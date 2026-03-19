Preocupación en la ciencia: la Tierra está girando más lento, como no ocurría hace más de 3,6 millones de años

El aumento del deshielo polar por el cambio climático está haciendo que la Tierra gire más lentamente, lo que puede afectar a la coordinación de la hora mundial y agrega un elemento a la discusión sobre cómo sincronizar los relojes atómicos con la rotación del planeta.

Desde el año 2000, la crisis climática ha generado una alteración física en la dinámica planetaria: la rotación de la Tierra se está ralentizando. Investigadores de geofísica de la ETH Zúrich y la Universidad de Viena determinaron que, entre los años 2000 y 2020, la duración de los días aumentó aproximadamente 1,33 milisegundos (ms) por siglo.

Este fenómeno, impulsado por el deshielo de los polos y la consecuente redistribución de la masa oceánica hacia el ecuador, representa la desaceleración más drástica registrada desde el final del Plioceno, superando incluso la influencia histórica de la Luna.

La física del “patinador artístico”

El estudio, publicado recientemente en la revista Journal of Geophysical Research: Solid Earth, explica que el aumento del nivel del mar no es uniforme. Al derretirse los glaciares y las capas de hielo polar, el agua sobrante se acumula en las latitudes cercanas al ecuador debido a la fuerza centrífuga. Esta masa adicional genera una fuerza de arrastre que frena la velocidad de giro del planeta.

Mostafa Kiani Shahvandi, investigador de la Universidad de Viena y coautor del trabajo, utiliza una analogía física para ilustrar el proceso: la Tierra actúa como un patinador artístico que gira sobre su propio eje. Si el patinador extiende los brazos (aleja la masa del centro), su rotación se vuelve más lenta. “Nunca antes este ‘patinador’ levantó sus brazos y los niveles de los mares tan rápidamente como entre 2000 y 2020”, afirmó Kiani Shahvandi.

Metodología y datos paleoclimáticos

Para alcanzar estas conclusiones, el equipo analizó variaciones en los niveles de los océanos desde finales del Plioceno, hace unos 3,6 millones de años. La fuente principal de datos fueron los fósiles de foraminíferos bénticos, organismos marinos unicelulares cuya composición química permite inferir las fluctuaciones históricas del nivel del mar.

Debido a la complejidad y las incertidumbres de los datos paleoclimáticos, los científicos desarrollaron un nuevo método de aprendizaje automático denominado Modelo de Difusión Informado por la Física (PIDM). Esta herramienta combina la capacidad predictiva de la inteligencia artificial con las leyes naturales de la física para derivar matemáticamente los cambios en la duración del día a lo largo de las eras.

Factores de influencia y proyecciones

Si bien existen otros factores que afectan la rotación —como el movimiento del núcleo fundido, la presión atmosférica y la órbita lunar—, el estudio destaca que la influencia humana se está convirtiendo en el factor dominante. Aunque se han registrado récords de aceleración puntual, como el ocurrido el 4 de julio de 2024, la tendencia a largo plazo es una desaceleración sostenida por el peso extra del agua en el ecuador.

El deshielo de los polos en el Ártico y en la Antártida Getty Images

Consecuencias en la tecnología moderna

A pesar de que los cambios se miden en milisegundos, el impacto tecnológico es significativo. Benedikt Soja, profesor de la ETH Zúrich, advirtió que para finales del siglo XXI el cambio climático afectará la duración de los días con más fuerza que la Luna. Esto plantea desafíos críticos para la navegación espacial de precisión y el funcionamiento de sistemas satelitales, los cuales dependen de mediciones exactas de la rotación terrestre para operar correctamente.