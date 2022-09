Estaba en una cita en un bar, entraron a robar y la reacción del hombre generó polémica

Las reacciones de las personas ante hechos de inseguridad suelen ser diversas: se encuentran aquellos que se paralizan por el temor que les genera la situación y algunos otros que actúan de formas totalmente inesperadas. En relación con este tema, un robo que ocurrió en Ecuador armó revuelo en las redes sociales por la peculiar reacción que tuvo un hombre cuando un delincuente ingresó al lugar donde se encontraba, en plena cita, con otra mujer.

En Twitter, el usuario @MenesesJuan compartió un clip en el que se ven las imágenes de lo sucedido. “¿Y cómo te fue en tu cita?”, escribió en la publicación, que hasta el momento cuenta con más de diez millones de reproducciones.

El momento del robo en un restaurante en Ecuador

De acuerdo al video en cuestión, el escenario es más que elocuente. La reunión de la pareja en el exterior de un restaurante se llevaba a cabo con total normalidad y ambos mantenían una charla amena. Sin embargo, todo dio un giro radical cuando de repente un delincuente tomó por sorpresa a los presentes y rápidamente se acercó a la mesa que estaba al lado de ellos.

Mientras le sustraía algunas de sus pertenencias a uno de los jóvenes que se encontraba sentado, el protagonista de esta historia viral aprovechó el momento para escaparse y dejó sola a la mujer. En tanto, el ladrón se subió a una moto luego de robar diversos elementos de valor y se retiró del lugar. Si bien el hecho delictivo causó conmoción, la actitud de la persona que dejó a su cita fue lo que más tomó protagonismo en la red del pajarito y dio pie a que cientos de usuarios opinen al respecto.

La gran mayoría criticó la acción que llevó a cabo. “¿Sería mucho pedir que la tomes de la mano y te la lleves contigo?”, escribió una persona. “Es impresionante la tranquilidad con la que se va. Entiendo la situación, pero es muy extraño que la haya dejado sola a la pobre chica”, agregó otro. “Claramente no habrá una segunda cita”, bromeó un tercero.

En tanto, hubo otros que lo defendieron y dieron sus argumentaron. “Perdón, pero si es una cita, yo haría exactamente lo mismo. No voy a arriesgar la vida por impresionar a una chica. Por mi parte, si puedo salir ileso y ella quiere quedarse a ver todo, ya me lo contará después”, manifestó un joven. “Era lo más lógico, no se hagan los qué hubieran enfrentado a alguien que está en ventaja, menos cuando te está apuntando con un arma”, expresó otro.

En el posteo en cuestión hubo todo tipo de opiniones Twitter @MenesesJuan

Por otro lado, un usuario expuso un concepto para intentar explicar la reacción del hombre en cuestión: “Se llama instinto de conservación. Ah, pero es más fácil hacerse el hombre valiente aquí en Twitter y decir que ustedes hubieran dado la vida y tal. Cada uno reacciona distinto a una situación así, los nervios pueden hacerte violento o resguardarte”.

Asimismo, algunos hicieron foco en el escenario que se vivió: “Lo que me sorprende es ver como la gente ni se inmuta. Imagino que deben estar acostumbrados a este tipo de situaciones, y eso a mi entender es lo más terrorífico del video”. Con diferentes puntos de vista, el posteo que se compartió el 13 de septiembre ya tiene más de 200 mil Me Gusta y acumula todo tipo de mensajes.