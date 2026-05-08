Hallazgo inédito: Hubble de la NASA revela una galaxia espiral con un agujero negro en el centro

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EE.UU. (NASA, por sus siglas en inglés) difundió una observación inédita de la galaxia espiral NGC 3137, un sistema estelar ubicado a 53 millones de años luz de la Tierra que deslumbra por su estructura repleta de cúmulos brillantes y nubes de gas. Además, alberga un gigantesco agujero negro en su núcleo.

Qué mostró el telescopio Hubble sobre la galaxia espiral NGC 3137

Según explicó la NASA en un artículo publicado por el equipo de la misión Hubble el 1° de mayo de 2026, la protagonista de esta nueva observación es NGC 3137, una galaxia situada en la constelación Antlia, cuyo nombre en español es la Máquina Neumática.

El telescopio espacial Hubble captó imágenes de un cometa desintegrándose en tiempo real

La imagen muestra una estructura inclinada desde la perspectiva terrestre, lo que permite apreciar cómo su disco galáctico atraviesa prácticamente toda la fotografía.

La región central aparece teñida de tonos amarillos, mientras que las zonas externas muestran colores azulados. Esta diferencia cromática responde a la presencia de distintos tipos de estrellas: las estrellas frías predominan cerca del núcleo y las calientes hacia la periferia, explicó la NASA.

Además, el retrato revela delgadas franjas de polvo cósmico, regiones rojizas donde se forman nuevas estrellas y cúmulos azules extremadamente brillantes.

La propia NASA destacó que la escena está compuesta a partir de observaciones realizadas en seis bandas de color diferentes, una técnica que permite exponer múltiples características físicas de la galaxia. Gracias a esa combinación de datos, los científicos pudieron observar detalles precisos de las nubes de polvo y de las regiones de formación estelar.

La NASA detectó un agujero negro supermasivo en el núcleo de NGC 3137

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores es el agujero negro supermasivo que se encuentra en el corazón de NGC 3137. De acuerdo con la información difundida por la agencia espacial estadounidense, este objeto tendría una masa equivalente a 60 millones de soles.

El núcleo de la galaxia brilla en tonos amarillos debido a estrellas más antiguas y frías, lo que contrasta con el azul vibrante de las estrellas jóvenes y calientes en los bordes ESA/Hubble & NASA, D. Thilker and the PHANGS-HST Team

El núcleo galáctico aparece rodeado por una compleja red de nubes de polvo interestelar, que envuelven la zona donde se ubica el agujero negro. Aunque estos objetos no pueden observarse directamente debido a que ni siquiera la luz logra escapar de ellos, los astrónomos pueden detectar su presencia a través de los efectos gravitacionales que producen en el material circundante.

La observación resultó particularmente valiosa porque la inclinación de la galaxia ofrece una perspectiva singular de su estructura espiral, explicaron desde la NASA. Las imágenes permiten apreciar brazos galácticos más difusos y “plumosos” que los vistos en otras similares.

Por qué el grupo galáctico NGC 3175 se parece al entorno de la Vía Láctea

La NASA también remarcó que NGC 3137 posee un interés especial debido al grupo de galaxias al que pertenece. Este conjunto, denominado grupo NGC 3175, presenta varias similitudes con el Grupo Local, la región del universo donde se encuentra la Vía Láctea.

Sombrero Galaxy Fade (Spitzer, Webb, Hubble)

Tal como ocurre en el entorno galáctico terrestre, el grupo NGC 3175 está dominado por dos grandes galaxias espirales: NGC 3137 y NGC 3175. En el Grupo Local, los sistemas principales son la Vía Láctea y Andrómeda. Ambos, además, poseen múltiples galaxias enanas que orbitan alrededor de las estructuras mayores.

Los investigadores todavía no lograron determinar con exactitud cuántas galaxias pequeñas integran el grupo NGC 3175. Sin embargo, ya fueron detectadas más de 500 candidatas a pertenecer al grupo. El estudio de este entorno cercano permite a los astrónomos comparar procesos dinámicos y entender mejor cómo evolucionó el vecindario cósmico en el que habita la humanidad.