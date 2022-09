Es abogada, emigró a Alemania y sorprendió al contar cuánto gana como empleada doméstica

Las redes sociales se convirtieron, desde hace ya un buen tiempo, en el lugar ideal para narrar cómo es la experiencia de emigrar a diferentes países del mundo. Con ese objetivo, Anhy y Emi, dos jóvenes argentinos que fueron a probar suerte fuera del país, abrieron una cuenta en TikTok y en Instagram, y comenzaron a recolectar seguidores ávidos de sus historias en primera persona.

Hace algunas semanas, la pareja que está detrás de Travel Vamos causó revuelo entre los usuarios con un sencillo video en el que mostraron una conclusión que incluso a ellos los dejó sorprendidos. “Alemania: país donde gano tres veces más limpiando habitaciones que en mi país siendo abogada”, escribió Anhy y publicó una breve toma en donde se la puede ver haciendo la cama en su nuevo rol de empleada doméstica en el país europeo.

Es abogada y reveló cuánto gana como empleada doméstica en Alemania

Para ponerle algo de optimismo al asunto, de fondo suena la canción “Fruit de la passion” de Francky Vincent. Además, advirtió a través de un hashtag que se trataba de un contenido de humor. “¿Verdad o mentira?”, preguntó en el epígrafe del video y desató un extenso debate sobre la economía de Alemania, la de Argentina, la capacidad de ahorro, el valor de cada moneda y la importancia de trabajar de lo que a uno le gusta, más allá del dinero que le den a cambio.

“¿Pero cuánto gastás? La historia completa, ingresos y egresos, ¿a ver?”, la cuestionó una usuaria. “Hoy o mañana hago un videito con esa información si quieren”, respondió Anhy y finalmente cumplió.

“Pero eso depende, hay abogados que son millonarios, no solo es recibirse y ya, tiene que ver qué tan bueno seas en tu profesión”, le marcó un seguidor. “Seguro, Nico, no lo discuto. Abrazo”, le respondió ella. “Es tan dolorosa esa realidad y el esfuerzo”, se lamentó otro. “Triste, pero es verdad”, comentó la joven argentina.

Anhy & Emi, la pareja de argentinos detrás de Travel Vamos (Foto: Instagram @travel_vamos)

“No todo es dinero. La satisfacción de hacer lo que a uno le gusta no tiene precio”, sostuvo un usuario. “¡Sí! ¡Coincido!”, aclaró Anhy. “Pero en mi caso nunca sentí amor por la abogacía, así que me daba igual. En mi país también era comerciante, poder emprender sería mi sueño”, agregó.

“Pero cómo, si Cristina me dijo que (Alemania) está lleno de pobres”, comentó un usuario con ironía. “Jajaja Cristina y su realidad paralela”, le respondió la joven desde la cuenta de Travel Vamos.

La mayoría de los usuarios hicieron énfasis en que, más allá de lo que gane en Alemania, la diferencia radica en el poder adquisitivo de esa suma. “Pero gastas tres veces más, al final quedás igual”, apuntaron varios de sus seguidores. Pero otro los cruzó: “Para los que preguntan, ¿pero cuánto gastas? Uno gasta lo que se le dé la gana, ¿o no entienden?”. Encantada con la respuesta, Anhy le respondió entre risas: “Jajajaja tenés razón. Si no fuera políticamente correcta, contestaría así jajajaja”.

“Sí, pero también las cosas son tres veces más caras que en Argentina”, insistió otro usuario. “Pero los salarios acordes. Así que, aunque sea más caro, te alcanza para vivir y ahorrar”, aseguró la joven. “Pero en Argentina seguro vivías mejor porque todo vale más barato”, le dijo otro. “Igual todo tiene su parte buena y su parte mala, claramente”, admitió Anhy.

Uno de los pocos comentarios positivos que recibió la pareja en las redes (Foto: Captura de TikTok)

Tampoco faltaron los testimonios de casos similares. “Same in Ireland (igual en Irlanda) soy Licenciado en Turismo”, comentó un usuario. “Tengo un primo viviendo en Berlín, limpiando baños y gana más que cuando era ingeniero mecatrónico acá en Colombia”, sostuvo una usuaria. “¡Recontra pasa! No en todos los casos, obvio, pero es posible ganar bien”, le respondió la joven argentina. “El tema está en si te gusta limpiar, o te gusta ser abogada. A veces la plata no lo es todo”, indicó otro y ella le contestó: “La abogacía no siento que sea mi pasión, me gusta más viajar y estos trabajos me ayudan a cumplir eso”.

“Cuánta envidia hay en los comments (comentarios), vos seguí en la tuya que verás qué bien que vas a vivir, mucha suerte”, le dijo otro usuario. “Gracias, ¡uno de los pocos mensajes con buena onda!”, destacó la joven.