“¿Estás seguro?”: el comentario de William sobre Meghan Markle que indignó a Harry

Finding Freedom, una biografía no oficial que detalla la relación fracturada de Meghan Markle y el príncipe Harry con la familia real, reveló un intercambio de palabras entre el príncipe William y su hermano que puso a ambos en un rumbo de colisión.

El libro, escrito por Omid Scobie y Carolyn Durand, descubre la verdadera relación entre los príncipes que, aparentemente, comenzó a sufrir un dramática separación desde que Harry y Meghan se comprometieron en 2017.

Aparentemente, la tensión entre los príncipes surgió cuando Harry se comprometió con Meghan en 2017 Mirror.co.uk

No es ningún secreto que los hermanos no siempre han estado de acuerdo. De hecho, en 2019, en un documental de la cadena británica ITV, Harry le contó al presentador -y amigo- Tom Bradby que no se estaban llevando bien: “Ciertamente, estamos en caminos diferentes”.

Y agregó: “El rol y el trabajo que tenemos en esta familia que se encuentra permanentemente bajo presión provoca que sucedan cosas entre nosotros. Pero somos hermanos y siempre lo seremos. Y aunque estemos en caminos diferentes en este momento, sé que yo siempre estaré allí para él, como sé que él siempre estará allí para mí”.

“No nos vemos tanto como solíamos antes porque estamos muy ocupados, pero lo amo mucho. La mayoría de estas cosas (en la prensa) se crean de la nada, pero ustedes saben, como hermanos tenemos días buenos y días malos”, dijo Harry en aquella entrevista.

Portada de Finding Freedom, la biografía no oficial que despertó el escándalo

El principio del conflicto: “¿Estás seguro de esto?”

De acuerdo con el Daily Star, el compromiso de Harry y Meghan en noviembre de 2017 fue el incidente que llegó para provocar una mayor tensión entre los hermanos. Según The Telegraph, en un momento William se llevó a su hermano a un lado para preguntarle: “¿Estás seguro de esto?”. Una fuente le dijo a The Sun que Harry “se volvió loco” ante el cuestionamiento y le respondió: “Estás tratando de arruinar esta relación incluso antes de que comience”.

Otras fuentes también afirmaron que Kate y William “no hicieron que Meghan se sintiera particularmente bienvenida” cuando se mudó al país.

“Hay que recordar que Kate y Harry siempre fueron muy cercanos también”, consideró una fuente y agregó: “No era una rivalidad entre los hermanos, sino más bien una sensación de que estarían compitiendo por quién lideraría sus diversos temas”.

De hecho, Harry y Meghan se separaron de la organización benéfica Royal Foundation, formada por William y Harry, para establecer la suya propia.

El punto de quiebre fue cuando los duques de Sussex renunciaron como miembros principales de la familia real en marzo de 2020 y se mudaron temporalmente a Canadá. Ahora tienen su residencia en la ciudad natal de Meghan, Los Ángeles, con su hijo de Archie Mountbatten-Windsor y la pequeña Lilibet.

LA NACION