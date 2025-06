Es ingeniero eólico, vivió en la India con nativos, y recomienda 5 lugares para no perderse

Lugares imperdibles desde la perspectiva de quien vivió en el territorio

Durante años, en la sección Destinos Inesperados de LA NACIÓN, hemos compartido testimonios personales que invitan a explorar diversos rincones del planeta para ampliar nuestra mirada sobre las culturas en el mundo. La propuesta allí es ahondar en los motivos y emociones de aquellos que deciden elegir un nuevo camino.

Los protagonistas de estas historias no son turistas típicos, viven o han vivido en diversos destinos en su cotidianidad, lo que les permite compartir su punto de vista acerca de los lugares que consideran que son dignos de ser visitados.

Hoy les acercamos cinco lugares imperdibles de la región de la India según Bruno Ferraro, quien advierte:

“Hay que tener en cuenta que es un destino extremo. Siempre digo que la India es el mejor y el peor país que he conocido, y no tiene comparación con ningún otro lugar. La experiencia es intensa, en lo positivo y en lo negativo, a veces hasta con una sensación surreal y me ha ayudado enormemente a juzgar menos. La vida es difícil para todos”.

Esta es su historia completa:

1- Varanasi (Benarés)

Miles de devotos creen que aquí hallarán `La puerta de la salvación´, otras millones de personas llegan atraídos por relatos viajeros. Situada en el fértil valle de Ganga y en la ribera del Ganges, Varanasi es un lugar de peregrinación de los hindúes que acuden para bañarse en el río santo.

“Considerado el lugar más sagrado de conexión con el mundo de los dioses y paso entre los vivos y los muertos. Ciudad de 3mil años con muchísima historia religiosa hindú donde se ven, en extremo, rituales religiosos, piras de cremación populares al aire libre, ganado viviendo libremente en la ciudad, y una universidad digna de ser visitada, llena de Havelis (edificaciones hechas a mano con un nivel de detalle/lujo inusitadas)”.

Varanasi es considerada como la morada del Dios Shiva. La ciudad es visitada para bañarse en las aguas de su río sagrado, el río Ganges, y de esa forma limpiar sus pecados y purificarse.

2-Manali – Himachal Pradesh

Manali está ubicado en el río Beas y es una vía de acceso para el esquí en el valle de Solang y el excursionismo en el valle de Parvati. Es una ciudad turística en el estado de Himachal Pradesh, en el norte de la India.

“Ciudad en las montañas del Himalaya con bosques densos, cascadas y un canal de termas naturales en el valle de Parvati que merece ser visitado durante varios días. Se camina entre pueblos haciendo trekking y en cada uno hay un complejo público termal de piedra, la mayoría de los siglos IX a XIII con termas naturales para disfrutar. Verdaderamente increíble y una mezcla considerable entre hinduismo y budismo”, dice Bruno.

3- Sikkim – Reino entre Bután y Nepal

Sikkim es parte de los Himalayas y cuenta con un paisaje imponente. Allí se encuentra la montaña más alta de la India, Kangchenjunga, de 8,586 m de altura. Sikkim también tiene glaciares, praderas alpinas y miles de especies de flores silvestres.

“Especial para amantes del trekking”, dice Bruno “Paisajes increíbles, ciudades remotas y una cadena montañosa que está casi todos los días por encima de las nubes”.

4- Jaisalmer

Ubicada en el noroeste de la India, Jaisalmer se halla cerca de la frontera de Pakistán. La región es calurosa y desértica, y por sus paisajes es conocida como `la ciudad dorada´.

“Ciudad en el desierto de Rajastan en su totalidad construida con piedra local que se mimetiza con la arena. Lugar predilecto y central de los Maharajás hindúes. Mucha riqueza, havelis y pozos de agua (Baoris) completamente increíbles para descansar del calor”.

5- Jodhpur – Ciudad azul

Es la segunda mayor ciudad del Estado de Rajastán, tras su capital, Jaipur. Se ubica en el noroeste de India y junto al desierto del Thar. Fue fundada en 1459 por un jefe de uno de los clanes de los Rajputs. Cuenta con numerosos palacios, fuertes y templos.

“Una hermosa ciudad llena de casas pintadas de azul (supuestamente esta pintura ayuda a ahuyentar a los mosquitos) y con un fuerte hermoso en el centro. La mejor actividad son los atardeceres en las terrazas mirando el fuerte. Un lugar mágico, sin dudas”.

*Si han estado en la India, ¿qué lugar recomiendan visitar?