Emigró en 2001 y encontró su refugio en el país menos pensado: “El argentino tiene poder de adaptación”

El punto de partida de Félix Dalmas es en Moreno, provincia de Buenos Aires. En los comienzos del año 2000, su familia compuesta por su papá Eduardo, su mamá Alejandra y su hermana Raquel comenzó a sentir los cimbronazos de una crisis que estallaría un año después.

“A las clases más bajas les tocó mucho antes la crisis. En el 2000, mi papá trabajaba 12 horas y no le alcanzaba, iba cada vez peor. Mis padres estaban decididos a irse, la desesperación te lleva a eso”, explicó Félix Dalmas, en diálogo con LA NACION. Con la valija en mano, el futuro de la familia fue en los Estados Unidos, donde su mamá tenía una amiga que los asistió en un país donde todo era nuevo. Sin embargo, su historia de “trotamundos”, lo llevó todavía mucho más lejos.

Con 12 años, Félix empezó a relacionarse con otra cultura y personas hasta dar con el fútbol, un deporte que lo catapultó por el mundo. Esperanzado con ser un jugador profesional, el protagonista de esta historia contó que sufrió “muchas desilusiones” en cuanto al entorno que rodea a un deportista.

“El fútbol me empezó a abrir puertas a otro camino. Estuve hasta los 20 años en Estados Unidos y decidí irme a España que tenía un amigo allá y me consiguió una prueba en el Castellón (Segunda División); pero por no tener la visa no me ficharon”, relató Dalmas, quien explicó que su periplo continuó por Eslovaquia hasta llegar al ascenso de Japón, siempre por intermedio de un conocido, y sin ningún representante que lo asesorara.

El llamado de Keisuke Honda, la figura de la selección de Japón

Entre idas y vueltas y sin poder asentarse, Dalmas viajó a Japón, enamoró con goles a los entrenadores que le cedían una prueba y retornó nuevamente a Sudamérica, donde el equipo Plaza Colonia de Uruguay lo albergó. Desgastado por los continuos viajes sin poder saciar la necesidad de encontrar un lugar “ideal”, recibió un guiño del destino al recibir un llamado de Keisuke Honda, jugador histórico de la selección de Japón, quien lo contactó por referencias de un amigo.

Félix Dalmas junto a Keisuke Honda

Descartada la idea de ser jugador, Félix, quien afirmó que era un mediocampista con gol, mantuvo una charla con Honda sin saber que él le abriría una puerta alternativa en el deporte. “Él me contrata primero como profesor de inglés. Luego, me comenta la idea de ir al Pachuca de México y dice que puede ser una buena oportunidad para mí”, explicó. A los días recibió la comunicación para tomar un vuelo hacia tierras aztecas.

Tras oficiar de traductor en la estadía de Honda en México y colaborar con aspectos tácticos del juego para que su adaptación sea rápida en ese fútbol, Félix empezó a afianzar aún más la relación con el nipón, quien viajó a Camboya con la idea de organizar la selección asiática. El indicado para tomar las riendas como director técnico fue justamente Dalmas.

Una experiencia inimaginable en el continente asiático

“Mi historia es muy improbable en el mundo del fútbol”, advierte Dalmas antes de comenzar su relato en Camboya, un país ubicado en el sudeste asiático que busca trascender contra varias potencias que ya se ganaron un nombre en el deporte.

En 2018, cuando tenía 30 años, le llegó la propuesta, que fue analizada desde una perspectiva lejana a los resultados: “Antes de aceptar quería ver si podía conectar con la población, representar su cultura. El argentino tiene ese poder de adaptación y encontré a chicos que venían de abajo, con una historia parecida a la mía; ellos sobrepasaron varios problemas y me sentí identificado”.

Con la pelota en sus manos, Félix les enseñó conceptos tácticos a los jugadores de Camboya

Tras aprender el Khmer, la lengua nativa de Camboya, el argentino empezó a buscar los mejores talentos junto a Honda, quien fue el manager en su primer ciclo. Sin poder clasificar a las Eliminatorias asiáticas y con la pandemia de por medio, tomó la decisión de alejarse por cuestiones personales, aunque se fue con el recuerdo de un país hospitalario.

“La gente en Camboya es muy buena, cordial, tienen otra sensibilidad. Ellos viven en un caos organizado: la gente cruza la calle como se le antoja, van en contramano, no hay veredas y hace calor todo el tiempo”, explicó Dalmas a este medio sobre cómo es el día a día de un país con 16 millones de habitantes, el cual, según su óptica, “está creciendo de a poco”.

En 2018, Félix llegó a Camboya para hacer sus primeras armas como entrenador

La pandemia dejó su huella en el mundo. Félix se casó en Estados Unidos y encara su segundo ciclo como DT de la selección de Camboya. “Se me acaba de caer un amistoso contra Barhein”, le contó a este medio, mientras en cuatro días tomará un vuelo rumbo a Asía.

Lejos de su país, el pasaporte de Dalmas conserva varios sellos de ingresos y salidas. Su vuelta a la Argentina no está descartada ni mucho menos, aunque según él debería tener un propósito: “Cuando vuelva es para dejar algo, ayudar con mi trabajo, necesito conectar con el otro”, señaló, mientras la charla finaliza.