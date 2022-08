Fueron a un hotel alojamiento pero cuando salieron los esperaba una bochornosa sorpresa

“Atropéllame si quieres” fueron las palabras de uno de los protagonistas de esta historia que se volvió viral en redes sociales. A través de un video, quedó capturado el momento en el que un hombre encapuchado interceptó a un vehículo blanco, con vidrios polarizados, a las afueras de un hotel alojamiento de la costa Caribe en Colombia.

En el auto, aparentemente, se transportaban los otros personajes de este posible triángulo amoroso. Ante la negativa de los pasajeros del vehículo de detenerse y salir, el hombre no tuvo más remedio que ponerse enfrente del auto y desafiar al conductor a atropellarlo. Los gritos y las amenazas por parte del sujeto exaltado, no tardaron en alertar a los vecinos del sector, quienes con celular en mano, salieron a presenciar y grabar la “bochornosa” escena.

Un hombre protagonizó un escándalo tras descubrir una infidelidad de su esposa

Pese a los consejos de la ciudadanía, en los que le recomendaban dejar ir a la mujer que, al parecer, fue atrapada in fraganti junto a su acompañante a la salida de un motel, el encapuchado optó, con violencia, por romper los limpia parabrisas del vehículo.

Al parecer, el hombre llevaba varias horas de espera en el establecimiento para finalmente obstruir el paso y enfrentar a los supuestos amantes. “No es lo que vos estás pensando”, “Ella estaba dando la vuelta ahí, esas cosas pasan” y “Qué vergüenza”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Ideó un plan maestro para descubrir la infidelidad de su novio y el final de la historia la dejó sin palabras

Las redes sociales están llenas de historias, pero lo que pasó con esta joven mexicana superó a muchas otras. No cabe duda que cada cabeza es un mundo y que las ideas más creativas pueden venir de donde menos uno se lo espera. Ella le pagó a un asaltante para que le robara el celular a su novio y así poder investigar si le era infiel. Si eso ya parecía una locura, el desenlace que tuvo esta anécdota fue todavía más sorprendente.

Todo comenzó cuando la originaria de Coahuila, México, tenía ligeras sospechas del engaño de su novio y no estaba dispuesta a dejarlas pasar por alto. Ideó un plan maestro que, si bien es bastante atrevido e inesperado, fue muy funcional para ella. Además, se volvió viral porque muchos catalogaron su estrategia como creativa.

El ratero hizo lo suyo y, muy a su estilo, le quitó el celular al novio de su clienta. Después, se lo entregó a ella y esta pudo revisarlo sin ningún imprevisto. Logró su cometido y descubrió que, efectivamente, su amado la engañaba con otra persona, según lo que contó en su cuenta @beba.valdezh.

La historia de una tiktoker que pagó para que asaltaran a su novio por una razón

“Cuando me acuerdo que le pagué a un asaltante para que le robara el cel a mi novio porque quería ver si me era infiel. Lo terminé de verificar, empecé a llorar y se lo di. Después, cuando vendió el cel me marcó para darme la mitad del dinero porque efectivamente sí me ponían los cuernos”, se lee en la descripción del video de TikTok.

Entre lágrimas, le entregó el teléfono móvil al asaltante y se dijo dispuesta a terminar su relación. Aunque esto último no lo dejó muy claro, solo especificó que después de la decepción recibió un dinero inesperado por parte del que fue su socio en aquella transacción.