Es guionista y causa furor en Twitter con hilos que revelan curiosidades desconocidas de Los Simpson: “Hay cosas que sorprenden”

En Twitter, una usuaria se volvió furor por sus hilos sobre series animadas y particularmente sobre Los Simpson. Bajo el nombre virtual de “Ravioles”, la joven consiguió más de 20.000 seguidores en un mes y su cuenta continúa en crecimiento. En diálogo con LA NACION, habló sobre su fanatismo por la serie de Matt Groening, la repercusión que logró en la red social y los planes a futuro con su contenido.

El disco de canciones originales de Los Simpson, los capítulos protagonizados por cada personaje, los cumpleaños de Lisa en la serie o la tensión entre Groening y el productor Sam Simon que se tradujo en el episodio de “Llamarada Moe”; todas estas cuestiones forman parte de los hilos que @raviolesconsal1 compartió en Twitter en poco más de un mes.

Dos colegas: uno con una idea millonaria, otro que se lleva todo el crédito. Eso es lo que pasa en un episodio de la tercera temporada... o es lo que sucedía entre los creadores del show, también?



Hoy les traigo la historia real detrás de "Llamarada Moe" 🔥🍹



[ABRO HILO] pic.twitter.com/nhUPmnDIfk — ravioles (@raviolesconsal1) May 30, 2023

Detrás del popular usuario está Candela Soto, una joven de 24 años que estudia Guion en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, y trabaja como empleada administrativa. Más allá del éxito en la plataforma, tiene una vida activa y un sacrificio para poder producir sus hilos.

Su fanatismo por Los Simpson

El amor por la serie comenzó cuando era chica y ella quedaba bajo la supervisión de su abuelo. “Yo fui lo que llamo como ‘niña criada por la televisión’. Estaba todo el día mirando películas o series en la tele”, comenzó. Dentro del universo que le ofrecía la televisión, la familia amarilla llamaba su atención por sobre el resto: “Me atraía más que cualquier otro dibujito. No sé si eran los colores o el estilo del arte, pero era como: ‘Voy a sentarme y verlo cinco horas o lo que sea que lo pasen’”.

Ravioles, la cuenta de Twitter que es furor por sus hilos de Los Simpson Captura

En ese sentido, el lanzamiento de la película, estrenada en 2007, fue otro incentivo que la empujó en esa misma dirección. Luego de verla por primera vez, confirmó su amor por la serie y ya no hubo vuelta atrás.

Además de acompañarla desde chica, Los Simpson también fue la primera serie en la que Ravioles prestó atención al guion y comenzó a mirar lo que luego fue su elección de estudio. En ese sentido, destacó un recurso que los capítulos usaron durante muchos años: el desarrollo de un conflicto secundario en el inicio. Éste en general abarca solo los primeros minutos de cada episodio y conecta con el conflicto principal que da lugar al capítulo y su nombre. “Desde muy chica me di cuenta de eso y creo que fue la primera cosa que dije: ‘Ah, mirá cómo está escrito’. Me llamó siempre la atención”, expresó la creadora de contenido.

El éxito de su cuenta

A pesar de que el usuario actual fue creado en 2021, lo cierto es que Ravioles está en Twitter desde 2011. Ya con su cuenta anterior, se dedicaba a crear hilos sobre temas similares. Sin embargo, por el uso de clips con recortes de series y películas tuvo problemas de copyright y la plataforma le suspendió la cuenta.

Las no-no sheets de Los Simpson, el contenido del primer hilo de Ravioles que se volvió viral Twitter @raviolesconsal1

Luego de más de dos años en su segundo usuario, volvió a ver Los Simpson desde cero y su pasión renació. Publicó un hilo que tuvo mucho éxito y que marcó un nuevo destino para su cuenta. La serie de tuits estuvo dedicada a las no-no sheets, una seguidilla de consejos y reglas internas que hicieron los animadores para los dibujos de los personajes. El hilo tuvo más de 639.000 vistas en la plataforma y despegó la popularidad de la usuaria.

A partir de ahí, en mayor o menor medida todo su contenido tuvo mucha repercusión y la llevó de 300 seguidores a los casi 23.000 que tiene al momento de la redacción de esta nota. “Yo sabía mucho, pero me puse a investigar a fondo, leer libros, artículos, hojas de producción”, contó. En esa misma línea, consideró que sus conocimientos de guion le dieron una ventaja: “Al ser guionista creo que tengo un buen poder de redacción. Entonces, dije que iba a organizar el contenido y si a alguien le interesa me lee”.

Su éxito tiene mérito extra el ubicarse en el universo de contar curiosidades de Los Simpson, un nicho muy explotado en las redes sociales a lo largo de los años: “Me doy cuenta cuáles son las cosas que la gente sabe y cuáles no. Siento que si se cuenta de manera interesante todo va a interesar, pero hay cosas más explotadas y otras que sorprenden”. “Creo que es aprender a filtrar qué puede interesar más. Apelo mucho a la nostalgia”, agregó.

A pesar de la popularidad, Candela reveló “no ser muy organizada” y citó como prueba el hecho de que sus primeros hilos se escribían tuit por tuit y no estaban divididos previamente. “No me sale sentarme y escribirlo en un Word. Hay un misticismo de ver qué entra y qué no. Lo tengo todo investigado de antes, pero no soy muy organizada”, admitió.

