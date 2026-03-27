Ella salió a defenderse: fue una de las novias más famosas de JFK Jr. y hoy el mundo la ve como una villana

En los 90, su romance con el “Hijo de América” fue un cuento de hadas para los tabloides. Hoy, una ficción la retrata como el obstáculo tóxico de una pareja icónica.

Para LA NACION Cristian Phoyu Escuchar Nota

En la filmografía de los años 80, hay una imagen que quedó grabada a fuego en la cultura pop norteamericana: una joven de una belleza única, con una mirada penetrante y un carisma muy diferente. Pero Daryl Hannah no solo fue la sirena de Splash (la película de 1984 que coprotagonizó con Tom Hanks), sino que también estuvo en el centro de cuestionamientos y persecusiones mediáticas por no encajar en el estereotipo hollywoodense que todavía en la actualidad deja heridas.

Daryl Hannah interpretó a Madison en Splash.

Hoy, a los 65 años, su nombre vuelve a ser tendencia, pero no por un nuevo estreno, sino por ocupar un lugar incómodo en la narrativa de la serie American Love Story (Disney+). Es que la ficción producida por Ryan Murphy la posiciona como uno de los personajes más polémicos, retratándola como la “tercera en discordia” o la villana accidental en el trágico romance entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette. Sin embargo, reducir a Hannah a un obstáculo narrativo es ignorar la densidad de una mujer que siempre habitó los márgenes del sistema, incluso cuando estaba en el centro exacto de las alfombras rojas.

Del lujo intelectual de Chicago a un diagnóstico incorrecto

Originaria de Chicago, desde muy chiquita Daryl Christine Hannah estuvo rodeada de un lujo intelectual y empresarial que le regaló una perspectiva muy diferente de cómo soñaba vivir su vida y de qué significa el verdadero éxito. Hija de un empresario que hizo su dinero con el transporte de carga marítima y de una productora que años más tarde se casaría con el influyente Jerrold Wexler (hermano del legendario director de fotografía Haskell Wexler), no sería injusto decir que Daryl creció en una burbuja de privilegio, pero también una burbuja marcada de aislamiento emocional.

Daryl Hannah y John F. Kennedy Jr. se conocieron a principios de los 80.

Desde muy chiquita, Daryl mostró signos lo que hoy conocemos como Trastorno del Espectro Autista (TEA); pero en aquel entonces el diagnóstico era una sentencia de ostracismo. Los médicos, con la rigidez de la época, sugirieron a su madre institucionalizarla y medicarla debido a su timidez extrema y su incapacidad para procesar los estímulos sociales convencionales. Sin embargo su familia tomó una decisión revolucionaria y en vez de llevarla a las terapias tradicionales, la rodeó de arte: el cine y la danza se convertirían en su máximo refugio y lugar de expresión.

Esta neurodivergencia, que ella misma reveló mucho tiempo después, explica ese “misterio” que los directores de los 80 explotaron hasta el hartazgo. Su aparente frialdad o distancia no era una pose de diva; era su forma de protegerse de un mundo que le resultaba abrumadoramente ruidoso. Así fue cómo mientras que otras figuras de la época no dejaban de aparecer en las fiestas de la industria, ella encontraba su máximo confort fuera de los flashes y rodeada de naturaleza, un camino que marcaría su destino en los siguientes años de su vida.

El romance con el “Hijo de América” y sus 6 años bajo el radar

El encuentro entre Daryl y John F. Kennedy Jr. en 1988 no fue un cruce de celebridades planeado por agentes de prensa; fue el choque de dos personas que buscaban escapar de sus propios mitos. Se conocieron en las playas de Saint-Barthélemy, un refugio donde John creía haber encontrado a alguien que no lo miraba como a un trofeo político o un símbolo nacional, sino como a una persona común.

Su relación duró casi seis años y durante ese tiempo, Daryl fue la “novia invisible”. Compartían una cotidianidad de una sencillez casi radical: paseos en bicicleta por Central Park, cenas en departamentos austeros y escapadas a Martha’s Vineyard donde ella, lejos de intentar figurar como la “próxima Jackie”, se mimetizaba con el paisaje en jeans y sin maquillaje.

