama con sus humanos, aliviados, a su lado.

. IG Ziggy's Refuge Farm Sanctuary

Sin duda, Whitey es un miembro fundamental de la familia ZRFS. No solo es el mejor amigo de Kristin y Jay; es amigo de todos los animales de la granja. Y después de unas aterradoras horas desaparecido, todos en ZRFS estaban aliviados de saber que está bien. “Ha sido una verdadera bendición cada día desde que nos mudamos”, escribió ZRFS. “Hoy, es el centro de nuestro mundo. Es increíble, es el amor de nuestras vidas, un regalo que no deja de dar, y no hay una descripción perfecta que lo describa, porque no se entiende a menos que se lo conozca”.

