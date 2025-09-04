La posibilidad de conectar electrodomésticos como la lavadora a sistemas de energía solar despierta cada vez más interés entre los hogares que buscan reducir el valor de su factura eléctrica. De acuerdo con especialistas, sí es posible, aunque requiere planificación técnica y un sistema adecuado.

Fenice Energy, compañía del sector de energías renovables en India, indicó que “una sola placa solar tiene el potencial de suministrar electricidad suficiente para que una máquina lavadora opere durante aproximadamente dos horas diarias, contribuyendo así a disminuir la dependencia del suministro eléctrico convencional”, según.

De acuerdo con ‘Semana’, esto permitiría realizar varias cargas de ropa sin aumentar el gasto de la red tradicional. Sin embargo, los expertos aclararon que no basta con comprar un panel y conectarlo directamente al electrodoméstico. El número de módulos requeridos depende del tamaño de la vivienda, el consumo total de energía y la radiación solar disponible en la zona. La instalación debe ser realizada por un profesional para garantizar eficiencia y seguridad.

¿Es posible usar paneles solares para hacer funcionar la lavadora en casa? Esto respondieron los expertos en el tema Shutterstock

Horas recomendadas para optimizar el consumo

Los especialistas recomiendan usar la lavadora entre las 10 y las 16, franja en la que la irradiación solar es más intensa y la producción energética de los paneles alcanza su máximo nivel. De esta forma, se aprovecha mejor la generación y se reduce la necesidad de recurrir a la red convencional.

¿Es posible usar paneles solares para hacer funcionar la lavadora en casa? Esto respondieron los expertos en el tema rawpixel.com / Jubjang

Según Naturgy, empresa española del sector eléctrico, las lavadoras representan el 11,8 % del gasto generado por electrodomésticos en un hogar y alrededor del 3 % del consumo eléctrico total. Cada ciclo requiere entre 0,5 y 3,5 kilovatios hora. En contraste, un panel solar residencial produce entre uno y cuatro kilovatios hora al día, dependiendo de sus características técnicas y de las condiciones climáticas.

Factores a tener en cuenta