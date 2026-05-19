Falta cada vez menos: es momento de cambiar tu TV para disfrutar cada partido al máximo

La cuenta regresiva arrancó. El torneo de selección más esperado del planeta está a la vuelta de la esquina y los argentinos se entusiasman con la cuarta estrella. Nada puede fallar, ni la señal, ni el sonido y menos que menos la tele.

La tendencia ya se ve en los números: crece fuerte el interés por pantallas de más de 65 pulgadas, porque ver un partido rodeado de amigos o familia en una pantalla grande es otra experiencia. Samsung lo tiene claro y por eso ofrece opciones en todas sus líneas —desde Crystal UHD hasta OLED— para que cada hogar tenga su propio estadio.

Gerardo Presman, director de la división Consumer Electronics de Samsung Argentina, explica: “En Argentina, eventos de estas características se viven con rituales muy marcados, y la televisión pasa a ocupar un rol protagónico. Hoy, las pantallas más grandes permiten disfrutar el partido con mayor nivel de detalle y amplitud, algo que se vuelve especialmente relevante cuando toda la familia o amigos se reúnen frente a la misma pantalla”.

Samsung tiene un portafolio que va desde las 65′' hasta las imponentes 98′', con tecnología pensada para que cada jugada, himno y cada reacción de la tribuna llegue con la máxima fidelidad posible.

Crystal UHD (65′' a 98′')

La puerta de entrada al mundo 4K de Samsung. Su Procesador Crystal 4K hace upscaling de las transmisiones para que el movimiento de los jugadores y la textura del campo se vean con una nitidez que antes era impensada en casa. El HDR suma brillo y contraste donde más importa: en los partidos nocturnos o bajo la intensa luz de los estadios. Y el sonido no se queda atrás: con Sonido en Movimiento Virtual y ajuste automático de volumen, desde el silbato inicial hasta el grito del gol, todo llega nítido.

QLED (65′' a 98′')

Para quienes quieren dar un paso más. La tecnología de Puntos Cuánticos con 100% de volumen de color hace que el verde del campo sea ese verde, que los uniformes luzcan tal como son, que el pelota se distinga a cualquier distancia de la pantalla. Cuenta con certificación VDE Real QLED y más de 2.000 millones de tonos validados por PANTONE. El procesador con IA optimiza los contenidos deportivos en tiempo real, y el sistema Q-Symphony —junto a una Soundbar Samsung— convierte cualquier habitación en una tribuna de primer nivel.

Neo QLED (65′' a 85′')

La gama de alto rendimiento. Con una tasa de actualización de hasta 165Hz, las jugadas rápidas se reproducen sin el menor rastro de desenfoque. Sus cuatro puertos HDMI 2.1 en 4K lo hacen igual de potente para gaming y streaming. La Remasterización HDR eleva incluso las transmisiones en SDR, y el procesamiento con redes neuronales analiza brillo, color y textura para sacar lo mejor de cada partido. Con Dolby Atmos® y Q-Symphony, el audio envuelve la habitación desde todos los ángulos.

OLED (65′', 77′' y 83′')

Los píxeles autoiluminados del panel OLED producen un contraste prácticamente infinito: los negros son negros de verdad, los colores explotan con una intensidad que las pantallas convencionales no pueden igualar. La tecnología Glare Free elimina los reflejos para que nada interrumpa la inmersión, mientras que el procesador con IA garantiza movimientos ultra fluidos en las jugadas más decisivas. Certificación Real Black de VDE y validación Pantone incluidas.

Vision AI: la inteligencia que pocos notan, pero todos disfrutan

Los modelos QLED, Neo QLED y OLED incorporaron hace un tiempo el concepto Vision AI: un sistema que trabaja en segundo plano para que la imagen siempre se vea óptima. El AI Motion Enhancer reduce el desenfoque en las jugadas rápidas y el AI Energy Mode adapta el brillo automáticamente para ahorrar energía sin resignar calidad de imagen.

Plan Canje: el salto a la pantalla grande, más fácil que nunca

Si el TV que tenés ya empezó a quedarte chico para lo que se viene, Samsung tiene una propuesta concreta: el Plan Canje, que permite entregar el televisor usado de cualquier marca como parte de pago para acceder a los nuevos modelos. Una forma accesible de dar el salto tecnológico y, de paso, hacer una gestión más responsable de los residuos electrónicos.

Además, Samsung ofrece envío gratuito a todo el país e instalación premium bonificada en AMBA a cargo de técnicos oficiales. Porque la gran experiencia empieza desde el primer momento.

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