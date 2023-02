Floppy Tesouro reveló el gesto de Susana Giménez tras la terrible lesión que sufrió en The Challenge Argentina

escuchar

Floppy Tesouro, una de las participantes más queridas de The Challenge Argentina (Telefe) descubrió, luego de quedar eliminada del reality, que había sufrido la fractura de ambos tobillos. La modelo y cantante reveló el gesto que tuvo para con ella Susana Giménez en relación a esta dolencia, y calificó a la diva de los teléfonos como su “hada madrina”.

Tesouro abandonó The Challenge junto a Lizardo Ponce y luego de su salida se dio cuenta de que se había lesionado ambos tobillos. Este sábado, en diálogo con Catalina Dlugi en el programa radial Agarrate Catalina (La Once Diez), la influencer contó algo más sobre este hecho.

“Yo me fui perfecta del reality. Obviamente, nos dolía todo, como a todos, pero el percance surgió después”. El percance al que se refiere Tesouro fue la fractura de ambos huesos calcáneos que, según ella misma había contado en Intrusos (América), fue algo que le sucedió “con el correr de los diferentes desafíos”. El eje de The Challenge consiste en que los participantes, todos famosos, deben superar pruebas de una exigencia física extrema.

Si bien el episodio de la salida de Tesouro y Ponce del reality de Telefe salió al aire el jueves pasado, las grabaciones son de algunos meses atrás. Es así que, en el diálogo radial, la modelo contó que en este momento se encuentra “bien y recuperada gracias al doctor (Alejandro) Druetto, que fue quien trató el tema de mis fracturas”.

Floppy Tesouro sufrió una lesión en sus tobillos mientras grababa The Challenge Argentina Captura

De inmediato, Tesouro añadió: “Estoy agradecida a Susana Giménez, que fue la persona que me recomendó al doctor para lo que me pasó”. Entonces, Dlugi intervino para señalar: “Fue tu hada madrina, Susana”. “Sí -respondió la exparticipante de The Challenge- Sí. La verdad que sí. Y yo la quiero mucho”.

La cantante, modelo y también exponente del fitness a través de sus redes sociales, habló también sobre sus compañeros en el reality: “Nos hicimos muy compañeros. Yo me llevo amigos de The Challenge, que eso es lo importante. Nos juntamos postgrabaciones y la pasamos increíble. Cuando yo tuve el percance, ellos estuvieron super presentes”.

Floppy Tesouro y Lizardo Ponce fueron la última pareja eliminada de The Challenge Argentina

Luego, Tesouro, que se encuentra pasando unos días de descanso en Miami junto a su mamá y a su hija Moorea, habló sobre la particularidad que tiene The Challenge: “Lo que tiene este reality es que hay un condimento muy interesante: acá dejamos todo y tenemos un por qué para dejar todo en la pista, como digo yo. Todo, por hache o por be, tenemos que ver con el deporte, esa es la clave de lo que estamos ahí. Pero esto es extremo. Literal”.

Tesouro abandonó el programa junto a su pareja en los juegos, Lizardo Ponce, luego de ser derrotados en el desafío final llamado “Hacete la rata” por la dupla conformada por el médico Adrián Cormillot y la actriz Alejandra Callejón.

Floppy Tesouro se encuentra recuperada de sus lesiones tras The Challenge Argentina y disfruta unos días de descanso junto a su hija Moorea en Miami Ig / @floppytesouro

Entonces, Floppy señaló en sus palabras de despedida del ciclo conducido por Marley que lamentaba haber perdido, pero que, sin embargo, podía ver el lado positivo de ese hecho y era que podría reencontrarse con su pequeña Moorea, de apenas seis años.