Candela Soto tiene 24 años y es furor en Twitter con la identidad virtual de "Ravioles" Instagram @sotocandela_

Sin embargo, sí remarcó que los hilos tienen mucho trabajo y que además requieren de bastante investigación, por ejemplo en cuestiones como el nombre y número de capítulo y la fecha exacta de su lanzamiento. En total, calculó que cada hilo le toma entre cuatro y cinco horas. Además de Los Simpson, Ravioles también lanzó hilos sobre otras series animadas como BoJack Horseman y South Park, en donde ella misma subtitula fragmentos de capítulos en inglés.

El inicio de su apodo

Aunque tiene Ravioles como nombre de Twitter desde siempre, la mayoría de sus seguidores no conoce el origen de este alter ego que creó Candela. Según explicó a LA NACION, la elección de este apodo surgió de un video de YouTube de Maritobaracus. Juan Arnone, nombre real de quien está detrás de la cuenta, es considerado uno de los primeros youtubers argentinos y tiene casi 2.000.000 suscriptores en su canal. A lo largo de sus videos, usa su voz para realizar un particular doblaje de fragmentos de series y películas, y le pone un humor muy propio de una generación que se crio con Internet.

El fragmento de un video de Maritobaracus que inspiró la elección de Ravioles para su usuario

En uno de sus tantos videos, se incluyó un fragmento de Donato de Santis mientras cocina un plato de ravioles. “Y acá está: ravioles, ravioles con sal”, se le escucha decir a la voz del youtuber colocada sobre la imagen del actual jurado de MasterChef. Candela vio este video en su infancia y en ese entonces quedó marcada por ese diálogo: “De chiquita me pareció lo más gracioso que escuché en mi vida y me lo puse de usuario”.

Luego en 2012, cuando la joven era adolescente, El Rubius, el youtuber español que tiene uno de los canales más populares del mundo, le contestó un tuit. Para no perder la mención, Candela decidió nunca más cambiar el usuario. Luego del cierre de su cuenta anterior, honró al primer user y la renombró como “raviolesconsal1″.

El tuit de El Rubius por el que Ravioles decidió mantener su usuario Captura

Más allá de que se popularizó su cuenta, Ravioles tiene una diferencia con muchos usuarios populares en Twitter que no tienen su nombre: ella no oculta su rostro ni su identidad real. “Yo siempre subí fotos a Twitter. Pensé que si quiero hacerlo con misterio tengo que borrar muchas fotos de los dos años que tiene la cuenta y pensé que no me importa tanto en realidad. Además, creo que no soy conocida a un nivel exorbitante como para que alguien me vea por la calle y me reconozca”, argumentó.

Aunque no tiene problema en dejar ver su identidad, sí identifica algunas diferencias que experimenta al meterse en el personaje de su cuenta: “Me considero extrovertida, pero Ravioles tiene más confianza, siempre sabe qué responder. Si alguien me discute o me responde mal, Ravioles retruca. Me permite ser más exagerada y me siento cómoda”.

Su personaje y serie favorita

Experta en Los Simpson, Ravioles destacó la personalidad de Maggie, a quien tiene en su foto de perfil. A la hora de elegir su personaje favorito, no se decidió por Homero, probablemente el más querido de la serie, sino que optó por Bart. “Siempre digo que lo quiero mucho porque a pesar de ser muy travieso y hacer bromas, siempre siente culpa, acepta sus errores e intenta compensárselo a la familia”, justificó. Sumado a esto, destacó que es “un nene muy bien escrito y tiene mucho esto de intentar solucionarlo siempre”: “Siente remordimiento y eso a mí me gusta”.

Ravioles eligió a Bart Simpson como su personaje favorito de la serie FOX

En la elección de su serie favorita, Candela sorprendió y eligió a BoJack Horseman, en segundo puesto South Park y Los Simpson completando el podio. “Me parece que es algo que todo el mundo tiene que ver en algún momento de su vida”, opinó sobre la serie del caballo que lidera su ranking.

Con respecto al segundo lugar, remarcó que la producción de Trey Parker y Matt Stone logró “mantener la calidad y el nivel a lo largo de los años y no perder tanto la esencia”, cuestión que no pudo conseguir la creación de Matt Groening. Sin embargo, su amor por Los Simpson es enorme y calificó a la serie como “la pionera de todo, que cambió el mundo” y la que “más quiere” de todas.

En un futuro, más allá de su ilusión de ser guionista espera poder ampliar su contenido a otros formatos y monetizarlo. Además, sueña con algún día poder participar de alguna manera en un episodio de Los Simpson: “Me encantaría conocer a alguien involucrado o escribir un capítulo, pero obviamente es algo increíblemente utópico”.

Sobre el futuro de la familia amarilla, aseguró que antes del final se debería llevar a cabo algún capítulo relacionado a la Argentina. “Acá siguen siendo diez veces más relevantes que en Estados Unidos. La gente los adora y creo que les hace falta algo así que apele al amor de toda la gente de Latinoamérica y en especial del país”.

Para cerrar la entrevista, Candela agradeció a sus seguidores y les pidió que la apoyen en sus nuevos proyectos de redes sociales: “Agradezco porque la gente es muy buena conmigo. Gracias por leer y quedarse, les pido que en el futuro me banquen cuando me abra para otros lados porque pronto quiero un canal de YouTube o un podcast. Estoy viendo cuáles son mis opciones”.