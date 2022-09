Una influencer defendió su “extenuante jornada de trabajo y generó enojo en redes sociales: “No es para cualqueriera

Mikayla Nogueira es una influencer de 24 años que se dedica a hacer reseñas sobre maquillaje en Tiktok. Recientemente, protagonizó un video con el que causó un enorme debate en redes sociales. No solo se hizo viral por las razones incorrectas, sino que recibió una gran cantidad de ataques y críticas en su video original. La joven se quejó de los horarios y la carga de trabajo que tiene un creador de contenido con algunos detalles específicos y los usuarios no la perdonaron.

Todo comenzó cuando la tiktoker (@mikaylanogueira) hizo un video en el que aparentemente se defendía de las críticas por ser influencer. Al parecer, una persona le insinuó que su empleo era bastante sencillo, comparado con el de otras personas. Así que ella optó por enumerar todo lo que hace desde que se despierta, a las 6 de la mañana, quizá con la esperanza de dejar en evidencia todo el esfuerzo que hay detrás de sus contenidos, pero la realidad estuvo lejos de ser así.

Mikayla enlistó las actividades de su extenuante agenda, según su consideración: “Todos los días me levanto a las 6.00 am para editar ese contenido de video. Luego, tengo que trabajar en mis otros perfiles de redes sociales, sea lo que sea, Instagram o lo que sea”, agregó. Además, aclaró que está en reuniones constantemente.

La influencer que se quejó de su horario laboral y la acabaron en redes

Sin embargo, después lanzó la frase que enfureció a todos cuando se quejó de su horario de salida: “Es marketing de mier...*. Luego estoy en reuniones de 12 a 5 pm. Literalmente acabo de terminar de trabajar y son las 5.19 pm”, dijo con un semblante enojado.

También consideró que ser influencer no es el empleo perfecto como muchos piensan y que incluso es más difícil de lo que parece. “La gente que dice que es sencillo está muy loca. No es para todos. De hecho, es para un puñado muy pequeño de personas que realmente pueden hacer este trabajo porque es absolutamente una locura. No quieres tener este trabajo, solo digo”, concluyó, con un tono de reproche.

La acabaron con los comentarios

Lejos de que la gente admirara su jornada laboral de casi 12 horas, Mikayla Nogueira se convirtió en la burla de miles de usuarios de TikTok. Recibió tantos malos comentarios que al final eliminó su video. No obstante, una persona ya lo había guardado y lo republicó después (@riristea).

La influencer se dedica a hacer reseñas sobre maquillaje en redes sociales @mikaylanogueira/TikTok

Entre los comentarios predominaron los siguientes: “¿Sabe ella cuáles son las horas de trabajo de los médicos y las enfermeras?”, “Paso más tiempo en la escuela que ella en su trabajo”, “Cada trabajo es un trabajo duro, pero no todos los trabajos te dan ropa, bolsos, viajes y maquillaje gratis”, “Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros”, “Lo siento, pero este es un día mejor que cualquier persona que conozca trabajo, escuela, vida laboral. Al menos trabajas tanto tiempo y no tienes problemas para pagar tus facturas”, “Tomaré ese trabajo si ella quiere quejarse”, fueron algunos de los reclamos.

Aunque no todas las personas creyeron que su caso era motivo de burla, sino que también la defendieron y coincidieron en que todo empleo es agotador: “Ustedes olvidaron durante este tiempo que ella estaba trabajando en muchas cosas, además de hacer videos. Ella está molesta con las personas que la menosprecian”, “Lo siento, no soy influence,r pero estoy completamente de acuerdo con ella. Un trabajo es un trabajo”, sentenciaron.