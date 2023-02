Fueron a visitar un castillo en Inglaterra y por una insólita confusión estallaron de furia

escuchar

Un grupo de turistas realizó una serie de reseñas sobre un pueblo de Inglaterra que se viralizó por un inesperado motivo. Al visitar el lugar, esperaban encontrarse con un castillo, dado que el lugar se llama Castle Combe. Al no cumplirse sus expectativas, dejaron una cataratas de críticas y aseguraron que se fueron decepcionados. Además, lo consideraron aburrido por falta de actividades.

Al momento de elegir un lugar para irse de vacaciones y planear el viaje, hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Más allá del factor económico, se deben buscar destinos atractivos y coordinarlo con los planes que se puedan llevar a cabo allí.

Para tener mejores posibilidades de organización y decisión, hay algunas herramientas que pueden ser muy útiles. Una de las más usadas es la de los sitios de reseñas, donde los usuarios dejan su opinión sobre hoteles, restaurantes y hasta destinos para que otros puedan revisarlas y tener cierta orientación antes de tomar la decisión.

Más allá de la utilidad de estas plataformas, a veces aparecen reseñas que luego se viralizan en redes por lo insólito. Este fue el caso con lo que opinó una serie de estadounidenses sobre Castle Combe, un pueblo que tiene alrededor de 350 habitantes y está ubicado en el condado de Wiltshire, Inglaterra.

La pequeña localidad tiene un alto valor histórico y se usó en distintas películas por el paisaje pintoresco que luce. Como curiosidad, todo el pueblo fue construido sobre los restos de un castillo demolido. Sin embargo, su nombre llevó a la confusión a un turista.

Un estadounidense visitó Castle Combe y se indignó porque no vio un castillo TripAdvisor

La palabra “castle”, que en español se traduce como castillo, hizo creer a un usuario de TripAdvisor que efectivamente vería uno, según consignó el medio británico Mirror. La opinión se encontró dentro de una reseña sobre los Cotswolds, la región donde se encuentra Castle Combe y que integra una serie de pueblos similares.

Indignado, el usuario procedente de Texas afirmó que se sintió engañado. “No hay castillo en Castle Combe. No hay castillo pero sí están los restos de uno, aunque no los vas a ver. Están cubiertos de vegetación y dentro de propiedad privada”, escribió.

En esa misma línea, otros usuarios de Estados Unidos también criticaron a este pueblo en particular y a la región de los Cotswolds en general, por considerarlos lugares aburridos. “Después de una larga caminata un miércoles por la tarde, el pueblo parecía estar cerrado. El pub que estaba abierto era la única actividad de la ciudad”, publicó un turista de Alabama.

Castle Combe fue utilizado en distintas películas por su paisaje pintoresco TripAdvisor

Algo similar sucedió con una turista de Nevada, que directamente optó por no conocer el pueblo y saltearse el recorrido. La mujer se encontraba en un viaje por los Cotswolds y al ver Castle Combe, eligió no conocer uno de los puntos más populares de la región. Luego de ver lo que había y a pesar del paisaje, ella y su pareja optaron por dejar pasar la oportunidad: “Íbamos a caminar por el pueblo, pero después de que vimos lo poco que tenía para ofrecer decidimos que pasaríamos”.

LA NACION