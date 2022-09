Estuvo “muerto” durante 20 minutos y vivió una experiencia sobrenatural: “Había alguien a mi lado”

El conmovedor relato de un hombre que estuvo “muerto” durante 20 minutos en un quirófano emocionó a los usuarios de las redes sociales. Se trata de Scott Drummond, un estadounidense de 60 años que a los 28 sufrió un accidente de esquí, tuvo que someterse a una cirugía y experimentó un momento sobrenatural mientras eran intervenido.

El video con el testimonio de Drummond fue publicado en mayo de 2020 en el canal de YouTube Prioritize Your Life, que reúne historias de vida inspiradoras. El hombre relató que “murió” en la mesa de operaciones y describió lo que vio durante esos 20 minutos en los que “sobrevoló” la sala.

El relato del hombre que estuvo "muerto" durante 20 minutos

Según comentó el protagonista de esta historia, durante unas vacaciones a un centro de esquí sufrió un accidente y aunque tardó en darse cuenta, se dislocó el pulgar. Para arreglarlo, debía someterse a una cirugía de rutina, pero todo salió mal cuando una enfermera que no sabía cómo hacer un torniquete se confundió de válvulas y detuvo su corazón.

“Ella abrió la segunda válvula y se olvidó de cerrar la primera. De repente tuve la sensación de que algo subía por mi brazo, cruzaba mi corazón y lo siguiente que supe fue que estaba sobre mi cuerpo observando la operación”, comentó Drummond conmovido por el recuerdo. Y reveló: “No estaba solo, tenía a alguien a mi lado mirando. Y no sé si esto es normal o no pero observé cada puntada que me pusieron en el pulgar”.

El hombre "murió" en plena cirugía y vivió una experiencia sobrenatural (Foto: Archivo) Shutterstock

Drummond contó que pudo ver a la enfermera que salió corriendo de la sala de operaciones al grito de “¡lo maté!”. “Aunque nunca vi a la persona a mi lado, me senté junto a él como si lo conociera. Y todo se hizo a través de la mente, no había forma de hablar. Podía escuchar lo que estaba haciendo el doctor, pero nunca pude escuchar lo que se decía con la persona y estaba a mi lado”, rememoró. Hoy, a 45 años de aquel hecho difícil de explicar, cree que esa persona era Dios.

Antes de abrir su corazón en la entrevista de YouTube, solo le había contado a su esposa y a un puñado de amigos íntimos la experiencia que le cambió la vida y que, según él, modificó la forma de ver su propia existencia, pasando de “ganar dinero” a dedicarse a su familia.

Después de ver la salida frenética de la enfermera y su grito de ayuda, el hombre dijo que fue transportado a un campo lleno de magníficas flores y hierba hasta la cintura por su guía sin rostro. “Y lo recuerdo tan vívidamente que no pude mirar atrás, o me ordenaron que no volviera a mirar. Lo siguiente que supe, y fue como un abrir y cerrar de ojos, es que estaba de pie en un campo donde la persona que me acompañaba estaba justo a mi lado, pero no podía verla”, relató.

“Miré a la izquierda y había unos árboles grandes y altos, y recuerdo que eran los árboles más inusuales, tenían un tronco largo con hojas en la parte superior, y había un montón -describió-. Luego, a la derecha de eso, que sería todavía a la izquierda de mí, había flores silvestres, hermosas flores silvestres, y eran altas hasta mi cintura. Y solo recuerdo haber mirado y visto lo hermosas que eran las flores, porque algo que realmente disfruto es el trabajo en el jardín y la jardinería y solo recuerdo que los colores vivos eran magníficos”.

Estuvo "muerto" 20 minutos y fue un antes y un después: "Sabía que tenía que hacer algo mejor con mi vida" (Foto: Captura de video)

En un momento, la persona que lo estaba acompañando desapareció y se quedó solo, “pero había mucha paz”, aclara el hombre y dice que vio pasar una nube blanca cerca de él. Su vida le pasó frente a los ojos como si se tratara de un video. Vio todo lo que había hecho, tanto lo bueno como lo malo.

“Recuerdo que algunas cosas me dolieron. Algunas me hicieron sentir bien. Pero era lo que había. Sabía que tenía que hacer algo mejor con mi vida”, reflexionó.