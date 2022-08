Encontró el amor en el transporte público de la manera más inesperada y ahora es la envidia de todos

Las historias de amor ocurren muchas veces de formas inesperadas, ya sea en la calle o incluso en el transporte público. Aunque sea difícil de creer, hay una pareja que logró construir una buena relación por una experiencia que vivió en el transporte público. Ambos protagonizaron una anécdota increíble y su desenlace fue impresionante. Oscco Huarcaya, un joven de Perú, fue el encargado de publicar en TikTok esta historia que le sucedió hace algunos días junto a Catalina. Ahora miles de usuarios desean tener su suerte.

Todo comenzó cuando él viajaba en el autobús y la pasajera que estaba sentada al lado suyo se quedó dormida en sus hombros. Oscco decidió grabar la escena y subir un video para buscarla en TikTok: “Amigos esta chica se durmió entre mis hombros, es tan tierna, creo que me enamoré. Ayúdenme a que vea este video”.

Así fue como un tiktoker encontró el amor en el autobús

Los usuarios de la red social hicieron lo suyo y lo compartieron para apoyarlo. Sin embargo, su ayuda no fue necesaria porque su suerte fue increíble y, al poco tiempo, Oscco volvió a encontrársela en el mismo bus y esta vez no la dejó ir. Compartió un segundo clip en su cuenta @osccoeddy20, en donde evidenció la labor de conquista que aplicó para invitarla a salir. Las imágenes evidenciaron que la joven se sentía bastante nerviosa, pero después accedió a darle su número de teléfono para seguir en contacto con él.

Esta fue la imagen que el tiktoker publicó para encontrar a la joven @osccoeddy20/TikTok

A partir de ese momento, hablaron sobre temas mucho más que amistosos y parece que comenzaron a entablar una relación, según el contenido que compartió el tiktoker en su perfil. La historia de este amor inesperado se volvió tan viral que cientos de tiktokeros desearon que les sucediera lo mismo y algunos otros también contaron sus vivencias parecidas.

Catalina no fue la primera en quedarse dormida en un autobús, según las anécdotas de los espectadores: “A mí me paso lo mismo un día y desde ahí tengo muchos piojos”, bromeó uno. Otros, añadieron: “Me paso lo mismo, un chico de ojitos azules se durmió y a medio año lo volví a ver en un banco era cajero”; “Una vez me sucedió lo mismo y me sentí querido”.

Así fue como un tiktoker encontró el amor en el autobús, parte 2

También resaltaron las experiencias graciosas y comentarios de sorpresa: “Yo me quede dormida, pero para el otro lado y resulté en el piso”; “A mí me pasó lo mismo y resulta que me había robado”; “Me pasó lo mismo y me fui hasta que despertó en su paradero, tuve que caminar dos horas de regreso a casa todo por no despertarla”; “¿Qué no le da miedo que un extraño se le acerque y encima grabándola? Yo ya hubiera pedido ayuda”.

Y finalmente, otros cuantos que desearon tener la misma suerte que el peruano para encontrar el amor en el transporte público. “De acá en adelante adiós taxi, voy en busca de mi novia, me espera en el bus”; “Creo que esta vez me haré la dormida a ver si me graban”; “¿De verdad estas cosas pasan? Pensé que solo pasaba en Netflix”; “A partir de ahora me dormiré en los hombros, quizá así encuentre al amor de mi vida”, agregaron.