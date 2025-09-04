“Fue muy importante para mí”. El dolor de Valeria Mazza por la muerte de Giorgio Armani

“Recibí la noticia con mucha tristeza”, dice Valeria Mazza a LA NACION. La confirmación del fallecimiento de Giorgio Armani la encontró en Madrid, recién llegada de Vitoria-Gasteiz en España, a donde la conductora asistió a la presentación del nuevo Bailando con las estrellas. Valeria lleva un tiempo en Europa, acaba de pasar sus vacaciones familiares en Marbella. “Ahora estoy en Madrid trabajando en la preproducción del programa que empezamos el próximo sábado 13... y recibo la noticia con mucha tristeza, con sorpresa”, cuenta.

Por décadas, el desfile "Donna Sotto Le Stelle" en Roma fue un clásico en el calendario de la argentina. Siempre de la mano de Giorgio Armani Franco Origlia - Getty Images Europe

Y recuerda el último contacto con la casa del italiano: “Este año Armani está cumpliendo 50 años como marca y hace poco se pusieron en contacto conmigo para pedirme el permiso para unas fotos que van a salir en un libro que están haciendo”.

Había programado visitar a Giorgio Armani a fin de mes: “Me habían invitado al Festival de Venecia, el sábado pasado, donde hicieron un evento por los 50 años de la marca, pero no pude estar porque estaba viajando para Madrid. Pero ya estábamos organizando para viajar al Milán el próximo 28 de septiembre, que va a ser el desfile de él... bueno, ahora ya no sé qué pasará con el desfile”, cuenta una dolorida Valeria apenas enterada de la noticia.

“Lo primero que hice apenas me enteré fue ponerme en contacto con su familia y con allegados a él, de la empresa".

Valeria posa junto a Giorgio Armani y la diseñadora Vivienne Westwood en la edición de "Donna Sotto Le Stelle"'con las colecciones 1996/97 Franco Origlia - Getty Images Europe

A finales de los 90, en la industria de la moda regían las supermodelos. Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Christy Turlington, Kate Moss y Claudia Schiffer acaparaban las campañas y los shows, sin embargo Giorgio Armani evitaba convocarlas. La argentina era la excepción: “No me gustan las supermodelos, pero sí Valeria” repetía el italiano.

A través de los años, la relación de trabajo se convirtió en una estrecha amistad. La argentina era una de sus musas preferidas Mondadori Portfolio - Mondadori Portfolio Editorial

Algo hizo que la relación entre la argentina y el italiano traspasara las pasarelas. Profesionales y disciplinados, Valeria y Giorgio forjaron una relación tal que la modelo incluso lo eligió para diseñarle su traje de boda, que se realizó el 9 de mayo de 1998 en Buenos Aires.

Valeria contó que tuvieron varias reuniones con el diseñador, a quien le comentaron cómo solían ser las fiestas en la Argentina y lo que esperaban del gran diseño de esa noche. Fue idea de Armani que ella luciera un vestido con una larguísima cola y la de crear un sobrevestido para que la novia pudiera disfrutar del momento del baile. Simple y elegante.

La boda de Valeria Mazza con Alejandro Gravier en mayo de 1998. De entre todos, Giorgio Armani fue el diseñador elegido para el vestido

El diseñador también se ocupó del look de Alejandro Gravier, quien inspirado en la boda de una sobrina del mismo Armani con un inglés, le pidió incluirle una galera. En principio el italiano rechazó la idea, aunque sí aceptó diseñársela. Decidido a verse como un gentleman, a último momento Gravier la incluyó en su look y hoy tanto el vestido como la galera son reliquias familiares.

Con el paso de los años, la relación de amistad se mantuvo. Valeria y Alejandro formaron su familia, tuvieron a sus cuatro hijos y, en cada temporada que los Gravier están en Europa, de entre todos los eventos de moda, Valeria Mazza se hace un alto para asistir a la Semana de la Moda de Milán y así reunirse con su amigo. Así se mostraron en septiembre de 2022 donde, tras su desfile Valeria compartió una foto con su hija Taina y su amigo. “Con el Rey Giorgio”, escribió. El diseñador se mantuvo activo y a cargo de sus diseños hasta el final.

Valeria Mazza y Taina Gravier junto a Giorgio Armani / septiembre 2022 @valeriamazzaok

“¿Cómo estoy? Acá, procesando esta triste noticia”, insiste Valeria en charla con LA NACION. “Creo que es una persona que deja un sello imborrable en la moda. Me siento una privilegiada de que me haya elegido, fue parte muy importante de mi carrera y de mi vida, porque nos vistió a Alejandro y a mí para nuestro casamiento. Se va un grande de la moda, el rey Giorgio, y para mí una persona muy querida”.

El nexo entre el italiano con la Argentina era tan estrecho que incluso, el diseñador confió en nuestro país como destino de un proyecto del que fue pionero: en 2000 desembarcó Armani Casa con un petit hotel en la Avenida Alvear. “Tanto confiaba en nosotros que nos permitió abrir su local de lifestyle. Era algo que no existía, que nosotros veíamos en Milán cada vez que viajábamos para elegir la colección de Emporio Armani. Por entonces no había ninguno en Sudamérica, solo estaban el de Milán, el de París y creo que uno en Nueva York”, recuerda Verónica Pueyrredón de García Mansilla, quien por entonces era directora de Relaciones Institucionales de Grupo Exxel. Y es que fue así, el diseñador fue pionero en hacer pie en rubros como la decoración, las fragancias y los hoy tan en auge, cafés. “Incansable hasta el final, il Signor Armani trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los numerosos proyectos actuales y futuros”.