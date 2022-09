Recibió un regalo muy especial por su cumpleaños y rompió en llanto: “Tiene la voz de ella”

TikTok es una plataforma de videos que se ha hecho viral en los últimos años por las grabaciones y anécdotas de sus usuarios. Esta vez, una joven publicó una historia que emocionó a muchos. En medio de la fiesta de cumpleaños de un hombre, le hicieron un particular regalo. Según lo que contaron, hace unas semanas perdió a su esposa y extrañaba su presencia.

“Le hicieron una comida sorpresa por su cumple, pero su esposa falleció hace un mes… su regalo tiene la voz de ella”, expresó la publicación. En las imágenes aparece un grupo de personas reunidas en torno a una mesa con motivo de la celebración. Mientras todos lo miran, el protagonista abrió uno de los regalos que le pasaron.

Le hicieron un regalo especial por el cumpleaños y se emocionó

La bolsa amarilla estaba sellada hasta que poco a poco el hombre descubrió lo que tenía en su interior. Cuando sacó un peluche de felpa, quedó estupefacto con el objeto hasta que le explicaron que debía presionarlo para escucharlo hablar. Inmediatamente rompió en lágrimas y abrazó a algunos de los presentes. Conmovido, agradeció el gesto y acercó el peluche hacia su pecho para sentir nuevamente a su esposa fallecida.

Las reacciones

A pesar de que apenas fue subido hace dos días, el video se ha convertido en uno de los más vistos en las últimas horas de la red social. La publicación ya superó las 10 millones de reproducciones y ha generado todo tipo de respuestas. Los usuarios de TikTok expresaron las emociones que les causó el gesto del hombre y sus lágrimas al escuchar a su esposa.

Los casi 20 mil comentarios tienen todos en común, que le manifestaron su cariño y apoyo. ”Llorando por desconocidos, pero qué hermoso regalo”, escribió uno de los usuarios. Muchos afirmaron que la grabación les produjo ternura, mientras que otros señalaron que desean tener un amor de esa magnitud.

Sorprendió a su abuela con un regalo que siempre quiso en su infancia y la reacción de la mujer se volvió viral

Una historia similar se volvió viral en la Argentina. El 19 de agosto Irma cumplió 85 años. Ese día especial lo comenzó con su nieta, Eliana, que llegó temprano a su casa para disfrutar de un desayuno juntas. La joven de 32 años llevaba consigo un especial regalo, que tras una larga búsqueda por su Córdoba natal, logró conseguir.

Cuando su abuela descubrió lo que era, no pudo contener la emoción y alegría. “Toda la vida quise una”, se la escuchó decir. Como el momento quedó registrado en un video, su genuina reacción la convirtió en la estrella en redes sociales. “No se lo esperaba”, contó la joven en diálogo con LA NACION.

El inesperado regalo para una abuela

Eliana no dudó mucho en qué obsequio darle: sería una muñeca, un juguete que su familiar nunca había tenido. “Me costó bastante conseguirla porque buscaba una más bien clásica y no tan moderna como las de ahora. Quería algo como de su época. La busqué mucho y la encontré”, explicó sobre el momento en el que halló una estilo Pepona, con cabello de lana color rosa.

Eli llegó a la casa de su abuela con la muñeca bajo el brazo envuelta y con un moño. Cuando se la entregó, encendió la cámara de su celular para registrar ese momento que se transformó sin dudas en uno muy especial. “¿Por qué te molestaste? Ya demasiado con la visita”, se le escuchó exclamar a “Negrita” -como la apoda su familia- quien se mostró muy agradecida con su nieta mientras abría el regalo.

Al introducir la mano en el paquete, la mujer ya supo que se trataba de una muñeca y lanzó una fuerte y pegadiza carcajada de felicidad. “Me encanta, me gusta”, exclamó mientras abrazaba el regalo. “La voy a adorar. Toda la vida me quise comprar una muñequita”, le contó sin soltarla. Acto seguido, y casi como si hubiese esperado toda una vida, dijo que pensaba llamarla Marilú, en una clara referencia al famoso juguete que tuvo un auge a finales de los años 30, y que no pudo tener en aquel entonces.