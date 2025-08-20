Este es el alimento capaz de regenerar neuronas y mejorar la memoria

Un reciente estudio realizado por científicos australianos ha revelado que un tipo de hongo conocido como Hericium erinaceus podría tener un efecto positivo en la salud cerebral, al favorecer la regeneración neuronal y fortalecer la memoria.

Este hongo, llamado comúnmente “hongo melena de león”, podría ofrecer nuevos enfoques para tratar y prevenir enfermedades neurodegenerativas, además de mejorar el funcionamiento cognitivo.

El impacto de la investigación en la salud cerebral

Así puede cuidar su cerebro. Istock

La investigación liderada por el profesor Frederic Meunier, del Instituto del Cerebro de Queensland, se centró en los efectos de este hongo en la regeneración neuronal. Publicados en la revista Journal of Neurochemistry en 2023, los resultados han mostrado ser prometedores. La capacidad de este hongo para estimular la regeneración celular podría tener implicaciones clave para las personas mayores que enfrentan el deterioro cognitivo.

A medida que las personas envejecen, el cerebro puede experimentar una disminución en su capacidad para realizar tareas cognitivas. Factores como una alimentación inadecuada, la falta de ejercicio y enfermedades como el Alzheimer pueden influir en esta condición. Es por ello que algunos laboratorios se han dedicado a investigar posibles alimentos que puedan apoyar la salud de las neuronas.

El Hericium erinaceus activa factores que estimulan la regeneración neuronal en el hipocampo. iStock

El hongo melena de león: una opción tradicional y moderna

El Hericium erinaceus ha sido utilizado en la medicina tradicional de diversas culturas, especialmente en Oceanía y Asia Pacífico. Esta seta ha atraído la atención moderna por sus propiedades bioactivas, que se cree podrían ser la base para el desarrollo de fármacos sintéticos más eficaces. Su capacidad para reparar células cerebrales dañadas y estimular el crecimiento de nuevas neuronas es uno de los puntos destacados de esta investigación.

“El Hericium erinaceus mejora la regeneración de los nervios periféricos al activar la actividad neurotrófica del factor de crecimiento nervioso (NGF)”, señala el artículo. Los científicos encontraron que el hongo posee compuestos biológicamente activos que favorecen el crecimiento de neuritas en las neuronas del hipocampo, una región crucial en el almacenamiento de recuerdos.

Resultados experimentales prometedores

Para evaluar los efectos del hongo, se alimentó a un grupo de ratones con pequeñas porciones crudas del Hericium erinaceus. A lo largo de los días, se observó un aumento en la expresión de neurotrofinas y mejoras significativas en la memoria vinculada al hipocampo. Estos hallazgos demostraron que el hongo no solo promueve la regeneración neuronal, sino que también fortalece la memoria.

“La N-de feniletil isohericerina (NDPIH), un compuesto isoindolínico presente en este hongo, junto con su derivado hidrofóbico hericeno A, resultaron altamente potentes para promover el crecimiento de axones y la ramificación de neuritas en neuronas hipocampales cultivadas, incluso en ausencia de suero, demostrando una notable actividad neurotrófica”, destaca el profesor Meunier.

Compuestos del hongo muestran efectos positivos en la memoria y en el crecimiento neuronal. iStock

Perspectivas de tratamiento y precauciones

Los resultados de esta investigación ofrecen esperanza para el tratamiento de trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer. Los compuestos bioquímicos encontrados en el Hericium erinaceus tienen potencial para ser utilizados en el desarrollo de fármacos dirigidos a prevenir o tratar el deterioro cognitivo. Además, poseen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, lo que también podría reducir el riesgo de dolores de cabeza intensos.

Sin embargo, es importante recordar que antes de consumir este hongo, se debe consultar con un médico, especialmente si se padece de enfermedades autoinmunes, ya que su consumo podría no ser adecuado para todas las personas.