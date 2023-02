Es extranjera y contó qué es lo que más la indigna cada vez que pasea por Buenos Aires: “Tengan cuidado”

escuchar

Vanessa Bell es una joven inglesa que vive en Buenos Aires hace más de una década y que describe sus impresiones acerca de sus vivencias en la capital argentina en su cuenta de Twitter. En este sentido, la mujer realizó un reciente posteo en el que cuenta descarnadamente qué cosa de esta ciudad la sigue indignando a pesar de los años que hace que está radicada en ella.

“Las callecitas de Buenos Aires tienen ese no se qué, ¿Viste?”, dice la letra del tango “Balada para un loco”. Y para la tuitera Vanessa Bell, parece que las veredas de la ciudad también tienen ese “qué se yo”. Pero, en este caso, no se trata de algo poético, ni positivo.

Vanessa Bell, joven anglo-argentina que vive en Buenos Aires hace 13 años, dice ser víctima aún de las baldosas flojas de la ciudad de Buenos Aires Twitter / @cremetoursba

Es que la joven se quejó en sus redes, precisamente, de algo artero y desagradable con lo que se encuentra cuando sale a caminar por Buenos Aires. Y a lo que todavía no puede acostumbrarse. En un contundente tuit, que de inmediato se convirtió en viral, Bell escribió: “Vivo en Buenos Aires desde hace 13 años y sigo siendo víctima de las baldosas sueltas, que flotan en un charco de agua sucia que te salpica hasta las rodillas si los pisas”.

De esta manera tan descriptiva, la joven británica, que también es ciudadana argentina, presentó su protesta contra lo que, en el léxico criollo, se conoce como una baldosa floja. La joven adosó a su posteo una fotografía tomada desde arriba de sus pies a pocos centímetros de una de estas traicioneras piezas que conforman la vereda.

Vanessa Bell añadió a su posteo sobre las veredas porteñas una foto ilustrativa con una baldosa floja Twitter / @cremetoursBA

Apenas unos minutos después, la propia Bell agregó otro tuit debajo del primero en el que completaba su información anterior: “Posiblemente, el mejor consejo que podría dar a cualquier turista es que tenga cuidado con ellas, ¡Especialmente si los porteros andan regando las veredas!”.

Las respuestas al posteo

El posteo de la muchacha anglo-argentina sobre el estado de las veredas porteñas generó una amplia repercusión en el ámbito de twitter y rápidamente se viralizó. Ya cuenta con más de 16.500 me gusta y centenas de respuestas que, en su mayor parte, le dan la razón a la tuitera.

Muchos usuarios compartieron sus experiencias sobre las baldosas flojas de la ciudad de Buenos Aires en las respuestas al posteo de Vanessa Bell twitter / @GuselPicantes

“Nunca zafo de pisarlas. En una ocasión, me pasó yendo a una entrevista de trabajo. Llevaba un pantalón de vestir negro cuando pisé una baldosa floja. Al rato se me hicieron manchas de decoloración. Parece que el portero había baldeado la vereda con lavandina o cloro...”, contó el usuario The last of Gus. “Hace 69 que vivo acá y me pasa lo mismo. Es imposible zafar de todas. Alguna siempre te sorprende” aportó, en el mismo sentido, otra tuitera.

Fueron muchos también los que en sus respuestas recordaron la letra de la milonga “Baldosa Floja”, como el usuario M., que comentó: “‘Igual que baldosa floja, salpicó si alguien me pone el pie’ dice la letra de una milonga de 1957. Imagínate”.

Usuarios de otros lugares de la Argentina comentaron que en sus ciudades también existen las baldosas flojas Twitter / @ForoMB

Otros tuiteros respondieron al posteo de Vanessa Bell con la información de que en otros lugares del país también existe ese fenómeno en las veredas. En ese sentido, el usuario Hiko compartió una ocurrente foto con una vereda con las baldosas flojas ilustradas con el dibujo de una mina del juego “Buscaminas” y escribió: “En La Plata hay uno que las marca. Jajaja”.

Pese a su queja puntual acerca de lo que puede pisarse en las veredas porteñas, Bell contó en una entrevista en LN+ de hace un par de años que “elige” vivir en la Argentina.

Entrevista a Vanessa Bell en LN+, de febrero de 2020

Allí destacó también como positiva la “calidad de vida” de la Argentina y “la cosa humana, familiera” que se vive en este país. “Tengo los mejores amigos del mundo y son todos argentinos”, remató la anglo-argentina que encontró en Buenos Aires su lugar favorito para vivir, pese a la flojedad de las baldosas que salpican agua sucia.

