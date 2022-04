Fue a comprar helado a Monte Grande y aprovechó la distracción de la empleada para hacer algo inesperado

Una mamá entró a una heladería con su hija en brazos y se dirigió al mostrador para decirle sus gustos a la empleada, que procedió a armar el pedido. Hasta ahí, todo normal. Pero en medio del proceso, con la persona que atiende de espalda, la mujer aprovechó para colocar a su beba sobre la placa metálica de la balanza y así pesarla. La reacción, lejos de ser incómoda, fue amistosa y ambas terminaron en risas. Este hecho fue filmado por las cámaras del local y subido a las redes sociales, donde tuvo un alto impacto de reproducciones, con 4 millones y medio de vistas, y diversas opiniones al respecto.

En contacto con LA NACION, José Faurio, encargado del local, dio detalles de cómo se dio la secuencia y el impacto que generó en Melisa, la empleada: “Ese día estaba de encargado, viene una chica a comprar con el carrito de la bebé y cuando me voy para el fondo, en lo que sería el depósito, escucho que las chicas están hablando. Cuando salgo, la empleada me dice: ‘¡No sabés lo qué pasó! Escuché un ruido -al darse vuelta- y estaba pesando a la bebé donde pesamos los potes de helado’”.

Y continuó: “A partir de ahí le digo al dueño (Damián) que vea por las cámaras la situación. La empleada nos contó que estaba sorprendida, media shockeada, pero que se rió por la inocencia de la chica, que pidió perdón y le dijo que vio la balanza y quería pesarla porque la nena había bajada de peso, y tenía 20 días de vida”.

El video viral de una mujer pesando a su bebé en una heladería

Luego, José, quien está a cargo de la heladería Vera Neve, ubicada en la zona de Monte Grande, ahondó en más detalles que hacen más particular a la situación: “La chica le contó a la empleada que en dos días tenía que ir a la pediatra y quería pesarla, que había nacido con bajo peso. Apenas vimos esto por las cámaras dijimos que había que compartirlo, no nos indignó, ni molestó, nos pareció algo tierno y genuino por parte de la madre. Otros nos podrán decir que es medio desubicado”.

Tras la viralización, Faurio no puso reparos y hasta expresó la opinión de un colectivo de madres: “En las redes se hizo viral por la controversia entre las dos bandos, entre los que piensan que está bien y los que está mal. Todas las madres salieron a apoyarla ya que cuando una de ellas está preocupada por su hijo, no analiza el contexto, sino que actúa. Este hecho no pone en riesgo a nadie, ni a los clientes, se habla de que contamina y no es así, solamente pesamos los potes en la balanza. El video es gracioso por donde lo veas”.

Aún con asombro por lo visto, el encargado del local remarcó que la clienta era la única presente en el lugar y, que a pesar de este episodio, volvió a concurrir: “Por suerte no había más clientes, estaba ella sola. Según nos cuenta la empleada, la chica se sonrojó. Ella es una clienta que vino un par de veces más después de esto que sucedió”.