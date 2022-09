“Es vergonzoso”: la reacción de un joven al ver lo que la expareja de su madre hizo en el cementerio

Un hecho por demás reprobable ocurrió en el cementerio de la Iglesia Reformada Tappan, en Orangetown, Nueva York. Un hombre de 68 años fue detenido luego de orinar sobre la tumba de su mujer, quien murió en 2017.

“Estuvieron casados muy poco tiempo y se separaron”, declaró Michel Andrew Murphy, hijo de la difunta. “Esto me rompió el corazón, este hombre dejó bolsas de excremento y orina durante años en la lápida de mi madre. Tenemos semanas y meses de evidencia a través de los videos”, reveló.

El acusado se llama Dean Eichler y tiene 68 años. Luego de ver las imágenes, fue citado por la Policía de Orangetown para ser indagado sobre la causa. “Podría ser acusado por profanación de un cementerio, por robo o vandalismo de una parcela o tumba, pero recién sería procesado en Nueva York si los daños y reparaciones superaran un monto de 250 dólares”, precisaron las autoridades.

Murphy, hijo de la víctima junto a la tumba de su madre.

“Amaban a nuestra madre”, dijo Murphy al Daily Voice, y agregó que la familia de Eichler estaba distanciada de él hace tiempo y de su segunda esposa. “Su familia eligió a mi madre sobre su esposa. Dijo que todos estaban muertos para él. Probablemente ahí es donde entra la animosidad”, sostuvo. Michel dio detalles al New York Post de cómo fue el plan para dar con él: “Estaba temblando mientras me escondía. Mi hermana estaba llorando, yo estaba enfermo, estaba tan enojado”. Al señalar que la esposa de Eichler parecía haberlo acompañado todas las mañanas en su automóvil, Murphy agregó: “No puedo hacer que mi esposa salga a cenar, pero este tipo hace que su esposa lo acompañe para profanar los restos de mi madre todas las mañanas”.

Murphy aseveró que no tienen idea de durante cuánto tiempo Eichler estuvo profanando la tumba de su madre, y que es posible que lo haya estado haciendo en los cinco años desde que ella murió. “Esto es vergonzoso para mí y mi familia”, dijo a ABC 7. “Ha sido difícil dormir. No me importa quién sos. Esto tiene que enfermarte. Esto que le está pasando a nuestra madre es horrible”, concluyó.

Encontró huesos humanos en su jardín y cuando descubrió quién los había dejado ahí no lo podía creer

Ann Mathers, una mujer de 88 años que vive en Dudley, Inglaterra, detrás de un cementerio, se encontró con un gran número de huesos de humanos en el patio de su casa: entre ellos cráneos, fémures y mandíbulas. Rápidamente llamó angustiada a su hijo quien se comunicó con la policía local, que decidió acordonar la vivienda como si se tratara de la escena de un crimen.

“No nos dimos cuenta de lo mucho que empeoraría la situación”, declaró Lorraine Lloyde al Servicio de Informes local y agregó: “Desde entonces, ha tenido fémures, cráneos, la parte inferior de la barbilla, mandíbulas, lo que sea, al entrar al jardín. Lo que ves son las familias de las personas, los seres queridos de las personas, es horrible”.

Los restos de huesos humanos que encontró Ann Mathers en su patio en Dudley

Todo se explicó por el accionar de los tejones, animales mamíferos carnívoros, que accedieron al cementerio fuera de la Iglesia Bautista Providence, desenterraron restos humanos y lo depositaron constantemente en el patio de la vecina de Dudley.

No obstante, el problema es muy grande porque estos animales están protegidos por la ley y cualquier decisión que se tome tiene que ser fríamente planeada. Uno de los que se pronunció al respecto fue el concejal Shaz Saleem, que estuvo trabajando para resolver el problema con estos animales: “Como los tejones son una especie protegida, estamos en proceso de obtener los servicios de un ecólogo calificado para que nos ayude más”, manifestó sin una clara solución al conflicto.