Sin embargo, el conflicto era inevitable. John era un hombre que se alimentaba de la mirada pública, mientras que Daryl es una persona que necesitaba el repliegue para sobrevivir a la agitada vida de una estrella. Claro, que a esto se sumaba la sombra de Jacqueline Kennedy Onassis que, aunque la prensa amarilla alimentó durante años la narrativa de una Jackie que despreciaba a la “actriz rubia”, la historia real es completamente diferente. Daryl fue el apoyo silencioso de John durante la enfermedad terminal de su madre, manteniendo una discreción casi heroica.

La boda de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette - El vestido de Narciso Rodriguez

El desgaste de la pareja llegó por la presión de un compromiso que ella no buscaba y la aparición de una figura que encajaba mejor en el molde que el entorno de John demandaba: Carolyn Bessette. Con quien se casaría en una boda súper privada y que se mantuvo misteriosa por años.

El renacer: de la sirena a la guerrera de Tarantino

Cuando la relación con Kennedy terminó en 1994, pocos meses antes de la muerte de John y Carolyn en aquel trágico accidente de avión, Daryl hizo lo que mejor sabe hacer: desaparecer. Se alejó de los grandes estudios y se enfocó en proyectos independientes, pero el destino le tenía guardada una revancha cultural de la mano de Quentin Tarantino.

Daryl Hannah interpretó a la icónica Elle Driver en la saga Kill Bil

Su papel como Elle Driver en la saga Kill Bill (2003-2004) fue una de las reinvenciones más potentes del cine moderno. Allí, Daryl no fue la víctima ni la ingenua; fue una villana técnica, letal y absolutamente magnética. Con el icónico parche en el ojo y el silbido de “Twisted Nerve”, demostró que su fisicalidad no era solo una cuestión de belleza, sino una herramienta de poder.

Pero su verdadera pasión ya no estaba en los sets. Daryl Hannah se convirtió en una de las activistas ambientales más coherentes y radicales de Hollywood. No se limita a firmar peticiones; pone el cuerpo. Ha sido arrestada en numerosas ocasiones por encadenarse a excavadoras o protestar en campos petroleros, demostrando un compromiso que va mucho más allá del marketing verde. Como bien documenta Greenpeace, su lucha por la sostenibilidad es su papel más duradero y el que más protege hoy en día.

La actriz y el cantante, quines comenzaron su relación hace cuatro años, decidieron hacerla oficial en una ceremonia íntima Getty Images - Archivo

En 2018, encontró la estabilidad emocional definitiva al casarse con el legendario músico Neil Young. Juntos viven en un rancho, alejados del ruido, dedicados al rescate de animales y a la preservación del ecosistema. Un retiro que parecía inviolable hasta que el algoritmo de Disney+ decidió desempolvar su pasado.

El descargo: por qué la verdad no “biodegrada”

El estreno de American Love Story fue la gota que colmó el vaso para una mujer que siempre eligió el silencio. En la serie, el personaje de Daryl Hannah es retratado como una mujer posesiva, irritante, con consumos problemáticos y que no solo forzó su participación en el funeral de la Jackie Kennedy, sino que falta de respeto a los ritos fúnebres de la familia.

En una columna desgarradora para el The New York Times, Hannah rompió su pacto de cuarenta años con la discreción. Su defensa con un tono personal se convierte en un manifiesto contra la “misoginia de guion” y la actriz argumenta que la industria del entretenimiento tiene una tendencia patológica a destruir a una mujer (ella) para enaltecer a otra (Carolyn Bessette), como si la tensión narrativa solo pudiera existir a través de la humillación de una figura femenina real.

ARCHIVO - Daryl Hannah posa en la sala de prensa de los Oscar, el domingo 2 de marzo de 2025, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) Jordan Strauss - Invision

“Jacqueline Onassis me dio una vez un sabio consejo: me dijo que, si bien los tabloides vendían mentiras ridículas, no eran más que el revestimiento de la jaula de los pájaros al día siguiente”, recordó en su carta. Sin embargo, Hannah advierte que en 2026 ese consejo ya no es válido. En la era digital, las mentiras no desaparecen; se archivan, se vuelven memes y se convierten en la “verdad” para las nuevas generaciones.

Para Daryl, la reputación no es una cuestión de ego, sino la herramienta necesaria para seguir adelante con su trabajo filantrópico y su vida en paz. Y ese es el principal motivo de por qué decidió escribir su descargo el cual no solo desafía la manera en que es retratada en la ficción, sino también le recuerda al mundo que ella es quien tienen el único derecho a su propia historia.