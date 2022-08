Su hijo se va a vivir a Estados Unidos y él le escribió una carta de despedida que hizo llorar a todos

A través de TikTok, un influencer compartió un video que se volvió viral y que emocionó a miles de usuarios de la plataforma. En la grabación, se encontraba en la despedida de un amigo que se fue a vivir afuera del país. En ese contexto, su padre le escribió una conmovedora carta y todo terminó entre lágrimas con un sentido abrazo entre ambos.

En las redes sociales, diariamente circulan todo tipo de contenidos virales. Dentro de ese universo, hay una enorme variedad de formatos y variantes para lo que los usuarios consuman. Sin embargo, hay ciertos tipos de imágenes que se repiten y que suelen tener mucha repercusión.

Los videos emotivos entran en este último tipo y en general consiguen mucha difusión. En este caso, se dio la despedida de un joven que se iba a vivir afuera del país y el resultado llevó a una carta que emocionó a todos.

Quien grabó y compartió el video fue Chapu Martínez, el tiktoker que se hizo reconocido en vísperas del Mundial de Rusia 2018 cuando le dedicó un efusivo video a Lionel Messi con una frase para el recuerdo: “Tráeme la copa Messi. Tráeme la co’”.

En las últimas semanas, el ahora influencer tomó nueva repercusión por denunciar una estafa relacionada a unos pasajes para viajar a Qatar. Esta vez, se inclinó por mostrar la situación personal de una de sus amistades y no pasó desapercibido.

“Mi amigo se va a vivir a Estados Unidos. Miren la despedida que le hizo el papá”, reza el texto que se muestra al comienzo del video. Allí, las imágenes dejan ver lo que parece ser la sobremesa de una comida, en el marco de una despedida al joven, donde participaron familiares y amigos.

El emotivo video de la despedida de un padre a su hijo

Chapu graba sentado desde una silla y el padre del joven toma la palabra, mientras su hijo lo mira de frente. “Voy a extrañarte mucho, voy a extrañarte entero”, comenzó el hombre, que con sus anteojos leía el celular donde tenía escrita la dedicatoria para el homenajeado.

En esta instancia de su alocución, el hombre decidió poner un poco de humor: “Voy a extrañar que no te levantes, tu pieza desordenada, tu puerta cerrada. Voy a extrañar que me pidas el auto y me lo dejes sin nafta y tus largas trasnochadas”.

“Voy a extrañar tus apretujones. Que me digas ‘pa’ me mata. Ir a la cancha juntos”, dijo ya entre lágrimas y con dificultad para contener la emoción. A continuación, el mensaje siguió con el mismo tono emotivo: “Voy a extrañarte. Voy a extrañar tu bondad, tu alegría, tu creatividad, tu malhumor. Voy a extrañar que estés en casa o no estés, mirar películas juntos, pasarte a buscar por el laburo”.

“Quiero que seas libre, alegre y feliz. Te lo merecés porque sos mágico. Por eso y hasta que vuelvas te voy a extrañar mucho. Te amo con todo mi corazón y ya te estoy extrañando”, cerró el hombre ya entre lágrimas y con la voz quebrada. Las imágenes terminaron con un emotivo abrazo entre los aplausos de todos los presentes. La publicación se volvió furor en la plataforma; cosechó miles de likes, junto con cientos de comentarios de usuarios emocionados por el video.