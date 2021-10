Escapada. Una feria imperdible para los amantes del queso en todas sus formas

Las papilas gustativas se preparan. Este viernes arranca la Quinta edición de la Expo Queso de Lincoln, que está a 328 km, hacia el noroeste. Del 29 hasta el 31 de este mes, esta gran cuenca lechera, una de las más importantes de Buenos Aires, celebrará su tradición quesera. Organizada por la Municipalidad de Lincoln, la cita es en el Centro Municipal de Exposiciones “La Estación”, y la entrada será libre y gratuita.

Pan con queso. Queso con vino. Con frutos secos. Queso en la entrada, queso en el postre…

Los amantes de este producto lácteo podrán darse por satisfechos con tantas propuestas para saborearlo en todas sus formas. Además de los stands, la agenda incluye degustaciones, capacitaciones sobre quesos para gastronómicos, comercializadores y/o productores (viernes, de 8 a 12, de manera virtual, a cargo de Beatriz Coste, de Quesarte). Cocina en vivo de la mano de chefs prestigiosos, como Ximena Sáenz (sábado 30, de 13.30 a 15.30), Mauricio Couly (domingo 31, de 13.30 a 14.30), Pablo Remaggi (domingo 31, de 16 a 17 ); y a no perderse a la Gurú del Microondas (domingo, 17.30 a 18.30). Mariana Koopmann dará una “Capacitación sobre quesos elaborados con leche cruda”. A cargo de Gerardo Padilla, de Quesarte, dos propuestas más: “Encuentro sensorial con el queso y vino” y “servicio de maridaje y conservación de quesos”. E innovación en alimentos regionales, por Juan Pablo Luna. El cierre de la expo termina con una degustación de Couly y Garage.

Se podrán encontrar variedades como: sardos, cremosos, port salut, mozzarella, gouda, reggianito, provoleta, burrata, brie, camembert, cheddar y Lincoln, entre otros.

Food trucks, música en vivo, entretenimiento. Durante los tres días funcionará un patio de comidas para que la experiencia sea completa. Nadie se irá sin comer platos elaborados con queso. La fiesta por extensión llega a la ciudad, donde lugares como la nueva cervecería artesanal de estilo industrial Garage, lo incluirán en sus platos. Esta 5ta. Edición llega con mucha alegría, porque el año pasado no pudo organizarse por las restricciones de la cuarentena.

El queso será el producto estrella, pero tratándose de Lincoln, se ofrecerá al público un gran despliegue de productos regionales y orgánicos como chacinados, embutidos, miel, aceites, cervezas artesanales, vinos y dulces. ¿Qué marcas estarán presentes? Todas estas de Lincoln y la región: Corral de las Cabras, La Perla, Lácteos Don Nicola, Lácteos Sarobe, Lácteos Tellechea, Las Dos S, Las Ilusiones, La Suiza, Marilac, Quesería Fässler, Quesos La Suerte, Quesos Juan Grande, Sancor, Santa María y Wapi.

Los quesos del establecimiento La Suerte, elaborados de manera artesanal Gabriela Cicero

En el establecimiento La Suerte, que todavía no puede ser visitado por las restricciones actuales, existen rigurosas medidas de higiene. Alejandro Arning, responsable de planta, nos cuenta durante una visita que se trata de una de las claves para que un queso sea de calidad; también que la leche sea propia. En su caso, el 10 % de la producción lechera se dedica a los quesos. Y para que finalmente el producto sea excelente se tienen que respetar los procesos con rigurosidad. Cada ambiente de la planta tiene una temperatura ambiente y humedad muy marcadas. Para sus quesos brie y camembert la leche llega a 37 grados, pasteurizada, lista para los procesos de fermentación, el cuajado y desuerado. El ambiente es húmedo y caluroso, mientras que en otras áreas, como envasado, las empleadas llevan la campera del uniforme del frío fuerte. La cámara de salmuera (donde se sala el queso) tiene otra temperatura y la de maduración otra. Cada parte del proceso tiene tiempos establecidos y la mirada permanente de sus creadores. Un brie, por ejemplo, blando y chato, lleva 40 minutos en salmuera. Mientras que un sardo de 4 kilos, compacto y mayor volumen, necesita 4 días. El cheddar, por ejemplo, no se sumerge en salmuera. Se le agrega sal fina y como no lleva cáscara se cubre con una tela. La Suerte tiene como queso insignia el Lincoln, y además elabora cheddar, brie y camembert, reggio y raclette.

Pedro Lacau, al frente de La Suerte, comenzó a hacer quesos en Lincoln hace 20 años. En los 80′s ya hacían leche y se decidieron en 2001 a elaborar quesos ricos con identidad. Año memorable para la Argentina, la apuesta se hizo en tiempos difíciles. Su lema es que “si hacés algo bueno, te lo sacan”. “Se van a encontrar con quesos ricos, artesanales de calidad de la región, porque como nosotros hay muchos”, dice con humildad este productor agropecuario descendiente de vascos franceses que lejos de competir con sus pares, busca fortalecer la región para que los identifiquen por sus quesos artesanales, no industriales. “La cuenca lechera de los quesos ricos es acá”, invita con una gran sonrisa.

El Tren Museo Itinerante, para conocer la historia del ferrocarril Francisco Guala

Expo Queso tendrá un atractivo adicional: el Tren Museo Itinerante, que visitará esa ciudad durante el encuentro. El tren acerca de manera gratuita el patrimonio histórico cultural ferroviario.

Quien pase el fin de semana en Lincoln podrá desconectar de la rutina. El ambiente es distendido. El contacto con la naturaleza, el disfrute de la buena mesa, la hospitalidad, la charla amigable reciben de inmediato. Los runners o quienes llevan sus bicis a todas partes seguramente querrán visitar el Parque Municipal San Martín, un espacio recreativo de 104 hectáreas que convoca a los linqueños a diario. Tiene un hipódromo de trote, canchas de tenis, fútbol, cancha de golf de 18 hoyos, pista de atletismo, ciclismo, mountain bike, zona de camping equipada con quinchos y parrillas, y más. En su interior se aloja el Museo Histórico, donde se podrán conocer a sus personalidades destacadas. Se suma una confitería.

Lincoln es la Capital del Carnaval Artesanal, con una tradición de 130 años. Son famosos sus muñecos hechos con técnica de cartapesta. No hay que esperar que llegue el Carnaval para hacer ver uno de sus mayores atractivos, en especial si se va en familia. El museo Enrique Urcola está dedicado al arte infantil y posee una colección de máscaras originales de este artista plástico, escenógrafo del Colón, que le cambió la historia al carnaval más concurrido de Buenos Aires.

Más información; en Instagram @expoquesolincoln. Web: https://www.lincoln.gob.ar/turismo

www.museourcola.org.ar/