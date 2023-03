Fue a una primera cita y la explicación que le dio el hombre la dejó atónita: “Fue en 45 segundos”

escuchar

Una joven se volvió viral en TikTok después de revelar que el hombre con el que estaba en una cita le puso una insólita excusa para irse del bar y que, pasado el rato, jamás volvió.

Rachel Wilson, de 28 años, había conocido a su match en una aplicación de citas llamada Hinge y le había caído bien que el joven estuviera dispuesto a encontrarse con ella cuatro días después de haber estado chateando. “Me gustó que hizo planes sólidos desde el principio”, dijo Rachel.

La joven fue abandonada de la forma más cruel Jam Press

Sin embargo, a pesar de haber pactado un encuentro donde compartirían alitas de pollo y una cerveza, el cara a cara no salió tal como Rachel esperaba. Si bien se vieron y se saludaron, el joven le dijo que tenía que volver a su auto porque lo había dejado mal estacionado. A ella le pareció una excusa creíble debido a que había visto un aviso en la puerta del restaurante sobre el riesgo de ser remolcado en el caso de estacionarse en un lugar equivocado.

Pero pasados cinco minutos de espera, Rachel recibió un insólito mensaje que decía: “Lo siento, no lo sentía”, junto a un emoji de cara triste. Así fue como la joven se dio cuenta de que había sido abandonada de la forma más cruel.

“Me paré frente al restaurante esperando unos cinco minutos antes de recibir el mensaje de texto”, contó Rachel, que es de Florida, Estados Unidos. “No respondí e inmediatamente borré su número y no he sabido nada de él desde entonces”, aclaró.

“Creo que si no fuera una persona segura de sí misma, esto me habría arruinado honestamente. Pero afortunadamente tengo mucha seguridad y confianza en quién soy, por lo que no afectará la forma en que enfoco las citas”, explicó la joven.

Rachel decidió reírse de la situación y contar la anécdota en un video de TikTok, que ha acumulado más de cuatro millones de visitas y más de 500 mil likes, además de cientos de comentarios.

“Tienen que dejar de engañarnos”, comentó una usuaria, mientras que otra bromeó y escribió: “Quiero decir que técnicamente movió su auto. Lejos de ti, del restaurante y más cerca de su casa”. A su vez, otras compartieron experiencias similares: “Una vez un tipo me dijo que dejó su cargador en su auto, le dije que tenía uno, dijo que tenía un cargador especial. Lo vi alejarse”; “Estaba en una cita una vez y tan pronto como llegamos al restaurante dijo que lo llamaron del trabajo y me dejó allí”, se lee en los comentarios.

LA NACION