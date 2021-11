Fue a votar a la UCA, quedó flechada en su mesa y ahora lo busca en redes

Además de todo lo que significan a nivel político, los días de elecciones también pueden ser una oportunidad para que nazca el amor. O al menos, para buscarlo. Es lo que le ocurrió a un usuaria de Twitter, que quedó obnubilada con un hombre con el que coincidió en el lugar de votación, y decidió buscarlo a través de un mensaje en la citada red social.

“Hola cincuentón, flaco y alto. Canoso, remera gris Abercrombie que votaste en la mesa 72 de la UCA. Soy la de rulos y cartera celeste”, escribió en su cuenta la usuaria Tana (@LaTanaOriginal), para tratar de hacer contacto con el individuo al que había visto en la jornada electoral.

“Soltera, sin hijos, independiente, sé cocinar”, se describió la mujer en su mismo mensaje en las redes, y remató: “Todo ganancia, beibe”, junto con un emoticón de una mano haciendo un gesto de “todo OK”.

El tuit de Tana que busca al hombre que la flechó en el lugar de votación rápidamente se llenó de todo tipo de comentarios y recibió miles de "me gusta" Captura Twitter / @LaTanaOriginal

El mensaje de La Tana rápidamente se viralizó, recibió más de 2000 Me gusta y un sinfín de comentarios en el que la consultaban sobre cómo había sido la situación y, cuando no, opinaban sobre lo que debió o no debió haber hecho en la situación.

“Hubo un mínimo cruce de miradas pero no se si era interés o estaba buscando su mesa. jajajaja”, aclaró la propia usuaria en una de sus respuestas.

“¿No sería Alberto (Fernández)? Él votó en la UCA”, bromeó uno de los usuarios, y otro resaltó la capacidad de una persona de 50 años para enamorarse. “Bien que a los 50 aún enamoran, yo tengo 35 y retirado hace años”, dijo ese tuitero, y La Tana replicó: “¿Dijimos amor? Ojalá, no lo descarto, pero si no es amor quizás está muy bien igual”.

Ante la insistencia en los comentarios con sugerencias sobre cómo debió encararlo al hombre en cuestión, y tras recibir algunos cuestionamientos que insinuaron que “iba de levante” a votar, La Tana respondió: “No, estimados miembros de la congregación moral del santo prejuicio, no voy de levante a votar ni a ningún otro lado”.

La usuaria Tana se dedicó a responder varios de los comentarios de los usuarios que opinaron sobre su situación, e incluso se dedicó a quienes la cuestionaron Captura Twitter / @LaTanaOriginal

“Solamente crucé mirada con un caballero interesante, no estoy desesperada ni lo voy a buscar en el padrón. Gracias por la preocupación”, agregó, de modo vehemente.

En diálogo con LA NACION, La Tana señaló que “no tuvo novedades” sobre el paradero o la identidad de aquel cincuentón flaco y alto. Y se mostró asombrada por la repercusión que tuvo su mensaje. “La verdad es que me sorprendió la cantidad de interacciones que tuvo el tuit, lo dije al pasar y con humor. Veo que a la gente le interesó”, contó.

Como sea, la posibilidad de que esta tuitera se encuentre con el hombre que la flechó en el día de las elecciones generales en la ciudad de Buenos Aires todavía está abierta, y la historia tal vez encuentre su final feliz. Y si no, el amor tendrá su revancha en las elecciones presidenciales de 2023. Habrá que estar atentos a lo que pase entonces en la mesa 72 de la UCA.