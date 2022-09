Se fue de vacaciones con amigos, tomó un sorbo de piña colada en la playa y murió por una inesperada razón

Una historia con un final trágico. Un joven británico se encontraba de vacaciones en España para celebrar el paso de todos los exámenes e iniciar el período previo a comenzar la universidad, cuando murió tras ingerir un trago de piña colada. El caso generó conmoción y ahora se reveló la causa del deceso. Su familia organizó una campaña de donativos.

Shiv Mistry acababa de cumplir 18 años, aprobó todos los exámenes y aguardaba su entrada en la Universidad de Cambridge en Inglaterra (Reino Unido) para estudiar Medicina. Para celebrar sus logros y su futuro, se fue de viaje a España con sus amigos, pero una tragedia irrumpió su vida.

Shiv Mistry tenía 18 años e iba a estudiar Medicina en la Universidad de Cambridge. Go Fund Me

El 8 de julio, Mistry se encontraba en la playa con sus compañeros de colegio y disfrutaba de su descanso. Pidió un trago de piña colada y, tras dar un único sorbo, entró en shock anafiláctico, según relató su tío, Kalphes. “Sus amigos, médicos y policías intentaron reanimarlo, pero no fue posible”, detalló.

El motivo del deceso fue una reacción alérgica severa a los lácteos que el joven sufría desde muy pequeño. El cóctel, en lugar de contener crema de coco [un ingrediente base, junto al ron y a la fruta], se preparó con leche de vaca, lo que provocó que el organismo de Shiv lo rechazara, según informó el diario británico The Sun.

Una campaña y un homenaje

Kalphes no quiso que el fallecimiento de su sobrino fuera en vano y, en representación de toda la familia, creó una campaña en la página web Go Fund Me para la recaudación fondos. “Algunas donaciones se destinarán a Anaphylaxis UK y a otros esfuerzos valiosos que también ayudarán a las personas que tienen alergias y anafilaxia, mediante el uso proactivo de dispositivos móviles y otras tecnologías”, contó.

El hombre agradeció de antemano a las personas que decidieran donar en una recaudación que ya superó los 12.800 dólares. “La organización benéfica Anaphylaxis UK fue una fuente de información sobre cómo vivir con alergias en el mundo moderno y una guía útil para la familia. Su contribución a esta causa significa mucho para la familia”, apuntó.

El tío del joven creó una campaña de donativos para la organización benéfica Anaphylaxis UK. Go Fund Me

Por su parte, la cuenta de Twitter de la Royal Grammar School en High Wycombe (en el condado de Buckinghamshire, Inglaterra), donde estudió la víctima, compartió un emotivo mensaje para rendirle homenaje. “Shiv murió mientras estaba de vacaciones con sus amigos de RGS. Era un muchacho maravilloso, amable, divertido y muy capaz. Tenía una plaza en Cambridge para estudiar Medicina y qué buen médico sería”, indicaron.

La Royal Grammar School en High Wycombe le dedicó un mensaje a Shiv. Twitter: @rgshw

El 9 de agosto se celebró una ceremonia conmemorativa en el crematorio de Chilterns [al sudeste del país] en memoria del adolescente.

Las personas que realizaron donaciones por su causa y la del resto de afectados compartieron mensajes de apoyo a la familia. “Una pérdida trágica. Los mejores deseos para sus amigos y familiares”; “Tan triste de escuchar, nuestros pensamientos están con todos ustedes” y “Que Dios les dé fortaleza para poder sobrellevar la insoportable partida”, fueron algunos de los comentarios plasmados en la página.