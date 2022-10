Es uno de los youtubers más conocidos y tardó seis años en pagar una insólita deuda en un local

escuchar

Nunca es tarde para pagar las deudas. Eso lo sabe el youtuber Yulay, que pudo lograr abonar seis años después sus obligaciones con la tienda Coppel.

Por medio de TikTok, el usuario @tiktokerdeclips compartió el momento en que el influencer va directamente a la tienda departamental, saca un fajo de billetes acomodados prolijamente y logra pagar su deuda.

“Ya me siento bien conmigo mismo. Ya por fin pudimos cumplir con la deuda que teníamos desde hace seis años”, expresó Yulay.

Ante ello, el influencer confesó sentirse apenado tras revelar su deuda: “Amigos es uno de los días del año que me he apenado más. Después de seis años hemos cubierto nuestra deuda”.

Asimismo, reveló que el monto de la deuda se trató de 100 dólares. “Yo pensé que era más”, concluyó.

Ignoró una serie de síntomas durante tres meses y recibió un diagnóstico devastador

Las campañas y los profesionales insisten en la importancia de los chequeos médicos para la detección temprana de las enfermedades, entre ellas el cáncer. Un famoso influencer británico lo confirmó con su experiencia: ignoró los síntomas durante meses y cuando se lo detectaron, estaba muy avanzado. Ahora trata de concientizar a la población para examinarse y consultar siempre con los especialistas.

Merlin Griffiths, que fue el bartender de la edición británica del reality First Dates, comenzó a sentir dolores de estómago constantes, pero los asoció con un accidente de tránsito que sufrió cuando tenía 20 años, en 1995.

Durante tres meses, ignoró los síntomas y cuando finalmente decidió acudir al médico, recibió un diagnóstico devastador. Los profesionales le indicaron que tenía un cáncer de intestino en etapa tres.

“No te das cuenta de lo común que es el cáncer, hasta que te sucede a ti. No cometas el mismo error que yo. Me las arreglé para engañarme a mí mismo durante un tiempo demasiado largo. Traté de convencerme de que el dolor no era importante”, expresó el influencer, en diálogo con el diario de Reino Unido The Sun.

Merlin ignoró los síntomas durante tres meses. Instagram: merlinfdc4

Griffiths, de 47 años, que recibió el diagnóstico en agosto de 2021, reconoció que evadió la situación por algo personal. “Era esa típica reticencia de decir ‘estoy bien. No es nada’”, apuntó. El diario mencionado aseveró que el cáncer de intestino es la segunda forma más mortal de la enfermedad en Reino Unido, con más de 16 mil muertes por año.

El hombre se sometió a varios tratamientos en el último año: quimioterapia, radioterapia y cirugía robótica para combatir el cáncer. Incluso lo hizo durante el rodaje del programa. Ahora, los médicos le colocaron una bolsa de estoma, una abertura que se realiza en el abdomen para desviar los desechos del cuerpo hacia una bolsa de colostomía.

“Todo esto se hubiese evitado de haber visitado a mi médico de cabecera cuando comenzaron mis síntomas”, precisó, al tiempo que agregó: “Recorría en bicicleta distancias muy largas, de Florencia a Roma o en la subida de los Alpes franceses, en un abrir y cerrar de ojos. Hace tiempo que no puedo hacerlo”.

El Universal (México)