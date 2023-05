Filmó a su empleada doméstica en una incómoda situación y la lapidaron en las redes: “La humilla”

escuchar

En las últimas horas, una polémica sacudió a una influencer de España. Se trató de Gloria Camila, una panelista de los platós de televisión, que es hija de la célebre cantante Rocío Jurado y del torero José Ortega Cano. La joven compartió un video a través de sus redes sociales, en el que filmó a la empleada doméstica que trabaja para ella mientras retiraba las heces de su perro del suelo, con notable asco, al tiempo que ella se mo. Al verlo, los usuarios estallaron contra ella y tildaron de “humillación” la secuencia: “Clasista”.

“¿Qué tal, Marina, el tacto? ¿Está calentita?”, le preguntó la autora del clip, mientras enfocaba a la trabajadora en el parque, que recogía del suelo los excrementos de su animal. Y siguió: “Hoy cambiamos de perro, no es Aza, es Turrón. Muy bien, Marina. Ahí tienes dos más”.

En tanto, la mujer, que continuaba con la labor, expresó: “Gracias, Gloria”. A lo que la mediática le respondió: “De nada, todo sea por ayudarte”. En tanto, continuaba grabando la escena y preguntaba: “Marina, ¿qué tal?”, mientras se reía y se pudo ver a la mujer mientras tenía una arcada.

Filmó a su empleada doméstica en una incómoda situación y la lapidaron en las redes

El video fue compartido por la propia Gloria Camila, pero tras las críticas que recibió a través de las redes sociales, lo eliminó. La usuaria @Marialuisa19851 difundió el clip en Twitter y obtuvo más de 12 mil reproducciones y decenas de comentarios contra la actitud que protagonizó la hija de Rocío Jurado.

Las reacciones

Los usuarios de la red social del pajarito estallaron contra la actitud de la mediática. “Es muy clasista, la humilla y, encima, se ríe de ella”, apuntó una. “No puedo con la humillación. Esto es para denunciarlo”, precisó otro. Un tercero añadió: “Me di cuenta nada más verlo y no es la primera vez que trata así a Marina. Qué clasista, se ríe de ella”.

“La humildad no la conoce”, expresó una usuaria de Twitter. Otra sentenció: “A Gloria Camila la tenía en otro concepto. Necesita servidumbre y esclavos a su servicio”.

“Jamás me reiría de ella”

Ante la oleada masiva de críticas contra su actitud, la colaboradora televisiva compartió un comunicado sobre su publicación. “Acabo de meterme en Instagram y flipé por la piel tan fina que tienen algunas personas”, comenzó. Y siguió: “Jamás me reiría de Marina ni de nadie y, menos, de que recoge la caca de un/su perro”.

Gloria Camila compartió un comunicado Instagram: gloriacamilaortega

La hija de Rocío Jurado expresó que la mujer trabajó desde hace muchos años para la familia. “Marina y yo tenemos una relación de 16 años. Ambas nos conocemos a la perfección y tenemos videos de co**”. Y agregó: “Recogí 800 cacas de Aza y de Turrón. Él estaba hoy en el veterinario, lo saqué mientras esperábamos los resultados. Tiene mucha fuerza y era más fácil así que sujetarlo y recogerlo a la vez. No pasa nada, señores”.

“Ojalá se tomasen otras cosas que son peores con el mismo ímpetu que esto. P.D. La borré, para los ofendidos”, concluyó. Una explicación que no fue suficiente para los usuarios de las redes sociales, que mantuvieron su postura contra la actitud de la joven: “El problema es que, además de ser un humor humillante, no ves que en esos videos que tenés de co** siempre sos vos la que se ríe de ella”.

